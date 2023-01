Le 8 janvier, le Brésil est devenu le centre d’attention des forces pro démocratie à travers le monde. Dans la capitale, une foule violente a envahi les bâtiments historiques qui abritent les branches exécutive, législative et judiciaire du gouvernement brésilien dans le but de prendre d’assaut le centre du pouvoir politique.

Ils n’ont pas réussi, mais ils ont semé derrière eux la destruction. Ils ont cassé des meubles et ordinateurs, arraché des portes, endommagé des œuvres d’art de valeur et uriné et déféqué sur des tapis et sols. Cela a entraîné des images de la profanation de certains des symboles les plus emblématiques de la plus grande démocratie d’Amérique du Sud.

Les émeutiers se disaient patriotes. Ils portaient des chemises jaunes, l’un des symboles de l’équipe nationale de football, et portaient des drapeaux brésiliens. Ils sont arrivés en bus mis à leur disposition pour les emmener de différentes régions du pays jusqu’à la capitale, et ont campé devant le quartier général de l’armée brésilienne.

L’intention des émeutiers était de renverser le gouvernement par la force car ils n’acceptent pas le fait que Luiz Inácio Lula da Silva ait remporté les élections du 30 octobre, battant l’ancien président Jair Bolsonaro par un peu plus de 2 millions de voix, soit 1,8 % de tous les suffrages valablement exprimés.

Les événements du 8 janvier à Brasília ont eu lieu deux ans et deux jours après que les partisans du président américain de l’époque, Donald Trump, ont tenté de faire de même au Capitole. Dans un sens, Bolsonaro et ses patriotes ont copié Trump. Mais à au moins deux égards, ceux qui ont favorisé le mouvement putschiste brésilien se sont montrés plus avertis que leurs homologues américains.

Tout d’abord, les émeutiers brésiliens avaient la sympathie des forces de sécurité. Lors de l’attaque contre le Capitole des États-Unis, la police s’est opposée aux manifestants. Au moins 138 membres américains des agents des forces de sécurité ont été blessés et quatre personnes se sont suicidées dans les sept mois qui ont suivi l’action. À Brasília, la police n’a pas agi pour empêcher l’invasion. Ils ne sont entrés sur les lieux que pour expulser les manifestants après qu’ils ont vandalisé des bâtiments gouvernementaux.

La police du district fédéral, responsable de la sécurité dans la capitale brésilienne, était sous le commandement d’Anderson Torres, un patriote autoproclamé qui, avant d’entrer en fonction, avait été ministre de la justice sous Bolsonaro. L’inaction de Torres et de la police a révélé à quel point le mouvement putschiste bénéficie de la sympathie d’un large secteur des forces de sécurité et des membres des forces armées brésiliennes. Le fait que le lieu de rassemblement de l’agression violente ait eu lieu dans le camping installé devant la caserne de l’armée le montre très clairement. Nous ne savons toujours pas exactement quelle part de l’appareil de sécurité brésilien a été prise en charge par ces personnes, et nous ne savons pas non plus quel sera leur comportement en cas de futures attaques similaires au cours des quatre prochaines années de l’administration Lula.

Il y a aussi un deuxième facteur qui montre pourquoi le mouvement de coup d’État brésilien a amélioré les actions de ceux qui ont envahi le Capitole américain. Bolsonaro a habilement quitté le Brésil le 30 décembre, deux jours avant l’investiture du nouveau président, pour se rendre à Orlando, en Floride, où il a gardé le silence sur sa défaite électorale. Ce faisant, Bolsonaro n’a pas non plus officiellement remis le pouvoir à Lula. Sur ses réseaux sociaux, il continue de se présenter comme le président du Brésil. Il communique avec ses abonnés par le biais de messages ambigus dans des milliers de groupes qui existent sur les réseaux sociaux alternatifs et les applications de messagerie. Tout, y compris son départ pour les États-Unis, était calculé pour qu’il ne puisse être accusé de soutenir le mouvement putschiste.

La bataille rangée qui s’est déroulée à Brasília doit servir d’avertissement aux autres démocraties. Comme ce fut le cas aux États-Unis en 2021, le Brésil en 2023 est devenu une vitrine effrayante du pouvoir destructeur de ces groupes. Le mouvement putschiste au Brésil fait partie d’une nouvelle droite radicale qui est prête à tout pour saper la démocratie. Trump et Bolsonaro sont les représentants d’un mouvement extrémiste composé de personnes qui rejettent les valeurs démocratiques qui se sont lentement imposées dans de nombreux pays au cours des trois derniers siècles.

Le mouvement brésilien a su créer une armée de partisans radicalisés. Ils sont convaincus qu’ils doivent recourir à la violence pour combattre ce qui leur est présenté par leurs dirigeants comme une menace existentielle. Pour eux, le programme du gouvernement Lula en défense de la démocratie, des droits de l’homme, de la protection de l’environnement et de la lutte contre le racisme et les inégalités n’est rien de plus qu’une tentative d’implanter le communisme au Brésil.

Les partisans de Trump, Bolsonaro et d’autres dirigeants de ce mouvement international sont motivés par un discours moral et patriotique. Ils gagnent en taille et en influence. Ils attirent de nouveaux adeptes et deviennent de plus en plus sophistiqués et influents. Bien que le ministère brésilien de la Justice se soit engagé à poursuivre ceux qui ont pris d’assaut les bâtiments gouvernementaux, l’extrême droite, au Brésil et à l’étranger, reste une menace sérieuse pour la démocratie dans le monde.