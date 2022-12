Le soir de Noël, il y a un chiffre qui m’a vraiment obsédé. En effet, comment passer un bon réveillon après avoir entendu la cheffe d’un établissement pénitentiaire expliquer que le budget pour nourrir une personne en détention n’est que de 4 € par jour ? Quatre euros ! Pas étonnant que certains prisonniers se plaignent de carences alimentaires et même, tout bonnement, d’avoir faim. C’est aussi ce chiffre 4 qui persiste à me trotter tristement dans la tête et qui fait honte : en Belgique, il paraît qu’un enfant (francophone) sur quatre vit sous le seuil de pauvreté. Il y a malgré tout d’autres chiffres dont on peut, me direz-vous, se réjouir : l’opération Viva for Life a rapporté plus de huit millions d’euros ! De quoi aider de nombreuses associations dont l’action consiste précisément à lutter contre la misère de milliers de familles. Mais cela est-il suffisant ?

Quatre restaurants hebdomadaires

En même temps, l’actualité politique récente nous apprend qu’un multiple de 4 s’applique au dépassement du coût initialement annoncé pour construire la Maison des parlementaires de la Région wallonne : un total quatre fois plus élevé que prévu ! Dans le même contexte, on ne peut s’empêcher d’épingler cette révélation provenant du chauffeur d’un certain greffier qui aurait pris l’habitude de s’offrir quatre restaurants hebdomadaires aux frais de la princesse.

Entre quatre-z-yeux à certains de nos responsables politiques

Un voisin à qui je faisais part de mon "tourment chiffré" n’est pas parvenu à m’en débarrasser. Il a eu beau tenter de me convaincre : qu’il fallait relativiser tous ces chiffres (le prix final des gares de Liège-Guillemins et de Mons avait déjà été multiplié par cinq, pour la première, et même par dix, pour la seconde) ; qu’il ne fallait pas donner dans le discours populiste ou sombrer dans une dérive poujadiste ; qu’un certain taux de précarité économique d’une partie de la population a toujours été inévitable quoi qu’on fasse ; qu’il fallait encourager la générosité privée (comme Cap 48 ou Viva for Life) plutôt que de tout attendre des pouvoirs publics ; que l’on ne pouvait pas compter sur une action de qualité de la part de nos élus s’ils ne bénéficiaient pas de locaux confortables et bien équipés ; qu’il fallait les rémunérer décemment ("Si on n’offre que des cacahuètes, on n’attire que des singes") ; que nos taulards de quatre sous ne devaient quand même pas espérer purger leurs peines dans des prisons quatre étoiles… Ah, zut, voilà que revient ce satané chiffre 4. De grâce, délivrez-moi de mon obsession. Même si j’ai tellement envie de ne pas y aller par quatre chemins pour clamer mon indignation et dire entre quatre-z-yeux à certains de nos responsables politiques qu’ils ne méritent plus ce qualificatif !