Actuellement, la guerre semble s’enliser en Ukraine. Dix mois après son entrée en guerre qu’il pensait courte et rapide pour “dénazifier” l’Ukraine et installer un nouveau gouvernement pro russe à Kiev, Vladimir Poutine est en train de subir un échec monumental à tous les niveaux : militaire, politique, stratégique et économique. Il a entraîné son pays, l’Europe et le reste du monde dans une voie sans issue, anachronique, et insensée. Il a eu comme modèles les dirigeants des empires russes et soviétiques, mais il a oublié que le monde actuel n’est plus celui de Pierre le Grand ou de Staline.

Quand cesseront ces combats ? Quand pourrons-nous arrêter ce décompte infernal du nombre des victimes qui s’élève déjà à plusieurs dizaines de milliers de morts.

Certains estiment qu’un cessez-le-feu serait mis à profit par Vladimir Poutine pour reconstituer son dispositif militaire et relancer une offensive. Donc, continuons à soutenir militairement l’Ukraine en lui fournissant les armes pour battre la Russie, afin qu’elle ne puisse plus jamais recommencer de nouvelles guerres.

Oui, sans doute logique. Mais à quel prix ? En attendant, la population ukrainienne, les mères et les épouses des soldats ukrainiens et russes continueront à souffrir. Parce que, pour l’instant, les seuls gagnants ce sont les actionnaires des entreprises d’armement.

Et il faut espérer pouvoir trouver la meilleure voie, dès que possible, afin de stopper définitivement l’agression russe, et mettre fin aux combats meurtriers.

La Russie devra être condamnée par la justice internationale et payer la reconstruction de l’Ukraine.

Logiquement, Vladimir Poutine et son entourage devront être condamnés devant un tribunal pénal international qui pourra démonter leurs arguments invraisemblables pour justifier cette guerre. En rappelant que les progrès du droit international ont érigé, depuis 1945 et la charte des Nations unies, l’interdiction de l’usage de la force pour régler ses différends avec d’autres États, et l’obligation du recours à des moyens pacifiques pour les régler. Il s’agira alors de condamner les inventions et mensonges de Vladimir Poutine qui prétendait que son “opération spéciale” était une “guerre préventive” pour défendre la Russie, soi-disant avant que l’Occident ne l’attaque.

La Russie de Poutine et son entourage devront être condamnés pour les dommages qu’ils auront causés en Ukraine et payer sa reconstruction. En juillet 2022, après cinq mois de guerre, on évaluait déjà à 750 milliards de dollars le coût de la reconstruction de l’Ukraine suite aux attaques russes. Par comparaison, le produit intérieur brut annuel de la Russie est actuellement de 1 500 milliards de dollars. Et son budget militaire annuel est de 70 milliards de dollars. Cela signifie que si elle devait payer la totalité des dommages de guerre qu’elle a causés en Ukraine, la Russie devrait consacrer pendant dix ans l’équivalent de son budget militaire annuel. Conséquences : effondrement de son économie et appauvrissement sans précédent de sa population.

Des précédents dérangeants auprès de certains pays occidentaux

Oui, mais. Malheureusement, cet idéal pourrait ne pas se produire. Lorsque Poutine a lancé ses troupes envahir l’Ukraine le 24 février 2022, il avait peut-être en tête le 20 mars 2003 lorsque le président Georges Bush a annoncé au monde ébahi qu’il venait de lancer les troupes américaines envahir l’Irak.

Le président américain, sous pression des “néoconservateurs” avait tenté en vain de convaincre le Conseil de sécurité des Nations Unies de la nécessité d’intervenir contre l’Irak de Saddam Hussein, coupable selon les Américains de détenir des armes de destruction massive et de soutenir le terrorisme islamiste qui avait perpétré les attentats du 11 septembre 2001 causant la mort de 3 000 personnes.

C’était aussi une “guerre préventive” pour punir l’Irak, et pour défendre les États-Unis. Sauf que, à l’instar des mensonges de Poutine face à l’Ukraine, Georges Bush et son entourage ont utilisé des arguments qui se sont révélés être des mensonges. On n’a jamais trouvé aucune arme de destruction massive en Irak, et le régime de Saddam Hussein n’avait jamais eu de liens avec Al Qaïda, responsable des attentats du 11 septembre 2001.

Et les conséquences de cette guerre en Irak furent désastreuses. D’abord, elles firent entre 300 000 et 500 000 morts selon les diverses estimations. Ensuite, elles entraînèrent une cascade d’évolutions imprévues et déstabilisatrices dans une grande partie du Moyen-Orient et en Europe. Les forces américaines ont détruit les infrastructures et démantelé le pouvoir irakien. Il s’en est suivi notamment les attentats de Madrid en mars 2004 (192 morts) et de Londres en juillet 2005 (56 morts). Et des anciens officiers sunnites de l’armée irakienne ont rejoint des groupes islamistes pour créer Daesh qui s’est implanté durablement dans le nord de l’Irak et dans l’est de la Syrie, et qui a organisé les attentats de Paris en novembre 2015 (130 morts) et de Bruxelles en 2016 (32 morts).

Le danger des armes, la nécessité de la coopération

Georges Bush et les Américains n’ont jamais été jugés pour la guerre en Irak qu’ils ont lancée illégalement en 2003. Ce serait donc un grand pas en avant pour le droit international si Vladimir Poutine et la Russie étaient réellement jugés et condamnés.

Mais ce qui est sûr c’est qu’au sein des pays occidentaux certains ne devraient pas oublier de regarder dans le rétroviseur de l’Histoire, et s’abstenir à l’avenir de donner de mauvais exemples à d’autres apprentis dictateurs dans le monde. Au lendemain de la chute de l’URSS, ils ont aussi largement contribué dans les années 90 à la privatisation de l’économie russe et à l’arrivée d’un capitalisme débridé. Ce qui a eu comme conséquence, en 2000, l’arrivée au pouvoir d’un ancien colonel du KGB qui a bâti à son profit un système sécuritaire autoritaire et répressif, et organisé autour de lui un réseau d’oligarques riche et puissant.

De plus, les pays occidentaux ont privilégié le renforcement de leur système militaire, l’Otan, en l’étendant jusqu’aux portes d’une Russie qui s’est sentie menacée. Et ont oublié de renforcer avec la Russie l’autre système, le civil et diplomatique, celui qui recherche la prévention des conflits et la vraie stabilité, par l’établissement de la sécurité commune et de la coopération.

Il faut espérer qu’après l’échec que représente la guerre en Ukraine, Russes et Occidentaux pourront enfin bâtir une nouvelle architecture de sécurité en Europe qui pourra empêcher de nouveaux actes barbares à l’avenir. Morale de l’Histoire ? Si tu veux la paix, ne prépare pas inconsciemment la guerre.