Chère Amie,

En ces derniers jours de l’année, cette année si difficile et tragique, j’aime t’envoyer une carte postale, non une carte de vœux, mais une carte postale avec une vue de Bruxelles.

Les cartes postales sont porteuses d’images et c’est une image que je désire te faire parvenir.

Elle me semble si forte que je souhaite la partager avec toi, connaissant nos affinités de sensibilités.

Comme tu le sais, en ces journées de décembre, ce sont “Les Plaisirs d’hiver” qui occupent le centre de la ville… Patinoire, Marché de Noël, chalets où les passants se restaurent, se réchauffent, déambulent entre des rangées d’objets cadeaux “artisanaux” ou manufacturés.

Par ces temps d’économie d’énergie, les illuminations sont pourtant tout aussi présentes que les années précédentes.

(Je songe toujours avec un sourire à Gaston Lagaffe, le personnage célébrissime de Franquin, qui avait branché le circuit alternatif de la guirlande de son sapin sur celui de la ville qui s’allumait et s’éteignait au rythme de celui-ci.)

Me promenant ces derniers jours pendant mon temps de déjeuner, de la place des Martyrs, en passant par la place de Brouckère, pour me retrouver place de la Monnaie, je me suis arrêtée un moment sur celle-ci.

Les constructions des “Plaisirs d’hiver” occupent l’essentiel de l’espace.

Un grand chalet enneigé propose quantité de hot-dogs, gaufres, crêpes, bonbons, chouchous, nougats, mais aussi vin chaud et chocolat chaud. Plus loin, un Bar d’altitude, tel un refuge de haute montagne, donne aux randonneurs et alpinistes urbains quantité de nourritures roboratives : raclettes, tartiflettes, et autres croque-monsieur. Il est même possible de s’isoler dans de petites cabines de téléphérique, immobilisées et posées sur les pavés, pour déguster certains de ces mets aux saveurs montagnardes.

Des panneaux indicateurs, telles des balises de GR, informent des distances pour atteindre l’Everest et l’Annapurna. Chacun peut déposer sa paire de skis dans des râteliers prévus à cet effet.

Le dépaysement est total.

La foule passe de chalet en chalet, les bras chargés.

J’ai alors levé les yeux pour regarder le bâtiment de la Monnaie, notre salle d’opéra. Sa présence, tout à coup silencieuse, sur la place.

Et je suis restée saisie.

Entre les colonnes classiques de son portique d’entrée ont été suspendues de grandes bannières verticales qui portent, à gauche et à droite d’une image centrale panoramique, les inscriptions suivantes :

”In memory of all destroyed monuments and culture

And all the victims of the war in Ukraine”

La photographie qui se trouve encadrée par ces mots fonctionne comme un trompe-l’œil. Image aérienne d’un théâtre classique bombardé dans un paysage lui aussi ravagé.

Ce pourrait être la Monnaie. Nous sommes tous placés devant ce qui n’est pas qu’un décor. Ce qui est une réalité qui pourrait, pourquoi pas, nous rejoindre… et qui n’est pas si loin de nous.

L’opéra, ce lieu où l’on sait utiliser si parfaitement le décor pour nous emmener ailleurs par la musique, nous donne cette fois plus à voir qu’à entendre.

Installation remarquable et terrible.

Fond de scène des “Plaisirs d’hiver” de cette année 2022.

À quelques mètres des marches de l’escalier du perron, un jeu de curling. Les projectiles sont lancés par les joueurs sur la glace. Doigté et concentration.

Personne ne lève les yeux, ni même les spectateurs adossés aux balustrades de bois.

Personne.

Je me remets en marche, en pensant à toi, me disant qu’il faut que je partage ce qui est plus qu’une image. Une vision.

Je t’embrasse dans la nuit du Solstice,

Muriel Claude