”Le problème de la police, c’est la justice”. C’est en France, le 19 mai 2021, que cette déploration a été portée en des termes aussi inédits que décomplexés par le représentant d’un syndicat policier, lors d’une manifestation organisée pour dénoncer le prétendu laxisme de la justice. Pour approuver l’amertume des policiers, de nombreux politiciens étaient présents et l’un d’eux, Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste, a cru intelligent d’y proposer qu’un “droit de regard” sur les décisions de justice soit consenti à la police afin qu’elle ne soit pas dépossédée – sic – des peines administrées aux condamnés. “Droit de regard” qui n’était pourtant pas sans rappeler la “rétention de protection” instituée en 1933 par le IIIe Reich et qui, laissée à l’appréciation de la police allemande ou de la Gestapo, sans aucun contrôle judiciaire, avait servi de base “légale” aux camps de concentration ouverts dès le mois de mars de cette année-là, permettant notamment que des personnes acquittées par jugement soient arrêtées par la Gestapo dès leur sortie des tribunaux.

C’est dire que l’histoire du XXe siècle a montré avec précision pourquoi la justice doit être indépendante du pouvoir politique et de sa police, de leurs objectifs et de leur colère, et pourquoi elle est débitrice du seul respect du Droit et des droits humains définis après 1945, pour les mêmes raisons, aisément compréhensibles.

C’est dire en somme que l’histoire a prouvé les vertus de l’État de droit.

Un glissement idéologique à l’œuvre

Loin de relever de la radicalité du débat public français, le glissement idéologique à l’œuvre a récemment gagné la Belgique à la faveur de la mort tragique d’un jeune policier, le 10 novembre, des soubresauts judiciaires du procès des attentats de Bruxelles et des troubles survenus la nuit du 31 décembre au cours desquels des policiers, ambulanciers et pompiers ont été directement visés par des tirs de feux d’artifice, dans des proportions inédites et, en effet, extrêmement choquantes.

Ainsi a-t-on pu observer d’abord en novembre lors d’une manifestation de policiers réclamant “la tolérance zéro” pour les violences dont ils sont parfois l’objet, un calicot portant le slogan #balancetonmagistrat. Et lire ensuite, un peu plus tard, dans Le Soir du 2 janvier, les vifs regrets du président du syndicat SLFP Police quant à la faible proportion d’arrestations judiciaires (21 sur 160 arrestations administratives) qui précisait : “C’est ce qui démontre que la Justice et les magistrats doivent se remettre en question. Il y a quelque chose qui ne va plus au Royaume de Belgique”. Ainsi les dysfonctionnements de notre collectif seraient liés, non pas aux données d’un climat socio-politique à analyser mais bien au peu d’arrestations judiciaires ordonnées lors des troubles observés la nuit du Nouvel An. Le même jour, la ministre de l’Intérieur déclarait soutenir l’appel du syndical policier SNPS à appliquer le “principe” – sic – de “tolérance zéro” face aux violences envers la police et les pompiers. Non sans craindre de heurter frontalement le principe de la séparation des pouvoirs. Depuis quand en effet un ministre de l’Intérieur est-il habile à se joindre à un appel lancé par des policiers à l’endroit d’un pouvoir judiciaire constitutionnellement indépendant ? Et quelle base légale trouver à ce pseudo-principe de la “tolérance zéro” qui heurte en soi celui, constitutionnel, de l’indépendance juridictionnelle de chaque magistrat au moment où il décide de l’arrestation ou de la sanction – légale – la mieux appropriée en fonction des faits et de la personnalité de la personne poursuivie, et cela dans l’intérêt de la société dans son ensemble ?

Refus par la police de se soumettre à la justice

Enfin le 29 décembre lorsque le tribunal de première instance de Bruxelles francophone a considéré que les techniques policières systématiques de “fouilles à nu”, comprenant la génuflexion des accusés du procès des attentats de Bruxelles, sont contraires à la Convention européenne des droits de l’homme, en faisant défense à l’État belge d’encore les pratiquer, l’on a été stupéfait de voir les forces de police refuser ni plus ni moins de se soumettre à cette décision, au risque de discréditer la justice belge et d’alimenter le climat d’incivilité qu’ils dénoncent. Bien mieux, on a pu lire sur le réseau social LinkedIn les deux posts courroucés du Secrétaire National du syndicat policier SNPS (2), indiquant que face à ce type d’accusés, c’est la sécurité des policiers chargés de leur surveillance et de leur transfert ainsi que leur responsabilité en cas d’évasion qui est en jeu. Et surtout cet avertissement qui confine à la menace : “Récemment une magistrate s’étonnait de ce qu’on attende de la justice le fait de punir. Il serait bon pour elle et ses collègues de prendre garde à ne plus faire que du droit, entre initiés […]. Un fossé se creuse maintenant dangereusement entre la justice et celles et ceux qui doivent faire appliquer les lois sur le terrain, au péril de leurs vies qui ne semblent vraiment pas avoir beaucoup de valeur aux yeux d’une certaine intelligentsia dans notre pays.” Et d’ajouter à deux reprises que le respect des droits humains de ces accusés relèverait d’un pur “caprice”.

Un refrain connu utilisé par l’extrême-droite

La gravité de ces prises de position ne peut être minimisée ; elle est remarquable de la lutte idéologique qui est menée par l’extrême droite partout en Occident contre l’État de droit, les juges et les droits humains, réputés empêcher la lutte contre les périls qui menaceraient les populations : immigration, banditisme et terrorisme. C’est un refrain connu et viral : les politiciens seraient corrompus, les magistrats laxistes ou impuissants, tandis que les délinquants seraient désormais les nouveaux seigneurs de nos cités, épargnés par une justice droits-de-l’hommiste.

L’État de droit, menacé par le pouvoir exécutif

On le sait, l’État de droit est gravement menacé en Belgique où le pouvoir exécutif refuse régulièrement depuis dix ans de respecter le Droit et singulièrement de s’incliner devant les décisions de justice qui le contrarient : dans l’affaire des visas syriens en 2016, relativement au respect de la loi sur les cadres judiciaires en 2020, dans le contentieux Fedasil en 2022 où pas moins de 7 000 décisions judiciaires restent lettre morte, jusqu’à mettre en danger la vie même des demandeurs d’asile concernés. Outre que ce même pouvoir politique assume de priver la justice des moyens nécessaires à la poursuite du grand banditisme et des mafias, ainsi qu’à son fonctionnement quotidien tel qu’attendu légitimement par la population.

Voici maintenant que des policiers empruntant dans le débat public la sémantique historique des milices et soutenus en cela par les déclarations d’un ministre régalien mais aussi par l’indifférence générale du reste du monde politique, refusent eux aussi de se soumettre à un jugement qui rappelle la primauté du droit européen mais entreprennent en outre d’assigner à la justice des injonctions radicalement déconnectées des acquis historiques qui ont fondé l’État de droit. Comme s’ils étaient titulaires d’un pouvoir de dérogation et, précisément, d’un “droit de regard” sur son office.

=>Titre, chapô et sous-titres sont de la rédaction. Titre original: "Du crépuscule d’un État de droit à l’aube d’un État policier ?"