“On n’en fait pas assez pour le climat !” Pourtant, l’Union européenne (UE) se montre volontariste. Le climat est l’alpha et l’oméga du Pacte vert européen. Le plan “RepowerEU” fait du développement accéléré des renouvelables la clé de voûte de la sortie de la crise énergétique. Dans un effort de mobilisation générale, la Commission remettait, en novembre dernier, la réforme de la Directive sur les Énergies Renouvelables (Directive SER IV) sur le métier, en évoquant l’urgence climatique et la sortie de la dépendance au gaz russe. Celle-ci fut votée, par le Parlement européen (PE), à la mi-décembre, sans tambour ni trompette, au moment même où se tenait la COP 15 sur la biodiversité, à Montréal, dont l’enjeu est d’enrayer la sixième extinction des espèces en cours. La concomitance des événements ne manque pas de sel. Entre les deux crises écologiques systémiques qui nous assaillent, les instances européennes ont tranché. Pour éteindre le feu climatique, il est désormais permis de déroger à certaines règles de protection de la biodiversité. Quand bien même elle est une alliée incontournable de la lutte contre les dérèglements climatiques. Rétroacte.

Accélérer les renouvelables, en reculant sur l’environnement

Les procédures administratives (longues et complexes) ralentissent l’essor des énergies renouvelables. Pour y remédier, la Commission proposait d’éliminer les “goulets d’étranglement” dans l’octroi de permis pour les installations photovoltaïques et éoliennes. À cet effet, la directive prévoit deux changements majeurs. En premier lieu, la désignation de “Zones propices au déploiement des énergies renouvelables”, pour lesquelles les projets sont exemptés d’une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et la biodiversité, telles que celles requises par les directives “Oiseaux” et “Habitats” 1. En second lieu, les énergies renouvelables sont élevées au titre d’“intérêt public supérieur”. Ce concept, qui permet de limiter les motifs d’objection juridique aux nouvelles installations, induit une hiérarchie claire dans les objectifs de l’UE. Détruire la biodiversité, y compris les espèces protégées, est permis pour gagner des gigawatts verts2, au nom de l’“intérêt public supérieur”, qui prévaut “jusqu’à ce que la neutralité climatique soit atteinte” (soit 2050, selon les objectifs de la loi climatique européenne). Cet affaiblissement des garde-fous environnementaux, le PE l’a avalisé. Qui plus est, il a ouvert quelques brèches supplémentaires dans le socle environnemental, en rajoutant, dans les projets exemptés d’étude d’incidence sur l’environnement, l’hydrogène vert (pourtant hautement inflammable), les barrages hydrauliques et les installations de combustion de biomasse. “Ce faisant, il plonge de plain-pied en dissonance cognitive.”

D’un côté, la Commission présentait, en juin dernier, une loi européenne sur la restauration de la nature, partant du constat que 81 % des sites protégés de l’UE sont en mauvais état. Entre autres mesures, elle prévoit la suppression des barrières fluviales sur 25 000 km de rivières. Un enjeu de taille pour la santé des écosystèmes, notamment pour les poissons migrateurs d’eau douce tels que le saumon ou la truite, qui sont doucement en train de disparaître de nos rivières. Et pourtant, les eurodéputés avalisent le principe de ne pas conduire d’étude d’impact environnemental sur les barrages dans les “zones propices” au renouvelable. En élargissant cette dérogation à la combustion de la biomasse, ils donnent un coup de pouce à la reconversion d’anciennes centrales à charbon, pour y brûler du bois. Ce qui revient à doper la déforestation ; un enjeu doublement crucial pour le climat et la sauvegarde de la biodiversité. Autre exemple de dissonance cognitive, sachant que l’UE est vent debout contre la “déforestation importée”, à travers les produits qu’elle consomme, à laquelle l’adoption récente du règlement sur les produits “zéro déforestation” entend mettre fin.

