Assis sur le rebord de la scène, j’attends que la salle se vide. La première d’un spectacle, c’est toujours impressionnant pour moi, encore plus dans cet endroit prestigieux qu’est le théâtre de Liège. Alors je reste assis, après une heure et demie de spectacle et une heure de débat avec le public. C’était un public composé d’élèves du secondaire. On a beaucoup parlé d’homophobie car un des personnages de ce nouveau spectacle est mort à cause de ce qu’il est…

Je ne pensais pas que ce personnage prendrait autant de place dans l’imaginaire des spectateurs mais c’est la magie de l’écriture : quand le texte vous quitte et qu’il s’implante dans les méandres des souvenirs de celles et ceux qui vous lisent, il ne vous appartient plus. Vos histoires vous quittent, comme vos enfants finissent par le faire une fois arrivés à l’âge adulte. Une séparation naturelle, douloureuse parfois, mais nécessaire au cycle de la vie.

Je suis perdu dans mes pensées lorsqu’un groupe de jeunes m’interpelle. Ce groupe est resté caché dans un coin de la salle attendant que celle-ci se vide. Quand il ne reste plus qu’eux et moi, ils s’approchent et… se mettent à pleurer toutes et tous quasi en même temps. On s’assoit à même le sol et on parle. Ils et elles me racontent leurs désarrois, leurs peurs, leurs douleurs. Certains, certaines me disent être homosexuel-les, d’autres non binaires, d’autres ne savent pas et se cherchent encore. Comme le personnage de la pièce qu’ils viennent de voir, ils sont regardés comme des monstres, des êtres différents à qui on reproche la différence, à qui on refuse l’humanité.

Je les écoute et je ferme les yeux. L’espace d’un instant qui n’aura duré qu’une seconde pour elles et eux mais une éternité pour moi, je voyage jusqu’au tréfonds de mon adolescence. Et je vois Amine, qui a quitté le quartier à force d’insultes, de coups et de quolibets. Je vois ses parents, à la mosquée, pleurer sa mort tout en cachant une petite gêne imperceptible face aux regards des autres. J’entends encore sa mère nous dire qu’il est mort à la suite d’un accident dans sa chambre.

Je revois cette fille qui avait déménagé pour habiter en “collocation” avec une copine et qu’on a retrouvée un matin, sans vie, dans sa baignoire.

Je pense à celles et ceux qui doivent encore et toujours se cacher, qui n’osent éclore à cause d’une chape trop lourde encore. Je pense à cette fille qui, un jour sur scène, m’a déclaré son homosexualité et, fière, m’a annoncé qu’elle allait tout dire le soir même à ses parents.

Je pense à cette déclaration que j’avais écrite pour elle. Alors j’ouvre les yeux et je regarde ce petit groupe perdu, innocent, en larmes. Je leur demande de m’attendre un instant et je reviens avec mon téléphone portable. Je leur propose de leur lire cette déclaration, comme si je la lisais à cette fille que je n’ai plus jamais revue :

”Aujourd’hui, c’est le premier jour du reste de ma vie… Aujourd’hui, j’ai dit à mes parents que j’aimais une femme… comme moi…

Je sais, vous vous dites tout ça pour ça, c’est beaucoup de bruit pour rien et puis aujourd’hui on ne s’étonne plus de rien… Je sais tout ça… je sais… mais pour moi, c’est le monde entier qui tourne différemment.

J’en ai rêvé de ce moment, comment leur dire, la tenue que j’allais porter, le sourire que j’allais afficher pour leur avouer…

Leur avouer… leur avouer quoi ? Même dans mes rêves cet amour était coupable, une erreur, une bêtise à avouer…

Cette impression d’avoir fait quelque chose de mal… de mal…. c’est si mal que ça d’aimer ? Ça fait mal parfois, c’est vrai, mais est-ce mal ?

L’avais-je choisi d’aimer, l’avais-je choisie, elle, m’avait-elle choisie, moi et eux, m’avaient-ils choisi ? M’avaient-ils voulu comme ça ?

C’est quoi comme ça ? Qu’est-ce que je suis, pour eux, pour moi, pour elle….

Pardonnez-moi, mes pensées ne sont plus aussi limpides qu’elles ne l’étaient et je m’embrouille et vous embrouille avec moi…

Comprenez-moi, je ne sais pas quoi leur dire…

“Papa, Maman, je l’aime… elle ! ” Ça va leur faire un choc. C’est pourtant si bon d’aimer, d’aimer si fort et d’être aimé en retour, en miroir, comme si toute ma vie mon reflet m’était caché et que pour une fois, je le voyais, là, face à moi, me souriant, m’enlaçant, m’embrassant, m’aimant… moi

Mais eux… allaient-ils l’aimer ce reflet, l’avaient-ils vu comme je le vois, moi… que savaient-ils de moi.

