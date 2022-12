Un panache de plumes ou de crins ornait souvent le couvre-chef des Anciens, guerriers, prêtres ou nobles. Il agrandissait la silhouette pour impressionner et distinguer selon le rang. On dit d’un animal, par analogie, qu’il a une “queue en panache”. “Jusqu'où ne montera-t-il pas ?”, était ainsi la devise de Nicolas Fouquet, au blason orné d'un écureuil. Au sens figuré, “avoir du panache” se dit d’une personne qui fait fièrement montre d'élégance, de style. En sport, on “perd avec panache” quand, malgré un adversaire supérieur, on oppose une résistance farouche, à l’admiration du public.

Celui qui descend dans l’arène

Le panache est donc cette vertu à la fois éthique et esthétique d'affirmation publique de notre dignité et de notre volonté de bien agir, malgré l'adversité. Les Grecs et les Romains voulaient mourir avec panache, comme Achille. La noblesse a longtemps nourri un esprit chevaleresque. Le comte du Cid de Corneille s’exclame : “A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire”. Le panache semble parfois dérisoire face au réel cruel. Dans le premier roman moderne de l'histoire, Miguel de Cervantes dessine un Don Quichotte généreux et idéaliste, qui charge des moulins à vent. Il est pourtant hyper réaliste. En 1910 à Paris, le président américain Théodore Roosevelt prononça le mémorable discours de “L'homme dans l'arène”. “Tout le mérite revient à celui qui descend vraiment dans l’arène, dont le visage est couvert de sueur, de poussière et de sang, qui lutte vaillamment, qui se trompe, qui échoue encore et encore – car il n’y a pas d’effort sans échec – mais qui fait son maximum pour progresser, qui connaît de grands enthousiasmes, qui se consacre à une noble cause, qui au mieux connaîtra in fine le triomphe de l’accomplissement et qui, au pire, s’il échoue, aura osé avec audace, et saura que sa place n’a jamais été parmi les âmes froides et timorées qui ne connaissent ni la victoire ni l’échec.”

Thyl Ulenspiegel, David et Rosa Parks

Le panache rit joyeusement. Il est espiègle comme l'écureuil, comme le légendaire Thyl Ulenspiegel. Il est asymétrique : l'individu qui se dresse contre des forces qui le dépassent en fait preuve. Nous aimons universellement David contre Goliath et tous ces héros qui affrontent des forces maléfiques largement supérieures.

Résistant, il est souvent silencieux, humble, anonyme comme Rosa Parks, qui s'assied silencieusement dans un bus, à une place qui lui est interdite. Mais il sait être sonore, plein de faconde et exubérant, comme le Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Il y a du panache dans la satire, surtout quand elle s'exerce sous le joug de la tyrannie ou du dogmatisme, par exemple dans l'Eloge de la Folie d'Erasme.

“Je me révolte donc nous sommes"

On trouve dans le panache quelque élégance vitale, exigence d'existence, de vérité, de bien, de justice et de beauté. Existentialiste, le panache fait gagner la vie et le devenir quand il esthétise, poétise la défaite, l'impuissance, la mort et la finitude. Albert Camus imagine un Sisyphe heureux, élevant chaque jour son rocher, en sachant très bien qu'il retombera. “Je me révolte donc nous sommes” affirme-t-il. Le panache est peut-être l'attitude philosophique par excellence. Il est la citadelle intérieure de Marc-Aurèle, il est le courage de dire vrai de Michel Foucault, il est Socrate face au tyran Denis de Syracuse puis face à ses juges, il est l'Antigone d'Anouilh face à Créon. L’activiste, la lanceuse d’alerte, le franc-tireur, la journaliste d’investigation, usent de la liberté de parole, de l'impertinence créatrice et de la révolte en action pour “empêcher que notre monde se défasse”. Y renoncer, c’est périr. Friedrich Nietzsche, peut-être le plus grand philosophe du panache, nous mettait en garde contre ce qu'il appelait le “dernier homme”, qui “ne jettera plus par-dessus les hommes la flèche de son désir”, dont “les cordes de son arc ne sauront plus vibrer”.

Bravant tous les risques

Chacun peut faire preuve de panache, à tout âge, pour affronter l’écocide planétaire, la tyrannie et l’injustice. Au risque de l’incompréhension, du rejet, du chômage, de la prison, de la torture voire de la mort, mais avec la certitude d’exister en pleine conscience. Dans Les Habits neufs de l'empereur de Hans Christian Andersen, un petit garçon ose dire seul la vérité que tous font semblant d'ignorer. En Belgique, Greta Thunberg, Anuna De Wever, Adélaïde Charlier, Esmeralda de Belgique luttent pour l’habitabilité planétaire. Au niveau européen, Ursula von der Leyen est restée silencieusement digne quand on lui refusa le respect dû à sa fonction. Svetlana Tikhanovskaïa et les Biélorusses, Volodymyr Zelensky et les Ukrainiens, les Iraniens et les Chinois sont devenus des héros inattendus face aux tyrans qui les oppriment. Stéphane Hessel prouva qu’on pouvait conserver l’ardeur de la révolte jusqu’au soir de sa vie, quand il lança son fameux “indignez-vous !”.

II ouvre à l'immortalité

Le panache exprime la finitude de notre condition humaine. Aveu d'impuissance mais affirmation de dignité, il verticalise notre horizontalité. Contraint par le fini, il aspire malgré tout à l'infini. Conclu par la mort, il ouvre pourtant à l'immortalité. Assailli par l’obscurantisme, il actualise l’esprit des Lumières. Vaincu par des forces inhumaines, il nous humanise. Il proclame “j'existe car je lutte contre l'adversité, je chute mais je me relève car j'aspire à la grandeur. Et si ma chute est définitive, la mémoire des humains me relèvera.”

Le poète gallois Dylan Thomas avait ces mots :

"N’entre pas docilement dans cette douce nuit,

Le vieil âge doit gronder, tempêter, au déclin du jour,

Hurler, hurler à l’agonie de la lumière,

Si le sage sentant la fin sait que les ténèbres sont justes,

Car ses mots n’ont point forgé de foudre,

Il n’entre pas docilement dans cette douce nuit,

Hurler, hurler à l’agonie de la lumière."

Les Anciens redoutaient la pénombre du solstice d'hiver et aspiraient au retour du soleil. Alors que la vie et l’humanité sur Terre affrontent une urgence existentielle, le panache doit rejaillir de notre pulsion de vie, incarner Eros contre Thanatos, être la rédemption de nos torts passés. L'Humanité sera panache ou ne sera plus.

(1) Déclarons l'Etat d'Urgence écologique, Luc Pire 2020 et Terre en vue ! Plaidoyer pour un pacte social-écologique, Luc Pire 2021.

Titre et intertitre sont de la rédaction. Titre original : "Le panache : hurler à l'agonie de la lumière"