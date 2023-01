J’ai l’impression que quand je jette un livre — ce qui ne m’est arrivé une seule fois – je l’ai tristement brûlé. Et brûler un livre c’est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ce sont les autodafés en Allemagne dès 1933 devant lesquels 70 000 étudiants, enseignants et édiles nazis écoutent Goebbels proclamer que “la nation se purifie intérieurement et extérieurement” en jetant des livres dans un brasier devant l’opéra de Berlin (et dans 21 autres villes universitaires). Les nazis avaient pris soin de publier une circulaire destinée aux étudiants pour leur expliquer ce qu’ils devaient dire en jetant un livre. Un exemple parmi d’autres : “Contre la valorisation excessive de la vie pulsionnelle qui dégrade l’âme, pour la noblesse de l’âme humaine, je jette aux flammes les écrits de Sigmund Freud”.

Pire que l’index librorum prohibitorum du Vatican

Au moins l’index librorum prohibitorum du Vatican, dont les débuts datent de 1545 n’avait fait qu’un catalogue des livres interdits, et encore, les livres qui y figuraient étaient interdits aux catholiques romains, pas aux autres, et n’étaient, en principe, pas brûlés. On brûlait plutôt les impies et les sorcières qui grillaient mieux. Les livres ne grillent pas, et les brûler n’est pas aussi facile qu’on le pense.

L’idée de me séparer de mes livres, même des livres de poche dont la couverture se décolle (surtout quand ils datent des années 1950), m’est tout simplement insupportable. Je dois évidemment reconnaître que sur le marché du livre, la plupart de ceux que j’ai ne valent plus rien, mais beaucoup ont néanmoins la valeur de ce que j’en ai compris quand je les ai lus. Et puis, il y a ceux que je n’ai pas lus, que je pourrais peut-être me prêter dans l’au-delà. Tout en promettant d’avance que je les rendrai à celui ou à celle auquel ou à laquelle ils appartiennent, pour autant qu’ils n’aient pas terminé leur vie dans une poubelle et ont été, par la suite, brûlés, comme en Allemagne en 1933.

La comtesse de Ségur voisine avec une des copies de Shakespeare

Les rayons de ma bibliothèque sont remplis, mais il reste, pour le moment, un peu de place au-dessus des livres. Ils se retrouvent en position horizontale, ce qui rend d’ailleurs plus aisée la lecture du titre. Et puis, il y a aussi des livres qui sont dans les rayons, mais derrière les autres. Je me réjouis de les retrouver un jour, après les avoir oubliés. Plus aucun ordre, ni par thématique, ni par pays d’origine, ni par auteur(e). Borgès est presque voisin de Shakespeare, que je possède en anglais, en français et en allemand. C’est malin ! Et j’ai même un Comtesse de Ségur, qui voisine avec une des copies de Shakespeare, mais là c’est presque par ordre alphabétique.

”J’ai vendu tous mes livres”, écrit Stanley Fish (1), qui a à peu près mon âge. Il écrit “J’ai liquidé les livres qui ont soutenu ma vie professionnelle pendant 50 ans,. Tous partis. Je les ai littéralement vus sortir par la porte [de ma maison], et je regarde maintenant les mètres carrés de rayonnages blancs qui sont vides”. C’est d’autant plus étonnant qu’il était un théoricien de la littérature et écrivain. Tout en reconnaissant qu’il regardait ses livres, sûr qu’il ne les relirait pas, comme moi d’ailleurs, il regrette. Il se sent comme s’il était parti à la retraite de ses livres et finit son article en demandant conseil à ses lecteurs.

Je pense que je vais, comme l’a fait Stanley Fish, vous demander de m’aider.

(1) Stanley Fish, Moving on, The New York Times, May 27, 2013.