Je sais, je sais… vous me direz ce sont tes parents, ils te connaissent, ils te veulent du bien, ils savent ce qui est bon pour toi…. mais le savent-ils ? Où ne suis-je que le résultat de ce qui a été un soir bon pour eux et est-ce que cela fait d’eux réellement des êtres qui savent ce qui est bon pour moi.

N’est-ce pas moi qui aie été bonne pour eux en étant là ? Et ne serais-je pas bonne pour eux en étant réellement ce que je suis pour une fois comme ils l’ont été réellement une nuit, l’un contre l’autre, l’un dans l’autre, faisant de moi ce que je suis aujourd’hui ?

Je ne sais plus… je suis perdue…. je les aime, eux, sans contrepartie, je ne leur demande pas d’être ce qu’ils ne sont pas… pourquoi donc me demandent-ils d’être ce que je ne suis pas…

Mais me le demandent-ils seulement ? S’ils ne savent pas ce que je suis comment peuvent-ils même me demander d’être ce que je ne suis pas vu qu’ils ne l’ont jamais su… ce que je suis…

Pardon, pardon, je vous embrouille encore mais comprenez-moi, je ne sais plus…

Et si moi je ne sais plus comment pourraient-ils, eux, savoir ? Le savez-vous, vous, ce que je suis, ce que vous êtes ?

Qui êtes-vous ? Êtes-vous ce que les autres pensent de vous ? Alors agissez comment ils le veulent et restez les ombres de ce qu’ils voient.

Soyez cette ombre qui se brise sur la pierre d’une grotte ouverte un jour au monde mais sans issue…

Je n’en peux plus d’être une ombre…

D’abord, une ombre, ça n’a pas de couleur et moi j’aime la couleur. Je peux être rouge vif quand je suis heureuse, je peux être bleue de peur comme je le suis aujourd’hui.

Parce que la couleur, c’est la vie mais l’ombre c’est la mort. Je ne veux pas être morte avant d’être née.

Je dois naître pour eux comme ils ont cru que je suis née des années auparavant. Je ne suis pas née dans un hôpital mais je suis née aujourd’hui, devant le miroir qui me rappelle qui je suis et non pas qui je devrais être.

Et s’ils me rejetaient ? Et s’ils ne m’aimaient plus ? Mais enfin pourquoi ne m 'aimeraient-ils plus ? Est-ce chacun de nos souvenirs s’effacera après chaque mot que je prononcerai pour leur dit qui je suis ?

Mon enfance ne sera plus la même ? Mes dents ne tomberont plus le même jour ? Ma mère ne sera plus là pour alléger mes nuits de cauchemars, pour faire tomber la fièvre… cette fièvre qu’aujourd’hui plus personne n’arrive à faire tomber.

Les contractions que ma mère a ressenties lorsque j’étais lovée dans son ventre disparaîtraient-elles dès qu’elle saura qui je suis ?

Mais enfin, qui suis-je ?

Papa, maman, je suis encore elle, celle que vous aimez et qui vous aime… rien ne change même si pour moi tout change.

Papa, maman, je repousse chaque jour le regard des autres qui veulent que je redevienne une ombre mais vous, vous êtes ma source, c’est vous qui devez m’aider à éclairer le monde de mes couleurs, de ces couleurs qui viennent de naître.

Pardonnez-moi de vous avoir emmené avec moi dans mes pensées mal structurées, pardonnez-moi de vous avoir embrouillé mais j’avais besoin de parler, de penser, de tomber du mur pour me relever.

Je sais ce que je vais leur dire.

Papa, maman, aujourd’hui, c’est le premier jour du reste de ma vie, parce qu’aujourd’hui, j’aime une femme et aujourd’hui, c’est le jour où je suis née.”

Je pose mon téléphone portable et je les regarde : des larmes, des sourires. Je leur promets qu’il y aura de la lumière au jour au bout du tunnel et qu’ils et elles sont magnifiques, comme ils et elles sont. Que personne n’a le droit de leur dire le contraire.

Qu’il y a de l’espoir.

Qu’après la pluie, vient l’arc-en-ciel…

Titre original : "Arc-en-ciel"

