Liaisons dangereuses

Une nouvelle boulangerie a ouvert ses portes dans le quartier. Elle propose d’excellents produits bios, un plaisir pour le palais. J’y vais de bon matin.

- Bonjour mademoiselle, je voudrais un croissant, un pain au chocolat, une couque aux raisins, une brioche et un pain gris foncé avec des graines.

-Tranché le pain ?

-Oui s’il vous plaît.

-Voilà, cela fera vingt-troi euros (merci au correcteur ou à la relectrice de ne pas ajouter un “s” à trois).

Peut-être mon oreille est-elle désormais plus sensible aux liaisons boiteuses. Peut-être mon âge me fait-il regretter que l’on ne parle plus comme avant. Mais je remarque, depuis quelque temps déjà, que nombre de personnes – il ne s’agit pas seulement de jeunes locuteurs et locutrices – ne font plus la liaison phonique lorsqu’ils donnent un prix en euros. Il y a, en quelque sorte, un estompement de la liaison… Ainsi un verre de vin dans le bar voisin coûte-t-il désormais “hui euros”, il faut à présent débourser “vin euros” pour quelques tranches de saumon chez le traiteur ou encore “di euros” pour un morceau de comté au marché.

D’où vient cette mauvaise habitude ? Évidemment lorsque le franc était notre monnaie courante, il n’y avait pas de souci. Deux francs, trois francs, dix francs… Mais “le euro” a modifié chez certaines personnes, la manière de s’exprimer. Imagine-t-on dire que Lola vient d’avoir “troi ans”, qu’Hugues a dignement fêté dignement ses “quatre-vin” ans, que Diego va bientôt partir en Erasmus en Australie à “vingt-deu ans” ? Prêtez l’oreille ces prochains jours et vous constaterez que cette non-liaison dangereuse se répète.

Les accents disparaissent

Évoquons une autre dérive. Désolé pour le côté un peu scolaire. Ou le romantisme un peu désuet de la remarque. Les accents circonflexes disparaissent : une ile, une ame, une tempete. Quelle horreur ! Cette absence change, me semble-t-il, la sonorité mais aussi l’image du mot. Une ile sans accent circonflexe est plate. Une tempete sans chapeau est juste un zéphyr. Sans son accent circonflexe, l’ame n’a plus d’âme. Pourtant, la dernière réforme a maintenu le “chapeau” sur les voyelles “a”, “e” et “o” mais il n’est plus obligatoire – allez savoir pourquoi – sur “i” et “u”.

Notons encore deux tendances “littéraires” : la simplification et la sophistication. Une langue qui se simplifie, s’atrophie. Finira-t-on par écrire ou parler comme on le fait sur les réseaux sociaux ? Pour dire qu’il passe de merveilleuses vacances, un jeune peut évidemment envoyer à ses parents : “Tqt, tt ok”, accompagné d’un sourire. C’est bref et compréhensible. Mais cela n’est pas du français. Voyez le globish, cet anglais ultra-simplifié accessible à presque tous. C’est pratique mais plat.

Autre “mouvement” actuel : l’intégration abusive de l’écriture inclusive. Une féminisation ou une neutralisation de l’écriture s’impose mais je suis resté coi, il y a quelques jours, quand une amie, assez combative sur la question, m’a rétorqué : “pourquoi dit-on “il” pleut” ? Pourquoi utilise-t-on le masculin alors que la pluie est féminine… ?” J’en ai perdu mon français. Si vous avez une réponse convaincante, envoyez-la-moi… Adamo, précurseur, avait résolu le problème en 1976 : “Tombe la neige…”

Une langue vivante doit évoluer

Ces constats n’ont pas pour objectif de décourager les personnes qui apprennent la langue de Molière : vive les polyglottes. “Si vous parlez à un homme dans une langue qu’il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur” disait Nelson Mandela… Chaque langue a ses beautés. Une langue vivante doit bouger, évoluer se rajeunir, intégrer, s’embellir. Mais les fautes ne doivent pas devenir la règle sous prétexte qu’elles sont massivement utilisées. Simplifier ou maltraiter une langue n’améliorera pas le dialogue entre les êtres humains. Cela dit, ne soyons pas trop frileux dans l’intégration de mots étrangers. Depuis quelques mois, j’entends des jeunes dire : hier, on a chillé toute la journée… (mon correcteur orthographique, visiblement bien plus conservateur que moi, me propose de supprimer les deux “l”). La première fois, j’avoue ne pas avoir compris chiller. Ce mot vient d’entrer au dictionnaire : chiller signifie “prendre du bon temps, ne rien faire, se détendre ou se reposer”. Voilà une résolution, parmi d’autres, pour 2023. Ralentissez, prenez du temps pour vous, pour les autres et n’oubliez pas chiller de temps de temps.

Belle année à toutes et à tous.