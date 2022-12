Fiscalité des droits d’auteur : le symbole d’un étrange phénomène

La réforme de la fiscalité des droits d’auteur a fait couler beaucoup d’encre, suscité de nombreuses polémiques et donné lieu à des débats politiques parfois houleux. En fin de compte, on en ressort avec un profond sentiment d’insécurité juridique et d’amertume. Et force est de constater que texte final adopté, laissant planer de nombreuses incertitudes, ne satisfera personne. À commencer par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem lui-même qui, à l’évidence, malgré des propos ambigus ou contradictoires, souhaitait sa disparition pure et simple, ou tout au plus son maintien au seul profit des artistes dont les revenus sont, dit-il, aléatoires et la situation est précaire. Nulle raison d’accorder un régime faveur (7,5 % sur la première tranche des droits d’auteur de 17 090 EUR par an à ceux qui ont des revenus réguliers) ! L’exposé des Motifs de la loi est des plus explicites à ce propos, alors qu’il est par ailleurs en contradiction avec les termes de la loi, comme l’a dénoncé le Conseil d’État. Les journalistes, autres grands bénéficiaires du régime, seront également lourdement pénalisés par la fixation de pourcentages maxima et évolutifs de droits d’auteur par rapport à leurs revenus professionnels. Quant aux autres professions (architectes, informaticiens, graphistes, inventeurs…), ils devront s’en remettre au jugement des agents du fisc, le Ministre (à la façon Ponce Pilate) leur ayant laissé le soin d’interpréter les demandes au cas par cas. Et on ne se fait guère d’illusion sur la manière dont ils analyseront les dossiers. Quant au fait de savoir s’il faut donner une interprétation stricte ou large du champ d’application personnel de la loi nouvelle, il faudra sans doute s’en remettre à la Cour de cassation qui d’ici 5 à 10 ans rendra son verdict ultime. D’ici là, les contentieux vont se multiplier, au détriment de tous.

Le syndrome de l’anguille

La contestation des droits d’auteur n’est d’ailleurs pas neuve, car depuis quelques années déjà, l’administration fiscale charge ses agents de “régulariser” la situation de nombreux contribuables en requalifiant systématiquement les droits d’auteur en revenus professionnels. Ce type de litiges est fort intéressant, car il révèle la méthodologie actuelle du fisc et le nouvel état d’esprit de nombreux agents. Sur le plan de la méthode, on observe un comportement né sous l’ère Covid-19 (et d’ailleurs légitimé par elle) et qui ne fait que s’accentuer : l’absence d’écoute, la non-réponse aux courriels, le refus d’analyser avec objectivité les pièces et arguments qui sont communiqués par les contribuables. Alors que, jadis, les contrôleurs prenaient le temps d’analyser leurs dossiers et de rencontrer les contribuables (quitte à contester le point de vue de ceux-ci à la fin), les avis de rectification produits à la chaîne et dont le canevas et le contenu sont sans doute imposés par une hiérarchie pas vraiment bienveillante, révèlent que le mot d’ordre est avant tout d’éviter tout contact pour consolider au plus vite une taxation et tabler sur un abandon des recours. J’appelle cela le syndrome de l’anguille, qui rend l’interlocuteur insaisissable car il ne cesse de se dérober. C’est assez insupportable à vrai dire. On espère, souvent en vain, trouver une personnalité assez forte, capable de prendre position en femme ou homme libre faisant appel à son libre arbitre. Au-delà de la méthode, il y a cet état d’esprit nouveau (surtout chez les jeunes recrues du SPF Finances) où les jugements personnels, d’opportunité, ou de moralité ont pris le pas sur un raisonnement juridique. L’utilisation du régime des droits d’auteur est très symptomatique à cet égard de ce nouveau courant de pensée, car ce régime (pourtant inscrit dans la loi) est assimilé à un abus, une manœuvre coupable. La correcte application de loi fiscale n’est plus de mise : il faut condamner le péché fiscal. De manière surréaliste, on assiste déjà à une application rétroactive du nouveau texte de loi, certains agents du fisc n’hésitant pas à invoquer les nouvelles conditions du texte de loi qui entre en vigueur ce 1er janvier 2023, à des dossiers concernant pourtant les années antérieures à cette date.

Une spirale infernale qui abîme l’être humain

Si l’on prend le temps d’analyser avec un peu de recul cette formidable saga des droits d’auteur (que l’on soit d’ailleurs pour sa suppression, sa canalisation ou son maintien pur et simple), on se rend compte qu’elle est le symbole d’un phénomène beaucoup plus large qui caractérise aujourd’hui le fonctionnement de notre pouvoir législatif, des pouvoirs publics, mais aussi des relations entre les individus en cette période où la digitalisation à tout prix devient la norme. On ne veut plus prendre le temps de bien faire et de se comprendre. Tout est fait dans la précipitation, qu’il s’agisse de la rédaction d’un texte de loi, d’un débat parlementaire ou d’un contrôle fiscal. Il en résulte un travail souvent bâclé (et fait à la dernière minute), de nombreux malentendus et un impossible dialogue. Il faut impérativement sortir de cette spirale infernale qui abîme l’être humain. La confiance et le respect que nous devons avoir envers le pouvoir exécutif et législatif ne seront restaurés qu’au prix d’une mutation profonde des mentalités au sein des pouvoirs publics. Quand on dispose d’une parcelle de pouvoir, on doit en user avec discernement, faire table rase de préjugés, bref appliquer correctement la loi. “Odiosa sunt restringenda”, selon l’adage latin : les lois odieuses (c’est-à-dire privatives de liberté ou restrictives du droit de propriété, telles les lois pénales ou fiscales) doivent être interprétées de manière stricte.

Cela implique aussi un comportement loyal des citoyens qui, quelquefois, font un usage abusif des incitants fiscaux qui leur sont consentis par le législateur.

Au fond, tout est question d’équilibre et de juste milieu, comme l’écrivait déjà Aristote.