Les amateurs d’emphase ont naïvement qualifié d’historique le procès des attentats de Bruxelles avant même qu’il ait débuté. L’habitude est désormais de surqualifier : “historique”, “hors norme”, “du siècle” … À force, on en viendrait à considérer que plus rien n’est habituel ou “normal”. Mais de fait, ce procès risque bien de faire date par les cafouillages auxquels on assiste depuis son début qui n’en finit pas.

De cafouillage en cafouillage

Le premier cafouillage est venu du banc des accusés : inconfortable, trop de cloisons, une mauvaise sonorisation, rien ne convenait. Paris était mieux, paraît-il. La présidente s’est donc alignée sur Paris : on a démonté ce qu’on avait mis en place à grands frais, pour reconstruire tout aussi coûteusement et dans l’urgence, afin de satisfaire des accusés grognons et une défense zélée. Il aurait pourtant fallu comprendre que, jouant désormais à domicile et non plus à l’étranger comme à Paris, ils avaient bien envie de rester groupés plutôt que de se retrouver seuls dans un box, face à leurs juges et à leurs victimes, voire seuls avec leur conscience. Ensemble, on soutient plus facilement la motivation idéologique, les postures, les déclarations ; sous le regard des autres, c’est un principe de contrôle horizontal par lequel on assure la cohésion du groupe.

La lecture de l’acte d’accusation et les précisions à caractère juridique données par la cour ont ensuite suscité de nouveaux incidents et retards. Et puis il y a eu très vite des absents, Bilal El Makhoukhi et Salah Abdeslam ayant refusé de se déplacer.

Des détenus qui ont peu à perdre

Ces premières prises en main du procès par les accusés en ont évidemment entraîné d’autres. En cause, les mesures de sécurité : la fouille avant de quitter l’établissement pénitentiaire, une sono qui dérangerait au cours du trajet, etc. Bref, on se méfierait d’eux à l’excès et les mesures de sécurité n’auraient d’autre but que d’être vexatoires, humiliantes. Un juge des référés l’a d’ailleurs dit, avec une générosité humaine qui cherche le juste milieu, certes, mais celles et ceux qui connaissent bien ces détenus qui ont peu à perdre, ou dont l’idéologie est le carburant de la haine, savent que l’ingéniosité est grande pour fourbir des armes par destination ou pour chercher les opportunités d’évasion.

Jusque quand et à quel prix ? La cour a ouvert la boîte de Pandore en déplaçant les débats sur le confort des accusés et non sur les faits à juger ; elle peine à reprendre en main ce procès qu’elle a jusqu’à présent peu maîtrisé. Le procès, en l’état actuel, s’asphyxie par crainte que les accusés refusent toute prestation. Ils dictent les conditions de leur participation, et là où de meilleurs communicateurs usent du procès comme d’une tribune (Breivik par exemple), d’autres moins subtils n’ont comme posture que la tentative de blocage, la récrimination ou le mutisme.

Cahin-caha, ces derniers jours, on passe enfin à l’exposé des faits mais il faut craindre de nouveaux incidents lorsque la participation individuelle des accusés aux attentats sera examinée. Et certains avocats évoquent déjà un recours en annulation du procès. Ce n’est pas une bonne image du fonctionnement de la justice belge et ce ne sera pas simple à corriger.

Victimes sans réponses

Restent les victimes et leurs proches, désireux qu’on rende la justice mais également fort désireux, légitimement, de comprendre. Les crimes de masse conduisent en effet toujours à ces interrogations interminables et angoissantes qui constituent – entre autres – les suites du trauma initial des survivants et des proches. Pourquoi ? Pourquoi moi, nous ? Que leur ai-je fait personnellement ? Par quel hasard ai-je survécu ? Suis-je responsable de la géopolitique ? Nous voient-ils comme des êtres humains avec des familles, des séquelles physiques et morales, des deuils à faire ?

À ces questions, il n’y aura pas de réponses. Car ceux des accusés qui seront reconnus coupables d’avoir commis les attentats ne diront pas à leurs victimes les paroles de la déradicalisation et du repentir (sauf à se le faire souffler dans l’oreille) : “Je me suis fourvoyé dans une idéologie haineuse qui a tué ou meurtri ces personnes innocentes que vous êtes. J’ai dévoyé ma religion et nui à ma communauté tout autant qu’à la vie sociale de mon pays. À la lumière de tout ce que j’ai pu voir et entendre au cours de ce procès, je suis aujourd’hui profondément désolé et honteux”.

Les victimes resteront avec le sentiment terriblement poignant d’être impersonnelles, anonymes, sans consistance humaine aux yeux de leurs meurtriers.

Car à Paris comme à Nice ou à Bruxelles, à Srebrenica comme au Rwanda, au World Trade Center comme à Auschwitz, les adeptes des idéologies de haine ne considèrent pas les autres comme des semblables qui ont droit au respect et à la vie.

Titre et chapô sont de la rédaction. Titre original : “Ce procès historique”