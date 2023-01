Quand j’étais étudiant en droit, dans la deuxième moitié des années 1970, la criminologie parlait sans cesse du coupable. Comment le réintégrer dans la société une fois sa peine subie ? Ne serait-il pas préférable d’éviter toute peine en faisant appel à la médiation réparatrice ? La victime n’entrait guère en ligne de compte. Il y avait un seul cours de “victimologie”, enseigné par le professeur le plus terne de la faculté.

Que les choses ont changé ! L’esprit du temps exige que le coupable soit puni sévèrement. Le principe “œil pour œil, dent pour dent” refait surface, et souvent dans sa forme la plus dure. Pour une dent, certains en exigent deux ou trois en retour.

En même temps, la victime est revenue au premier plan. À juste titre. Elle était trop absente de la discussion voici un demi-siècle. Le chagrin de victimes ayant perdu un enfant à cause d’un crime ou d’un accident restera à jamais. Cela mérite le plus grand respect.

Mais il y a un aspect de la victimisation qui dépasse le raisonnable. C’est l’idée implicite que la victime est par définition une bonne personne, moralement élevée au-dessus du commun des mortels. Tandis qu’on peut être à la fois une victime et une personne épouvantable. Prenons l’exemple du mari qui tyrannise son épouse, la frappe et l’humilie, jusqu’à ce que, à bout de souffle, elle l’empoisonne. Elle fait de lui une victime, mais une victime qui ne se transforme pas en personne vertueuse pour autant. La coupable a commis un meurtre, ce qui n’est pas très sympathique, mais il se peut bien que nous éprouvions pour elle des sentiments plus positifs que pour son mari, la victime officielle. Être victime n’est pas une vertu.

Aujourd’hui, les riches et les puissants s’approprient le statut de victime pour en tirer les bénéfices. C’est la stratégie du prince Harry. À première vue, cet habitant de la Californie ne se trouve pas parmi les réprouvés de la Terre. Il dispose d’un logement relativement confortable et est assez bien habillé pour un homme de sa génération. S’il a faim, c’est seulement avant les repas et pas de façon structurelle. Cela ne l’empêche pas de se présenter comme une victime. Victime de son éducation, du décès précoce de sa mère, de la froideur de la maison royale. Le prince-victime. Voilà son image de marque. Ce qui mène à la question principale : quel est le résultat financier net de sa victimisation ? Les livres, les séries, les interviews assurent au prince un avenir souriant. Du moins du point de vue matériel.

Bref, les riches et les puissants prennent possession du statut de victime. Ainsi, cette histoire de ce professeur américain que j’ai connu et dont, à sa demande, je ne mentionne pas le nom. Il se trouvait accusé de “comportement inapproprié” avec une chercheuse travaillant sous sa direction. Il s’agissait de faits répréhensibles, pas criminels, mais tant le milieu universitaire que la presse exigeaient des mesures fermes. Il est vrai que le professeur en question avait franchi une ligne qu’il n’aurait jamais dû franchir. Une sanction était donc tout à fait légitime. À cette fin, le professeur fut invité au bureau du président d’université. En frappant à la porte, il tremblait comme une feuille. Mais quelle surprise ! Il a retrouvé, effondré derrière son bureau, le président en larmes. “C’est terrible, soupira ce dernier, imaginez un moment mon sort. Je n’ai pas d’autre choix que de vous licencier. C’est un jour parmi les plus sombres de ma vie.” Sa voix se brisa mais bien vite il essayait de se reprendre.

Le professeur licencié ne savait pas comment se comporter. Fallait-il consoler le président ? Il hésita un moment puis quitta la pièce, se sentant légèrement coupable de n’avoir pas porté assistance à une personne dans le besoin.

Cette histoire, qui n’est certainement pas unique, m’a beaucoup frappé. En s’emparant du statut de victime, le président d’université l’a volé au professeur licencié, et c’était la seule chose qui lui restait après sa peine sans doute bien méritée.

L’instrumentalisation du statut de victime fait penser aux jeans. D’abord portés par les ouvriers en usine, les jeans sont devenus un signe de rébellion dans l’Amérique d’après-guerre pour enfin être accaparés par les riches émancipés. Tout comme le football, jadis passe-temps des classes populaires, aujourd’hui terrain de jeu pour les investisseurs puissants de ce monde.

Le moment est venu de se présenter comme victime.