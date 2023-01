Un prince a franchi l’Océan, emportant avec lui souvenirs d’enfance et de jeunesse, pour mettre entre la Firme et sa famille une barrière presque infranchissable. De la grande île de ses origines, impériale et souveraine, il a gardé des souvenirs mémorables, édités ce 10 janvier chez Fayard, sous le titre Le Suppléant.

Peter quant à lui a franchi frontières et plaines ; il arpente chaque jour un petit bout de terre face à la plaine immense d’une mémorable bataille, qu’il ne connaît pas ; il sait la sienne, tout en attente d’offrandes d’automobilistes pressés.

Un seul matin, et deux mondes

Chaque matin, en Brabant, l’homme se dépêche d’arriver avant le flot inouï de voitures de toutes marques de toutes couleurs même si je vous l’accorde gris et noir dominent. Chaque matin, Tybor le chien est avec lui : ils s’engouffrent dans le métro puis arrivent en périphérie, là où chaque maison est semblable à un pavillon de banlieue éclairé comme un soleil levant. Chaque matin, ils se prêtent au jeu de régner sur l’îlot directionnel d’une petite mais cossue ville de province.

Les heures passent, Tybor et son maître ont froid sous les brumes. Les usagers pressés laissent filer les roues et s’en vont de par les chemins – où donc peuvent-ils mener, ces chemins ? – à la poursuite de leur journée sans penser sans rêver sans plus imaginer. D’autres, calmes, s’arrêtent, échangent avec l’homme quelques mots sans parler la même langue et tendent la main – qui du pain, une canette, du chocolat parfois.

Peter hante l’îlot depuis deux ans au moins. Il vit dans la capitale. L’on ne sait trop comment il est arrivé là. Il vit sous le niveau du sol. Cuisine cave et chambre du fond. Deux enfants, une épouse, un chien et chaque soir un peu de bien engrangé sur l’îlot pour eux cinq.

Chaque matin, au loin, sur un autre continent, le prince, né sur la grande île que tant et tant voudraient atteindre, exilé, tellement jeune, écrit puis publie ses mémoires. Mais dites-moi, écrit-on vraiment des mémoires lorsque l’on a un peu plus de trente ans ? L’homme, jeune, parle, accuse, et se défend d’avoir mal agi. Il incrimine son frère, le dit violent, le décrit sans élégance, riant à gorge déployée devant un déguisement qui ne sied pas à un prince, pas plus qu’à un enfant. L’épouse du frère dépensière et tellement bavarde, dit-il, rit aussi, applaudie avant même d’avoir posé un talon démesurément haut sur le sol de la grande île pas très lointaine que le prince a quittée.

La même terre, des hommes

Ce soir de janvier, le chien et son maître ont regagné la cave de la capitale. Deux enfants, attendent sous la couverture leur père qui revient de l’îlot sous les ormes, des trésors dans les mains.

Ce soir de janvier, un prince offre à qui veut les entendre ou les lire d’étranges confidences de nanti, sans trop de conscience. Ses deux enfants jouent dans un jardin hollywoodien. Ils n’auront ni faim ni froid. Des élus à leur table partagent de savoureux repas.

Il fait de plus en plus gris pourtant de plus en plus morne sur la terre des hommes, l’unique terre des hommes. Il fait 8 degrés à Bruxelles, 16 en Californie ce 10 janvier 2022. Il pleut sur les deux continents.

”Princes Harry, William&Charles III proved to us all, that they are just EastEnders with a so enormous budget, at a time when the people they believe to be subjected, are hungry&suffering&demonised by a Government trapped in their own medieval warmongering1”. John M Bennett, digital poet, Chicago, 2022.

1 Trad : [Les princes Harry, William et Charles III ont prouvé à nous tous qu’ils sont simplement des EastEnders (personnages d’un soap opera UK) avec un si énorme budget, en ce temps où les gens qu’ils estiment être leurs sujets sont affamés, souffrent et sont diabolisés par un gouvernement, en prise à leur pugnacité médiévale. JMBennett, poète digital, Chicago 2022. Il choisit de ne pas écrire King Charles III].

Titre de la rédaction. Titre original : “D’île en îlot, une “terre des hommes”