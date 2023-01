Plutôt que de les opposer, le temps ne serait-il pas venu de concilier indignation et indulgence ? Pour trouver ainsi, aujourd’hui, un nouveau souffle par rapport à un monde qui nous donne parfois l’impression de nous échapper.

Le flux continu d’informations diverses qui nous assaillit au quotidien ne manque pas de mettre notre “bonne conscience” à rude épreuve. Les priorités environnementales, les déséquilibres socio-économiques, les poudrières géopolitiques, les appels à une société plus inclusive, … toutes ces thématiques légitimes nous percutent tous azimuts.

Réjouissons-nous d’abord que le savoir soit plus accessible que jamais. Il nous permet de réfléchir, progresser, nuancer.

Savoir c’est devoir

Pour autant, l’accès quasiment illimité aux multiples sources d’information impose une double mise en garde. Des touches de notre smartphone à celles de notre ordinateur en passant par la télécommande, nous laissons une trace qui influence les nouveaux sujets, voire la teneur des informations qui nous parviennent par la suite. Pensons donc à varier nos sources, à les confronter à d’autres pour alimenter nos opinions.

Le second avertissement tient dans le fait que l’empreinte laissée renforce indirectement, même inconsciemment, notre sentiment d’obligation à passer à l’action. “Tout ce que vous lirez pourra être retenu contre vous” en quelque sorte. Il devient de moins en moins évident de se cacher face aux injustices en prétendant “qu’on était pas au courant”.

Tant mieux, sauf que le déferlement intrusif de données qui suscite potentiellement l’indignation, provoquera parfois l’effet inverse : une démission de la conscience jusqu’à une forme de léthargie intellectuelle.

L’action face au cynisme

Or, il me semble fondamental aujourd’hui, a fortiori pour les jeunes générations, d’encourager l’action. Pourtant, ne pas regarder la Coupe du Monde au Qatar (mais bien la Champions League), manger moins de viande (de bœuf), ne plus prendre l’avion (pour de courtes distances), se mobiliser pour accueillir des réfugiés (ukrainiens)… chaque engagement aussi honorable soit-il, se frotte tôt au tard à des reproches d’inconséquence exprimés par un contexte général où il est bon ton d’être sceptique. Les parenthèses indiquent aussi le degré d’engagement que d’aucuns taxeront de trop restrictif. Pourquoi ne pas avoir accueilli plus tôt d’autres réfugiés, ne pas devenir vegan, bannir le transport aérien, etc. ?

Je m’adresse ici aux plus cyniques qui ont toujours un argument à faire valoir pour justifier leur immobilité et critiquent les “indignés”, pour leur naïveté et leurs prétendues indignations sélectives. Il n’est jamais trop tard pour adhérer à de nouveaux idéaux.

Quant aux engagés, je leur souhaite d’être indulgents avec eux-mêmes. Il n’est pas possible d’avancer en même temps sur tous les fronts pour assurer la préservation de l’humanité. L’incohérence n’est pas un crime. Le temps lui permet de se rectifier.

Un autre rythme

S’agissant enfin des indignés spontanément réprobateurs, dans leur virulence à vouloir imposer l’action et le changement immédiats, je les engage à concéder une parenthèse salutaire à la réflexion de chacun, à reconnaître la valeur de l’écoute, à procéder à la contextualisation de chaque injustice ressurgie du passé.

S’il nous faut nous élever avec l’intransigeance la plus ferme face aux atrocités de ce monde, à l’oppression, aux discriminations, à la barbarie, il me semble essentiel parallèlement de prendre le temps d’analyser, sans jamais excuser, les raisons qui ont poussé une partie de l’humanité à en arriver là… pour justement éviter que de tels méfaits se perpétuent ou ne se reproduisent.

Osons donc faire valoir notre propre rythme de réflexion et de partage d’opinions. Revendiquer le droit à s’opposer à l’instantanéité exigée de la réaction.

Pour 2023, souhaitons-nous le temps qu’il nous faudra pour devenir moins docile et plus sage à la fois.