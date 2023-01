Dans le prolongement du Pacte vert, d’ici 2030 40 % de la production énergétique devra provenir de sources renouvelables. Si cet objectif ambitieux devrait permettre à l’Europe d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050, encore faut-il garder à l’esprit que le recours accru aux énergies renouvelables et la protection de la nature ne font pas toujours bon ménage. En sus de leurs impacts sonores, hydriques et visuels, les énergies éoliennes, solaires et hydroélectriques sont susceptibles d’affecter la vie sauvage. Ainsi, dans le sud de l’Europe, les exploitants des installations solaires jettent-ils leur dévolu sur des terrains marginaux, mais riches en biodiversité. Dans le même ordre d’idées, la prolifération de micro-barrages multiplie les obstacles pour l’ichtyofaune. Les oiseaux et les chauves-souris entrent en collision avec les pales des éoliennes qui n’ont pas été judicieusement implantées (mortalité aviaire de 4,71 oiseaux par éolienne et par an pour la France).

Principe de précaution en faveur de la nature

Pourtant, le recours au régime d’évaluation des incidences environnementales des projets, qui a vu le jour à la fin des années 80, devrait concilier ces différentes facettes du développement durable. Ce régime consiste, en substance, à obliger le pétitionnaire de l’autorisation administrative à faire évaluer les effets de son projet sur l’environnement et à dégager les solutions possibles pour en réduire les inconvénients éventuels, voire les compenser. Il ne s’agit en aucun cas d’une coquetterie administrative. Informées des effets du projet, les autorités doivent, au terme de l’instruction, soupeser les avantages procurés par les projets d’énergie renouvelable avec leurs inconvénients pour la biodiversité. Pour les zones protégées du réseau Natura 2000, l’approfondissement des connaissances des impacts environnementaux des projets se combine avec un devoir de prudence qui se décline selon les termes “dans le doute, abstiens-toi”. Pour ces sites, l’obligation procédurale de réaliser une étude d’impact engendre une règle de fond justifiée par le principe de précaution. Lorsque les experts en charge de l’étude ne parviennent pas à lever toutes les incertitudes de ses impacts sur les espèces protégées et leurs habitats, les autorités ne peuvent octroyer l’autorisation sollicitée.

Marre des chicaneries administratives

Malgré ses mérites en termes de prévention des dommages environnementaux, de nombreux maîtres d’ouvrage se plaignent des chicaneries administratives, des coûts, et des retards que cette procédure engendre, alors que leurs adversaires seraient prompts à contester en justice leurs projets d’intérêt général. Relayant leurs critiques, les institutions de l’UE s’apprêtent à raboter ce corpus procédural, acquis de longue lutte, au nom d’un impératif d’approvisionnement énergétique. Des

Des “zones propices à leur déploiement”

La simplification administrative (RePowerEU) se déclinerait de la façon suivante. Au lieu d’obliger les promoteurs à évaluer les impacts environnementaux de leurs futurs projets d’installations, les États membres devraient évaluer eux-mêmes les effets environnementaux de leur plan national (régional pour la Belgique) conditionnant l’implantation des équipements d’énergie renouvelable dans des “zones propices à leur déploiement”. Ainsi, l’évaluation ne se ferait plus en aval en rapport avec des projets (parcs éoliens, barrages) mais bien en amont au niveau d’une cartographie nationale. Il s’ensuit que les impacts spécifiques de chaque parc éolien ou solaire ne seraient plus évalués au motif que les effets du plan général auraient déjà été préalablement examinés. Assurément, cela permettra de gagner du temps dans la délivrance du permis. Or, une évaluation à l’échelle nationale ou régionale ne permettra pas d’identifier les effets spécifiques et cumulatifs engendrés par les installations particulières (appréciation concrète des couloirs migratoires, identification des sites de nidification de rapaces vulnérables et de chiroptères à proximité des éoliennes). En outre, les enquêtes publiques qui permettent à la population de faire part de ses observations sont chevillées à l’évaluation des incidences des projets.

L’impératif énergétique l’emporte

Supprimer les études d’impact reviendra à oblitérer une garantie procédurale essentielle à la démocratie participative. L’urgence énergétique conduirait ainsi à un recul significatif des droits procéduraux accordés aux administrés, ce qui reviendrait à violer en Belgique le principe d’effet cliquet (stand-still) qui revêt une valeur constitutionnelle ainsi que la Convention d’Aarhus. Cerise sur le gâteau, si l’administration ne parvient pas à rendre sa décision dans un délai d’un an, délai extrêmement bref, le maître d’ouvrage sera dispensé des permis requis, technique dite du “permis tacite” qui a été condamnée par la Cour de justice de l’UE. En revanche, on pourrait se réjouir que les projets d’énergie renouvelable envisagés dans les zones Natura 2000 resteront soumis à une procédure d’évaluation des incidences. Mais c’est oublier que les chauves-souris et les oiseaux migrateurs survolent le territoire sans se soucier de la présence de zones protégées. Enfin, la tragédie tourne à la farce lorsque l’on découvre qu’en vertu d’un futur règlement du Conseil des ministres de l’énergie, qui sera adopté à titre exceptionnel pour une année, les autorités nationales ne pourront plus mettre en balance les intérêts antagonistes. Sans autre forme de procès, les impératifs énergétiques l’emporteront sur les besoins de la vie sauvage. Ce tour de passe-passe institutionnel viole le principe de l’équilibre institutionnel, en vertu duquel une institution (le Conseil des ministres) ne peut détricoter l’œuvre législative des autres institutions (des directives sur la protection de la nature adoptées par le Parlement européen et le Conseil).

Trop de précipitation

Le 19 décembre dernier, le Conseil des ministres est parvenu à un accord d’orientation générale avalisant les simplifications administratives évoquées ci-dessus, accord qui va lui permettre d’entamer les négociations avec le Parlement européen. À ce stade, on peut se demander si l’Union ne se trompe pas de cible. Ne serait-il pas possible d’accroître rapidement le potentiel en matière d’énergie renouvelable pour éviter un désastre climatique, au moyen de subsides, d’une planification préalable des parcs, et en surmontant les goulots d’étranglement des chaînes d’approvisionnement sans pour autant abroger des mécanismes préventifs qui ont fait leur preuve ? Aussi le Parlement européen qui devra négocier avec les 27 ministres devra garder à l’esprit que la précipitation est mauvaise conseillère.