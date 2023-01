On en parle peu, et c’est regrettable : l’Azerbaïdjan a mis en place le 12 décembre dernier un blocus total de la population arménienne du Haut Karabakh. Après 20 jours de blocus, les vivres manquent dans les magasins et les médicaments dans les hôpitaux. Des malades et blessés dans un état critique ne peuvent accéder aux soins nécessaires. Les ONG, la France, les USA et d’autres craignent une catastrophe humanitaire.

Ce n’est pas la première fois que le Haut-Karabakh est soumis à un blocus ; les précédents furent lourds de conséquences.

Au cœur de l’hiver 1990, l’Azerbaïdjan, déjà, resserrait l’étau sur ce territoire montagneux de 150 000 habitants. Deux années avant la première guerre du Haut-Karabakh, le Parlement européen exigeait “la levée complète et immédiate du blocus imposé à l’Arménie et au Haut-Karabakh”. Il dénonçait également la série de pogroms commis contre les Arméniens dans différentes villes d’Azerbaïdjan. Mais le blocus fut maintenu et l’Azerbaïdjan passa à l’offensive : la guerre qui suivit fit plus de 30 000 morts, mais la population arménienne sut résister.

C’est la même mécanique qu’a récemment enclenchée l’Azerbaïdjan ; elle aura sans doute les mêmes conséquences. Comme en 1990, la Russie est affaiblie, la Turquie encourage l’Azerbaïdjan dans sa fuite en avant et les Arméniens sont acculés et sans alliés. Comme en 1990, l’Europe a d’autres priorités : les guerres en Irak et en Yougoslavie alors, l’Ukraine aujourd’hui.

Il a certes été décrété dès la dissolution de l’URSS que les frontières tracées par Staline seraient respectées, aussi arbitraires soient-elles. Les Arméniens du Haut Karabakh se retrouvaient donc dans cet Azerbaïdjan qui montrait, par les paroles et par les actes, qu’il souhaitait leur disparition.

Au nom du maintien de ces frontières internes à l’URSS, les États européens ne dénoncèrent ni la guerre de 2020, ni celle de 1991 à 1994 contre les Arméniens du Karabakh. L’interprétation du droit international qui domine dans les chancelleries veut, en effet, qu’on ne puisse reprocher à l’Azerbaïdjan d’attaquer un territoire qui lui appartiendrait de droit, quel que soit le sort qu’il réserve à sa population.

Or, en 2023 comme en 1990, les intentions de l’Azerbaïdjan à l’égard des Arméniens du Haut-Karabakh sont manifestes. Jusqu’à présent, aucun dirigeant européen n’a émis d’objection à ce projet, envoyé d’avertissement à l’Azerbaïdjan ou menacé de mettre en place des sanctions. Alors, pourquoi se gêner ?

Si l’Europe continue de se taire, le dictateur de Bakou achèvera le nettoyage ethnique entamé il y a 30 ans en Azerbaïdjan et qu’il a poursuivi dans le sillage de la guerre du 2020 dans les territoires reconquis. À moins que les Arméniens ne parviennent à nouveau à résister. Dans ce cas, nos juristes leur donneront-ils à nouveau tort de ne pas accepter l’intégrité territoriale d’un État qui veut les faire disparaître ?

Si, en revanche, c’est la paix que l’on recherche, la solution saute aux yeux. L’Europe doit user de son influence pour exiger de l’Azerbaïdjan qu’il démontre qu’il est capable de respecter les droits fondamentaux de la population arménienne du Haut-Karabakh- y compris le droit de continuer à vivre sur ses terres.

Si l’Europe reste une fois de plus indifférente et passive alors que s’enclenche une nouvelle escalade, les Arméniens ne seraient pas les seuls à en payer le prix. Après que l’Azerbaïdjan et la Turquie aient déclenché la guerre contre le Haut-Karabakh en septembre 2020, le Président arménien Armen Sarkissian s’était rendu à Bruxelles pour tenter de faire intervenir l’OTAN en faveur de la paix. Il déclarait alors : “vous ne le voyez peut-être pas clairement, mais il y a un autre désastre [que le virus du COVID] qui vous arrive, du Caucase cette fois ; ce n’est pas un virus biologique, c’est le virus de l’instabilité et de la guerre.” (1) Quinze mois plus tard, la guerre arrivait en Ukraine.

Le président arménien expliquait que “ces actions de la part de la Turquie nuiront à l’OTAN, à son prestige et à l’idée même qu’il s’agit d’une alliance défensive”. Le Caucase a en effet plus d’important stratégique qu’on ne lui en attribue généralement en Europe. L’intervention Turque de 2020 y a changé la donne, puisqu’elle constituait l’irruption sans précédent d’une puissance de l’OTAN dans le pré carré de la Russie. De plus, l’établissement d’une présence turque dans cette région ouvrirait à ce pays l’ensemble de la vaste Asie centrale turcophone, ce qui constitue de toute évidence une menace stratégique majeure pour la Russie. Il est donc très probable que cette évolution ait contribué à la fébrilité de Moscou à l’égard de l’OTAN dans les autres pays de son voisinage proche, et tout particulièrement en Ukraine.

L’Europe a eu plus de 30 ans pour comprendre la nature du conflit du Haut-Karabakh et ses ramifications dans le reste de l’Europe. Elle n’a plus aujourd’hui l’excuse de l’impréparation, de la surprise ou de l’ignorance.

La Russie est occupée en Ukraine et semble actuellement impotente au Caucase. Une intervention américaine semble peu probable. Seuls les Européens sont en mesure de réfréner les ardeurs du dictateur de Bakou et de ses protecteurs à Ankara. L’Europe nous surprendra-t-elle par un sursaut volontariste en défense de la démocratie, du droit et de la paix, ce sursaut auquel appelait récemment dans La Libre, Arthur de Liedekerke (29/12) ?