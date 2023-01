Cette chronique n’a pas pour objectif de se transformer en une leçon de français. Des fautes, tout le monde en commet. Mais le dernier texte intitulé “Liaisons dangereuses” a suscité tellement de réactions qu’il nous semble utile, par respect pour ces lecteurs attentifs et réactifs, de consacrer encore quelques lignes aux dérapages verbaux ou grammaticaux les plus douloureux à nos oreilles ou à nos yeux.

Le premier concerne le mot “sur”. Cette préposition, précisent les dictionnaires, indique simplement la position supérieure. Monter sur un mur, marcher sur le trottoir, la foudre tombe sur arbre, etc. Mais, me font remarquer plusieurs lecteurs, ce mot est de plus en plus souvent utilisé à tort et à travers. Ainsi, pour désigner un voyage à Namur, à Bruges, à Paris ou à Bordeaux, des personnes disent : je vais sur Namur, je travaille sur Paris, je vais me distraire sur Bordeaux… Ce “sur” a supplanté d’autres prépositions : “à”, “dans”, “vers”. Bien sûr, il y a des subtilités, des exceptions ardues à comprendre par ceux qui apprennent le français. Il est correct d’écrire : “En 1940, les Allemands marchaient sur Paris”. Mais un voyageur dénué d’intention belliqueuse va bien à Paris.

Sur un chou ?

Il faut admettre que les exceptions concernant ce mot “sur” ne manquent pas : on peut dire d’une chambre qu’elle fait six mètres sur quatre. Que Wout Van Aert l’a emporté sur ses principaux concurrents sans être juché sur eux. Qu’un ministre est souvent sur la défensive et qu’un autre commet gaffe sur gaffe. Nous sommes bien d’accord, dans ces exemples, la personne n’est pas toujours dans une position dominante… Mais il est des utilisations qui sont clairement incorrectes et qui traduisent la pénible réduction du vocabulaire.

Autre exemple. Une lectrice, adepte des émissions de télé shopping, relaye la séquence suivante. Une sorte d’autocuiseur, qui hache, malaxe, cuit, prépare plus de 2000 recettes est proposé à la vente. Aubaine : 40 % de réduction. D’où l’intérêt de notre lectrice. En studio, la présentatrice a choisi une recette et commente les opérations de la personne qui est au fourneau et lui dit : “là vous êtes sur un chou que vous allez farcir”. Sur un chou ! Le légume est simplement posé dans l’autocuiseur. La dame qui cuisine ne s’est pas assise sur le chou. J’entends déjà vos remarques : n’est-il pas correct de dire qu’elle mangera peut-être ce chou sur le pouce. Nous sommes bien d’accord. Mais elle ne posera pas son séant sur le légume.

Et l’on ne parle ici que de la préposition “sur”. Et non de l’adjectif “sûr”, lui aussi sujet à bien des interprétations. Au sujet de la chronique sur les liaisons dangereuses, un lecteur, très savant j’en conviens, a effectué des recherches. Il affirme ceci, sûr de sa découverte : “À l’arrivée de l’euro, les économistes et les décideurs avaient préconisé de considérer le nom “euro” comme un mot qu’il fallait prononcé avec un 'h' aspiré et donc de ne pas faire de liaison. Comme vous, je dis : suprême erreur ! J’avoue que personnellement j’ai pris le parti de faire les liaisons qui adoucissent le 'phrasé' et rendent notre langue française encore plus belle”.

Je vais pas au cinéma…

Un autre exemple de dérapage verbal m’a été soufflé par un collègue dont j’admire les analyses, la pertinence des idées. Son style est clair et, cerise sur le gâteau, il ne manque pas d’humour. Il me fait part d’un autre estompement que celui des liaisons : la disparition du “ne” dans les phrases négatives. Exemples ?

- Non je vais pas avec toi au cinéma ;

- J’aime pas cuisiner ;

- Cette émission, je la regarde plus ;

- Ce livre, je l’ai vraiment pas aimé ;

- J’utilise quasiment plus ma voiture en ville ;

Pourquoi oublier ce ne ? Est-ce encore l’influence des réseaux sociaux ? Mystère.

Un autre lecteur me signale que ses oreilles sont fatiguées d’entendre la manière dont les invités s’expriment à la télévision ou la radio ; il vise surtout les émissions ou les séries françaises. Cette tendance consiste à ajouter une espèce de borborygme à la fin d’un mot : “bonjoureuhhhh”, “mercieuhhhhh”.

Impossible d’énumérer les exemples de massacres auxquels certains de nos contemporains se livrent. Mais je signale pour terminer que les cheveux de cet autre lecteur se dressent lorsqu’il entend hommes et femmes politiques dire : “au jour d’aujourd’hui…” Ou un autre affirmer : “sur base de” au lieu de “sur la base de”, ceci étant un belgicisme résultat de la traduction d’un néerlandais “op basis van”.

Ne soyons pas trop chagrins ni sévères. Parler un français correct est une évidente qualité. Mais il ne faut pas juger les gens sur leurs apparences. Encore une exception…