“En clair, ce vote est un coup de tonnerre dans le ciel du ‘Pacte vert européen’. Il fait entrer le climat en compétition avec la biodiversité.” Pour habiller Paul – l’essor des énergies renouvelables –, on déshabille Pierre – le démantèlement de la législation environnementale de l’UE –, en précipitant un peu plus la biodiversité vers les abîmes. Et ce, au moment où la COP 15 sur la biodiversité débouchait sur un accord qualifié “d’historique”, où le monde s’engageait à atteindre 30 % de protection terrestre et 30 % de protection maritime d’ici à 2030…

Enlever ses œillères

Que les énergies renouvelables aient enfin le vent en poupe est une bonne nouvelle pour le climat. Seulement voilà. Les développer en fissurant le socle des normes environnementales et de biodiversité en vigueur, c’est courir le risque de s’aliéner une frange de la population. C’est faire fi que la perte de la biodiversité est aussi redoutable pour notre survie que le climat. Et c’est oublier que, selon le dernier rapport d’évaluation mondiale de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) – le GIEC de la biodiversité –, la perte d’habitat est le premier facteur responsable de la destruction de la biodiversité3. Or, le déploiement des énergies renouvelables est gourmand en espaces. Ce qui affecte leur habitat. Selon le professeur Michel Wautelet4, “pour remplacer tout le pétrole, il faudrait installer 5 millions d’éoliennes offshores (soit multiplier leur nombre par 500) ou recouvrir de panneaux photovoltaïques une superficie équivalente à la moitié de la France métropolitaine, ou consacrer l’équivalent de la superficie de la Russie à de la biomasse pour l’énergie”. En clair, le postulat selon lequel “ce qui est bon pour le climat est automatiquement bon pour la biodiversité” est un mythe à déconstruire.

Le danger auquel le Pacte vert européen est confronté, c’est de passer sous silence la face cachée du “tout au renouvelable” et de la “fièvre numérique”, qui font exploser la demande en minerais. Les technologies numériques inondent notre quotidien, épousant, avec le déploiement des “objets connectés”, nos moindres caprices. Or, l’écosystème numérique mondial est à l’origine de 2 % à 4 % des émissions de gaz à effet de serre sur la planète, soit jusqu’à deux fois plus que le transport aérien. Mais les zélateurs du “tout numérique” en demandent toujours plus. Le nouvel eldorado technologique, c’est le “métavers”. Un univers virtuel en 3D, qui dépend du déploiement de la 6G. Ogre glouton d’énergie. L’annonce de la vampirisation des espaces sauvages, désormais voués à la “défonce” et à l’éventration, pour assouvir la demande exponentielle en minerais, dont la planète-terre gardera de fâcheuses et permanentes cicatrices. C’est que l’industrie minière est l’une des activités les plus prédatrices et dangereuses au monde. Elle est un levier de la déforestation, de destruction de la biodiversité et d’accaparement des terres des peuples indigènes. Elle génère des déchets dangereux, pénurie et contamination des eaux. D’où la nécessité impérieuse d’aborder, sans tabou, l’empreinte écologique de la “transition verte et numérique”, promue par le Pacte vert européen. De remettre à plat notre système consumériste et productiviste, qui “efface” la nature et torpille ses assises, en faisant du débat sur la “sobriété énergétique” une question centrale. Sans quoi, ce grand virage de la modernité, c’est la promesse de lendemains qui déchantent.

1 Ces projets ne pourront toutefois pas s’établir dans les sites Natura 2000 (le réseau européen d’espaces de protection de la biodiversité), les parcs et réserves naturels, les routes connues de migration des oiseaux.

2 Dans le cadre d’implantation des projets d’énergie renouvelable, la mise à mort ou la perturbation d’espèces protégées ne seront pas considérées comme intentionnelles, si des “mesures d’atténuation” sont adoptées.

3 IPBES (2019) : Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.

4 “C’est quoi une société zéro carbone ?”, LLB, 13 octobre 22.

Titre de la rédaction. Titre original : "2023 : Les hirondelles feront-elles enfin le printemps de l’écologie ?"