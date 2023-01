Le 24 janvier aura lieu en Argentine le sommet de la CELAC, la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes. Cette organisation créée en 2010 vise à promouvoir l'intégration et le développement des pays d'Amérique, sans le Canada ni les États-Unis. Avec ses 33 pays et ses 600 millions d'habitants, cette région est la plus grande à l'Ouest.

Bien que les attentes soient toujours faibles par rapport aux déclarations finales de ce type de réunion diplomatique, elle sera le forum permettant de rassembler les positions des pays membres sur différentes matières. La région, comme d'habitude, est chargée de conflits régionaux. Sans vouloir être exhaustif, la situation compliquée de Dina Boluarte au Pérou, ou les conflits sociaux au Chili et en Bolivie occuperont une place dans les discussions.

Par ailleurs, ce sera le retour de Luis Inacio Lula da Silva et du Brésil au sein de la CELAC. Pour rappel, le Brésil avait abandonné la CELAC en 2020 sous le gouvernement de Jair Bolsonaro qui qualifiait l'organisation de regroupement de gauchistes mis en place par le Venezuela. Le ministre des relations internationales de l'époque, Ernesto Araújo, affirmait que la CELAC n'avait pas produit de résultats dans la défense de la démocratie ou dans tout autre domaine1. Les derniers événements survenus à Brasilia la semaine dernière, impulsés par l'"extrême droite" et sortis du manuel de Donald Trump, ont certainement changé certaines opinions.

Lula est confronté à une situation fondamentalement différente de celle de ses premiers mandats (2003-2010), mais il a la possibilité de ramener le Brésil à son rôle traditionnel, participatif et constructif, et de restaurer les relations avec l'UE. Sa présidence devrait notamment permettre de conclure l’accord Mercosur-UE tant attendu. Toutefois, le grand pays d'Amérique latine n'est pas un suiveur aveugle de l'Occident, comme l'ont laissé entendre les déclarations de Lula sur le conflit en Ukraine : « Poutine n'aurait pas dû envahir l'Ukraine. Mais ce n'est pas seulement Poutine qui est coupable. Les États-Unis et l'Union européenne sont également coupables. Quelle était la raison de l'invasion de l'Ukraine ? L'OTAN ? Alors les États-Unis et l'Europe auraient dû dire : "L'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN." Cela aurait résolu le problème »2. Le Brésil est certainement dans une position où il ne veut pas se confronter directement à ses alliés des BRICS (comme la Russie ou la Chine).

Un chapitre distinct serait la position de Nicolas Maduro, président du Venezuela. Il a déclaré la semaine dernière qu'il avait parlé avec Lula, Petro (président de la Colombie) et Alberto Fernandez (président de l'Argentine) de l'adoption des idées de Poutine et de Xi Jinping3 … . M. Maduro est un président haut en couleur, mais son discours est suivi par une partie de la société en Amérique latine et dans les Caraïbes. De plus, il bénéficie aujourd'hui d'une situation beaucoup plus confortable qu'il y a quelques années. La situation internationale implique une augmentation des prix du pétrole et une croissance de l'économie vénézuélienne. Maduro a renoué le dialogue avec les États-Unis, et les voix qui remettent en cause ses politiques en matière de droits de l'homme ou sa victoire présidentielle en 2018 sont beaucoup moins fortes.

L'Occident, et l'UE en particulier, doit maintenant renforcer ses alliés et faire preuve de leadership. Les entreprises américaines et même européennes ont vite assimilé les crises avec la Chine et la Russie et ont commencé à nearshoring leurs activités vers l’Amérique latine et les Caraïbes45. Il est temps que la réalité politique suive et fasse des pays de cette région de véritables alliés.

Une alliance est une relation entre deux ou plusieurs parties, établie pour atteindre des objectifs communs et protéger des intérêts mutuels. C'est-à-dire que les objectifs entre les alliés sont communs, sont des objectifs qui doivent être construits ensemble et non par une seule partie.

La plupart des pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont traditionnellement adopté une position critique vis-à-vis des hiérarchies mondiales telles qu'elles existent aujourd'hui. Cependant, la concurrence renouvelée entre l'Occident et la Chine/Russie ne laisse plus autant d'espace dans le système international pour la montée des puissances émergentes du Sud. Les pays de la CELAC sont conscients de cette réalité internationale, mais ils ne prendront évidemment pas position sur cette question.

En revanche, la présidence espagnole de l'UE au second semestre 2023 sera le moment de concrétiser des accords (entre autres l'accord UE-Mercosur) et de rapprocher l'ensemble du monde occidental. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, est pleinement conscient que les temps sont pressants. Selon lui, il est temps de concrétiser l'accord UE-Mercosur avant que "d'autres acteurs n'interviennent"6, c'est-à-dire avant que la Chine n'intervienne. Le sommet UE-CELAC du second semestre 2023 sera également l'occasion de concrétiser une alliance avec l'ensemble de la région.

Le monde se polarise, mais c'est certainement à l'Occident d'accepter la réalité politique des pays et de proposer des outils socio-économiques pour permettre à la région CELAC de se développer et leur montrer qu'ils sont toujours en Occident. La région a besoin d'un accès aux marchés pour ses produits, de technologies, d'investissements dans leurs infrastructures et d'accords monétaires. Les pays d'Amérique latine n'ont pas besoin de leçons de morale ou d'une vision paternaliste. L'Occident doit fournir à cette région les outils nécessaires pour lui faire comprendre qu'il partage les mêmes intérêts et qu'il est aussi son meilleur allié.

