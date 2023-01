Dilapidation systématique du patrimoine de Bruxelles

Bruxelles a une longue histoire de rêves brisés lorsqu’il s’agit de gérer son patrimoine immobilier. Le rasage du quartier de “Bovendael” a été suivi par la démolition de nombreuses maisons Art déco pour faire place au quartier Européen.

La démolition de la Maison de peuple de Victor Horta en 1964 a symbolisé la dilapidation de notre patrimoine architectural.

Dans les années 1990, les barons immobiliers ont pris conscience de la valeur ajoutée que les bâtiments historiques apportaient à leurs projets et le “façadisme” s’est ainsi développé.

On pourrait espérer que, vue le succès du Musée Horta, nos dirigeants prendraient davantage soin de ce patrimoine immobilier.

La Porte de Hal comme café ?

Une fois de plus, les politiciens bruxellois semblent être retombés dans leurs vieilles habitudes où l’attrait des barons de l’immobilier prend le pas sur la protection du patrimoine culturel.

Cette fois, c’est l’un des bâtiments historiques les plus anciens et les mieux conservés de Bruxelles qui est pris dans le collimateur : la Porte de Hal.

En tant que partie intégrante de l’environnement urbain, la Porte de Hal a captivé l’imagination pendant des siècles.

Ce bâtiment date de 1381 et est la seule porte fortifiée préservée de Bruxelles. Le bâtiment a été menacé de démolition à plusieurs reprises.

Ainsi, à la fin du XIXe siècle, c’est la ville de Bruxelles elle-même qui a exigé la démolition du bâtiment parce qu’il était sous-utilisé. Heureusement, la Commission royale des monuments a empêché le massacre.

La Porte de Hal qui remplit une fonction de musée depuis 175 ans, a été entièrement restaurée en 2019. Malgré cela, l’accès au musée est limité. Ce bâtiment emblématique, qui définit le caractère de tout le quartier des Marolles, n’exploite pas tout son potentiel en raison du sous-financement chronique des Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH), qui est responsable de la gestion du musée.

Les MRAH sont en proie à des soucis financiers depuis des années en raison d’un sous-financement continu.

Face à un budget de plus en plus réduit, la direction a élaboré un plan qui menacerait de fermeture la Porte de Hal. Mais cela ne s’arrêtera pas là. Les plans montrent clairement que les MRAH veulent se débarrasser de la Porte de Hal et la transférer à la Région ou à la ville de Bruxelles.

De son côté le gouvernement bruxellois a indiqué qu’il serait préférable de donner ce bâtiment en concession.

Plusieurs gros bonnets de l’immobilier ont récemment jeté leur dévolu sur le quartier des Marolles. Ce quartier abrite encore de nombreuses petites maisons qui pourraient facilement être converties en grandes unités résidentielles. Ce n’est donc peut-être pas un hasard si la fonction muséale de la Porte de Hal est soudainement remise en question. La Porte de Hal, une fois privée de sa fonction de musée, ferait très vite l’objet d’une réaffectation.

Quel manque d’ambition. Cette fortification médiévale unique pourrait parfaitement être mise en valeur en exposant les superbes collections qui prennent actuellement la poussière dans les caves des MRAH.

Pourquoi ne pas exposer alternativement des collections spécialisées telles que la collection d’art islamique ou la collection d’armes médiévales du Musée royal de l’armée ? Pourquoi ne pas le transformer en musée de l’histoire de la ville de Bruxelles ?

Nous, Bruxellois concernés, ne pouvons plus supporter que ce patrimoine emblématique et historique unique soit traité ainsi. Ce que la Tour représente pour Londres, la Porte de Hal pourrait le représenter pour Bruxelles. Les dirigeants Bruxellois sont apparemment prêts à renoncer à la fonction de musée, sans exclure la possibilité de la céder en concession à un établissement de restauration ou autre.

Nous craignons que la porte de Hal ne devienne bientôt l’objet de spéculateurs immobiliers qui, profitant d’une concession de restauration, rêveront sans doute d’un complexe hôtelier englobant l’ensemble du bâtiment, ou pire, d’une jolie façade dans une nouvelle monstruosité architecturale piétinant les dernières traces de la riche histoire de Bruxelles.

Avis aux Bruxellois pour investir dans une coopérative

Puisque le gouvernement Bruxellois n’a apparemment aucun intérêt pour ce bâtiment, il est temps que les Bruxellois eux-mêmes assurent l’avenir de ce monument. Pourquoi ne pas prendre en charge la gestion de ce joyau historique dans une structure coopérative ?

Nous ne doutons pas que de nombreux Bruxelloises et Bruxellois souhaiteraient volontiers s’investir dans ce projet.

Est-il normal et juste que seuls les riches quartiers d’Etterbeek ou d’Ixelles méritent un beau musée ?

Nous lançons un appel à tous les Bruxellois pour que ce bâtiment unique retrouve sa place en tant que musée et devienne ainsi une carte de visite de l’histoire riche et mouvementée de Bruxelles.