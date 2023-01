En déclenchant le 24 février 2022 un conflit armé de grande ampleur en Ukraine, Vladimir Vladimirovitch Poutine s’est aussi brutalement introduit dans les foyers européens, où la simple évocation de son nom donne des cauchemars aux petits enfants. Le sujet “Vladimir Vladimirovitch” est sur toutes les lèvres et dégusté à toutes les sauces. Mais que nous veut-il, ce monstre ?

Nous naviguions depuis si longtemps en eaux calmes, sur un gros paquebot démocratique garanti sans naufrage et rompu aux avis de tempête, même les plus menaçants. Mais la croisière est terminée ! GPS, radars et boussoles semblent désormais inopérants. Là nous avançons “à vue”, si tant est que nous avançons.

Dans ce brouillard d’incertitudes, à chacun ses opinions, à chacun sa religion. Ce ne sont pas les analyses et les commentaires éclairés qui manquent. À tel point que, en cette période médiatiquement surchargée, on se surprend à désirer éventuellement un soupçon de silence au milieu du tumulte.

Certains silences sont insupportables

“Si la parole est d’argent, le silence est d’or”, nous apprend le Talmud. René Char l’appelait “l’étui de la vérité”. Joliment dit. Mais il existe aussi d’autres manières d’interpréter une absence de paroles. Certains silences sont éloquents et en disent même beaucoup plus long qu’un millier de savants commentaires.

Certains silences peuvent être étonnants, assourdissants, voire carrément insupportables, à la lumière de la violence qui frappe quotidiennement le territoire ukrainien. Silence coupable, trancheront certains !

C’est la question que je me pose depuis le 25 février concernant la posture 100 % mutique d’une éminente personnalité du paysage médiatique russe et international, qui a le (triste) privilège de partager les initiales du maître du Kremlin : VVP ! J’ai nommé : Vladimir Vladimirovitch Pozner.

Né en 1934 à Paris d’une mère française et d’un père russe, Vladimir Pozner passa l’essentiel de son enfance et de son adolescence à New-York, avant que sa famille ne retourne vivre en URSS. Il a dix-huit ans. Staline décédera l’année suivant son retour, heureusement pour tout le monde. Parfaitement trilingue, Pozner fera ensuite progressivement son chemin dans le monde du journalisme, travaillant pour la radio et pour la télévision soviétique, en bon petit soldat de la propagande. Comme il le reconnaîtra ensuite avec une certaine franchise et pas mal d’autodérision.

Au moment de la perestroïka, il est sur tous les ponts. Son regard acéré et malicieux, son éloquence, son charme naturel et son franc-parler séduisent à peu près tout le monde, notamment aux USA où il multipliera – ainsi qu’en France – interventions et conférences.

Dans les années 90, Pozner – qui est retourné habiter New-York – co-anime avec Phil Donahue un talk-show hebdomadaire sur la chaîne américaine CNBC. Ses décodages sonnent juste. Ses analyses de l’homo sovieticus semblent parfaites. Il est inattaquable.

Il revient ensuite en Russie, où il continuera sa carrière d’animateur-producteur. Toujours actif malgré son grand âge, il sortira encore récemment une série d’émissions dans le style “road movies” sur divers pays (USA, Italie, Finlande, Japon…) avec le célèbre humoriste Ivan Urgant, son cadet de 40 ans ! C’était original, bien vu et bien ficelé.

Je pense avoir lu à peu près toutes les publications de Vladimir Pozner. Sauf la dernière, sortie en 2022 (1). Je suis ce que l’on appelle une de ses nombreuses “suiveuses”. Je l’écoutais au début du siècle dans son hebdo “Vremena” (Les temps) sur les actualités, et j’ai fidèlement suivi la plupart de ses talk-shows, modestement intitulés “Pozner”. J’ai aussi assisté à l’une de ses conférences à Paris. L’homme est indubitablement brillant et séduisant.

Dans l’une de ses dernières apparitions sur Pervy Kanal, V. Pozner avait passé une heure à discuter avec son invité (Féodor Lukyanov) des tensions de plus en plus fortes entre l’OTAN et la Russie… Une interview mystérieusement effacée de You Tube depuis. L’émission Pozner disparut ensuite de la chaîne.

Et l’omniprésent Pozner disparut lui aussi du paysage. Où est-il ? Que pense-t-il ? Pourquoi se tait-il ? Lui qui aimait tant expliquer aux jeunes étudiants des facultés de journalisme le B.A. BA du métier, ses principes déontologiques, ses limites et ses grandes responsabilités. Lui qui répétait à l’envi que le système soviétique n’avait pu fonctionner que grâce à la peur et à l’idéologie. Et qu’il importait de pouvoir en décoder les mécanismes.

Est-il effrayé de son reflet dans le miroir ? Serait-ce le décodage des agissements de son homonyme qui le laisse sans voix ? Aurait-il honte (ou pas) ? Aurait-il peur ? Se rangerait-il aux injonctions de prudence de son épouse ? Ce silence traduirait-il une abyssale déception doublée d’un sentiment d’impuissance sur fond de grande fatigue ?

Depuis de nombreuses années, Vladimir Pozner est détenteur de trois passeports : russe, américain et français. Il peut donc théoriquement voyager en parfaite sérénité entre la Russie, l’Europe et les Etats-Unis. D’aucuns l’auraient d’ailleurs aperçu à Biarritz cet été. Ça, c’est pour la fatigue.

Si des personnalités russes comme Vladimir Pozner jugent préférable, dans les conditions de confort socio-économique qui sont les leurs, de ne pas prendre la parole et de laisser ipso facto libre cours à celle du narratif officiel pour combler le grand vide philosophique sur lequel l’invasion russe a irrémédiablement débouché, quelles conclusions devons-nous en tirer ? Que l’étude de l’homo putinus nous dépasse encore au stade actuel ?

Ou bien que le silence reste le droit inaliénable de tout être humain. Peut-être le dernier luxe suprême de notre époque hyper bruyante ?

V. Pozner affichera 89 ans au compteur le premier avril prochain, ce n’est pas une blague. Ce gentleman sportif serait sans doute bien inspiré… de prendre une grande inspiration et d’exposer sans plus attendre ses meilleurs vœux de nouvel an en termes clairs. Que souhaite-t-il à ses trois patries ? À la Russie ? À l’Europe ? Et aux USA ?

Pourrait-il faire le petit effort de nous le dire ? Histoire que l’on ne se perde plus en conjectures…

La cohorte des (anciens ?) admirateurs de son intégrité humaine et professionnelle lui en serait infiniment reconnaissante. Ou pas. Un soupçon de silence, c’est bien. Mais un peu trop de silence éveille des soupçons.

1 Povod dlia optimisma (Pour garder l’optimisme ISBN : 978-5-17-150179-2).