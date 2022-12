Cette année, l’Europe doit apprendre le langage de la puissance

Trop longtemps, l’Europe s’est accommodée de son statut de “géant économique, nain politique et de ver de terre lorsqu’il s’agit d’élaborer une capacité de défense”, pour paraphraser le ministre belge des Affaires étrangères Mark Eyskens. Si des progrès considérables ont été réalisés depuis cette observation de 1991, nous n’en demeurons pas moins trop timides pour défendre nos valeurs et nos intérêts sur la scène internationale. De l’invasion de l’Ukraine aux tentatives de déstabilisation régionale orchestrée par le régime biélorusse, notre continent subit les coups de boutoirs répétés de tyrans sanguinaires et d’autocrates à la dérive.

Nos atermoiements poussent au crime

Jusqu’à ce fatidique 24 février 2022, date de l’offensive russe vers Kiev, l’histoire contemporaine semblait tragiquement donner raison aux acteurs “révisionnistes” en tout genre, persuadés que l’Union européenne (UE) se contenterait de déclarations tièdes et de sanctions limitées face à leurs provocations.

Nul besoin de remonter jusqu’aux conflits de l’ex-Yougoslavie pour rappeler combien, par le passé, l’inefficacité voire la lâcheté des Européens a été lourde de conséquences. Le 23 mai 2021 le président biélorusse Alexandre Loukachenko fait détourner un avion Ryanair assurant la liaison Athènes-Vilnius, le force à atterrir à Minsk et fait débarquer par ses sbires un jeune opposant politique. L’UE réagit par des dénonciations et des sanctions ciblées qui ne frappent que trop peu le régime au portefeuille.

Quelques semaines plus tard, en novembre, les autorités biélorusses récidivent. Cette fois-ci, des milliers de migrants, venus pour la plupart de pays du Moyen-Orient, sont acheminés en Biélorussie par avion, puis convoyés jusqu’à la frontière polonaise où ils sont ensuite forcés à se rendre en Pologne. Une instrumentalisation d’êtres humains des plus cyniques, destinée à faire pression sur Bruxelles, à laquelle l’UE oppose à nouveau déclarations et sanctions – trop facilement contournées.

Au même moment, à quelques milliers de kilomètres, une nouvelle poussée de fièvre vient alourdir encore un peu le bilan humain de la guerre larvée qui voit s’opposer Arméniens et Azerbaïdjanais au sujet du Haut-Karabakh, enclave peuplée majoritairement d’Arméniens au sein de l’Azerbaïdjan. Des années à ménager la dictature de Bakou plutôt qu’à soutenir la démocratie d’Erevan font aujourd’hui planer le spectre d’une épuration ethnique sur les habitants arméniens de ce territoire montagneux.

Aujourd’hui, grâce à la résistance héroïque du peuple ukrainien, nous avons reçu une leçon de courage

Bousculée dans leurs certitudes avec le retour d’un conflit de haute intensité à leur porte, la posture longtemps naïve et molle des Européens en matière de politique étrangère et de sécurité semble avoir changé. Rapidement, avec l’appui essentiel de ses partenaires de l’Otan, l’UE réagit fermement et fait sauter plusieurs tabous : sanctions massives et inédites envers la Russie, soutien concret à Kiev au travers du financement de la livraison d’armes, mise sur pied d’une mission d’entraînement militaire au profit de l’armée ukrainienne ou encore octroi du statut de candidat à l’Ukraine.

Mais ailleurs déjà, d’autres crises se profilent

Les Moldaves redoutent que la guerre menée par le Kremlin ne s’étende à leur pays. Petit État coincé entre la Roumanie et l’Ukraine, la Moldavie a en effet vu trois missiles de croisière russes traverser son espace aérien le 10 octobre dernier. Qui plus est, depuis plus de 30 ans, une partie de son territoire, la Transnistrie, a fait sécession et abrite une base où stationnent environ 1 500 soldats russes.

Dans les Balkans occidentaux, l’influence de Moscou est également source de vives inquiétudes. À titre d’exemple, le Kremlin soutient depuis des années le leader nationaliste et sécessionniste de l’entité serbe de Bosnie-Herzégovine, Milorad Dodik, faisant régulièrement craindre pour la paix fragile dans cet état multiethnique à la gouvernance collégiale. L’euroscepticisme commence d’ailleurs à gagner ces nations du sud-est de l’Europe, coincées dans l’antichambre de l’UE depuis des années.

Et c’est sans parler du Sahel ou du pourtour méditerranéen où, là encore, nos intérêts de sécurité sont en jeu.

Dans le contexte géo-économique turbulent que nous traversons, l’Europe ne peut pas tout ; mais elle peut beaucoup

L’UE, forte de sa nouvelle “Boussole Stratégique”, doit renforcer sa capacité d’action. Il nous faut envoyer davantage d’armes à l’Ukraine – même au risque de dégarnir encore un peu nos stocks ; aider les forces armées moldaves, au format modeste, à s’équiper, se former pour décourager toute action hostile du Kremlin ; accentuer le soutien humanitaire à l’Arménie et étudier les modalités d’un embargo sur les importations de gaz et de pétrole d’Azerbaïdjan si les craintes pour le Haut-Karabakh se voient confirmées.

De façon très prosaïque, notre soutien indéfectible à ces partenaires démocratiques du voisinage européen permettra de faire reculer des régimes autoritaires et violents qui représentent une vraie menace pour notre sécurité collective. Non seulement l’Europe le peut, mais elle en a le devoir moral. Le combat des Ukrainiens pour la démocratie, la liberté nous oblige. L’opposition biélorusse ou encore l’administration moldave actuelle prennent des risques conséquents pour défendre les idéaux qu’incarne le projet européen.

Si l’Otan demeure au cœur de notre défense territoriale, l’Europe a montré qu’elle sait tenir tête à une puissance telle que la Russie. Loin de certaines pudeurs du passé, 2023 doit donc être l’année où l’UE fait preuve de véritable leadership sur la scène internationale, ne rechigne pas à utiliser des instruments de hard power et (ré) apprenne enfin, comme le souhaitait dès 2019 le Haut Représentant Josep Borrell, “à parler le langage de la puissance”. Les tendances géopolitiques mondiales qui se dessinent l’exigent.