Il y a 80 ans, le Belge Jean de Selys Longchamps humiliait les nazis au cœur de Bruxelles

Le mercredi 20 janvier 1943, un pilote belge de la Royal Air Force réalise un raid audacieux sur le siège de la police allemande (la Sipo-SD) situé au 453 avenue Louise. Aux commandes de son Typhoon parti de la base de Manston (Kent), le Baron Jean de Selys Longchamps rejoint la capitale via Zellik d’où il aperçoit l’imposant Dôme du Palais de Justice. Cap ensuite sur le Palais Royal puis virage sur la droite pour avaler la rue de la Loi en direction des arcades du Cinquantenaire. À cet instant, de Selys survole quasiment la maison familiale du 118 rue de Trèves. Il n’a pas le temps de l’apercevoir mais on peut imaginer que son cœur se serre une nanoseconde car il n’a jamais été aussi proche des siens depuis plus de trente mois. Mais déjà le monumental arc de triomphe du Cinquantenaire se dresse devant lui, avec à son sommet la statue d’un char tiré par quatre chevaux : le quadrige du Brabant. Raymond Lallemant, autre pilote belge de la RAF, rapportera plus tard que de Selys lui avait confié qu’il volait si bas “que les chevaux s’étaient cabrés sur son passage”. L’arc de triomphe culminant à 30 mètres, on a une idée de la faible altitude à laquelle de Selys exécute son impressionnant slalom urbain.

Une fois le parc du Cinquantenaire avalé, le Typhoon pivote vers la droite pour se diriger vers la plaine des manœuvres qui fait face au quartier des casernes où il a été stationné lorsqu’il appartenait au 1er Guides avant-guerre. Quelques secondes plus tard, il distingue au loin l’hippodrome de Boitsfort. C’est le signal qu’il faut maintenant mettre le cap sur le nord-ouest. Il s’engage sur l’avenue des Nations (aujourd’hui avenue Franklin D. Roosevelt). Les passants, médusés, ont du mal à comprendre ce qui se passe : cet avion qui vole si bas, accompagné par un bruit de tonnerre assourdissant, doit être en grande difficulté et ne va pas tarder à s’écraser, c’est sûr.

Il réduit les gaz et stabilise sa vitesse aux environs de 200 km/h. Le parc de l’Abbaye de la Cambre apparaît maintenant devant lui et il s’engage sans hésiter dans l’avenue Émile De Mot. Bingo ! Exactement comme il l’avait imaginé : à 400 mètres devant lui se dresse le mini gratte-ciel de douze étages sur lequel personne ne peut imaginer qu’un déluge d’obus va s’abattre. Il est 9 h 05.

Dans son cockpit, les yeux rivés sur le collimateur et le cercle lumineux qui enserre la cible comme un rapace se saisit d’une proie, de Selys commence à presser du pouce le bouton qui commande ses quatre canons. Lorsqu’il se mettent en action, ils secouent l’appareil et le ralentissent même un peu en raison de leur important recul. Jean de Selys exerce une légère pression sur le palonnier, à droite puis à gauche, pour arroser toute la largeur du bâtiment. La phase d’attaque est extrêmement brève – à 200 km/h, il va mettre à peine plus de 8 secondes pour parcourir les 400 mètres qui séparent le début de l’avenue De Mot de la façade du 453 avenue Louise.

Ce qui achève de rendre l’exploit de Jean de Selys assez inouï, c’est l’extraordinaire précision de ses tirs : pas un de ses obus ne touche une autre façade.

La presse collaborationniste occulte le raid

Aucun dommage collatéral n’est à relever et toutes les victimes sont allemandes. Parmi elles figure le SS Sturmbammführer (major) Alfred Thomas. Sous son autorité, ce ne sont pas moins de dix-neuf convois qui ont relié Malines au camp d’extermination d’Auschwitz entre août 1942 et janvier 1943. 18 182 hommes, femmes et enfants sont ainsi “évacués” (c’est l’euphémisme nauséabond utilisé par les nazis) lorsqu’Alfred Thomas est en charge des affaires juives. 367 seulement survivront. À peine 2 %.

D’innombrables débris de vitre et de plâtras jonchent le trottoir devant l’immeuble canonné. Le chaos est total. La circulation s’est immobilisée et les gens quittent les trams à l’arrêt pour venir constater les dégâts. De partout affluent déjà des badauds et le “pèlerinage” va durer toute la journée. Les Bruxellois connaissent tous ce bâtiment de sinistre réputation que tout le monde craint. On n’a alors qu’une vague idée des horribles sévices dont le 453 est le sordide théâtre mais personne ne doute qu’il s’agit bel et bien là d’une des portes de l’enfer. On ressent donc un véritable sentiment de triomphe et de jubilation lorsque l’on découvre que l’ennemi et son bras armé le plus craint – la “Gestapo” dans le vocabulaire courant – vient d’être humilié de la plus spectaculaire des façons.

La presse collaborationniste occulte soigneusement le raid mais les journaux clandestins et le bouche à oreille vont faire des merveilles pour créer ce que l’on qualifierait aujourd’hui de buzz monstrueux. La Libre Belgique précise ainsi, dès la mi-février, ce que tout le monde suspectait : l’avion était piloté par un aviateur belge.

De l’indocilité à la bravoure

Le raid de Jean de Selys Longchamps, aussi audacieux soit-il, relève pourtant de la plus désolante des anomalies : depuis 80 ans, il résume invariablement la vie d’un homme à un évènement qui a duré une poignée de secondes le 20 janvier 1943. Son coup d’audace a rapidement été transformé en un désespérant réservoir à fake news et beaucoup d’affabulations ont ajouté un regrettable halo de légende noire à l’exploit du Belge. Tout cela sera balayé dans la biographie consacrée au Baron Jean de Selys qui sera publiée en 2023. L’ouvrage fera la part belle à un homme qui s’est révélé dans l’adversité. Qui aurait pu imaginer qu’après une jeunesse erratique, ce fils d’une grande famille de la noblesse belge allait troquer son dilettantisme et son indocilité pour une bravoure sans faille et un sens aigu du patriotisme ? Personne, pas même ses parents à qui il a confessé avoir causé tant de tourments.

C’est pourtant en mai 1940 que le Sous-Lieutenant de Cavalerie de Selys a rendez-vous avec lui-même et qu’il va prendre corps à corps le destin. Dans le chaos de l’invasion allemande, il va faire preuve d’un courage et d’une détermination que rien ne pourra plus entraver. Tout ce qu’il vivra jusqu’à sa mort – dans la nuit du 16 août 1943 au retour d’une mission sur la Belgique – sera extraordinairement épique.

Au moment où les tout derniers témoins directs de la deuxième guerre disparaissent les uns après les autres, il n’a jamais été aussi essentiel d’entretenir le souvenir de celles et ceux qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Jean de Selys Longchamps était l’un d’entre eux.