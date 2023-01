Notre réflexion porte sur la “déconnexion” possible des professionnels de la relation d’accompagnement et/ou du soin dans le cadre des interactions en face-à-face avec leurs bénéficiaires. Cette déconnexion nous apparaît possiblement liée à une surconnexion aux outils numériques, qui entraîne d’autres modes d’engagement dans l’interaction et réduit sans doute les possibilités du corps à corps propre aux interactions en face-à-face, qui constituent pourtant le cœur des métiers qui interviennent dans le secteur des sciences humaines et sociales. Le corps de l’autre est devenu d’emblée envahissant, et les individus en présence ne parviennent plus nécessairement à interpréter les signaux envoyés et à puiser dans leur socialisation pour mettre en œuvre les dispositions acquises au bon déroulement de la relation.

Ce constat préoccupant, nous le posons notamment à la suite de la pandémie de Covid-19 qui a accéléré l’utilisation des outils numériques dans les formations du pédagogique, de la santé et du social. Pour assurer la continuité des cours, les enseignants ont été amenés à transformer leurs dispositifs pour les rendre plus accessibles numériquement. La pédagogie s’est formalisée et a très souvent laissé de côté les moments informels que permettent les rencontres en présence et qui sont porteurs d’une socialisation, complémentaire aux apprentissages formalisés. Les étudiants rencontrés sont ainsi socialisés, en présence, aux rites interactionnels, qui leur font parfois défaut. Ils apprennent à aborder l’autre, à le saluer, à le respecter par des comportements qui ne l’importunent pas, à s’engager dans une conversation avec leurs enseignants et les autres étudiants. Le tout numérique que nous avons vécu ne permettait plus assez cette confrontation au corps de l’autre, aux signaux adressés et de répondre adéquatement. L’autre pouvait être tenu à distance en éteignant simplement sa caméra.

En d’autres mots, si les outils numériques nous offrent énormément de satisfactions immédiates et ouvrent le champ des possibles pour penser des scénarios pédagogiques toujours plus créatifs et interactifs, ils doivent nécessairement être pensés en corrélation avec les besoins des professionnels formés. Ainsi, si les professionnels du pédagogique, de la santé et du social doivent maîtriser le numérique, notamment afin d’accompagner au mieux leurs bénéficiaires dans leurs démarches, ils doivent aussi pouvoir se confronter à la présence de l’autre, à son corps, et être en mesure de s’engager dans des interactions sociales et des conversations. Il y a là un savoir-faire et un savoir-être à côté des savoirs fondamentaux à l’exercice de la profession.

Tandis que les travailleurs sociaux sont de plus en plus immergés dans une réalité virtuelle, la qualité des relations sociales est aujourd’hui fortement fragilisée. Il existe désormais un risque réel de “déserts sociaux” et celui de perdre des savoir-faire essentiels, nécessaires à la rencontre est bien réel et engendre des conséquences désastreuses dans la relation et l’attention à l’autre. Les professionnels de terrain avec lesquels nous sommes constamment en contact nous alertent aussi sur ces questions. Le discours de ces derniers étant appuyé par la stratégie européenne qui présente la numérisation comme la voie vers la modernité, une tension s’opère désormais pour garantir et conserver ce qui constitue, selon nous, l’essence même de ces métiers : le contact humain.

De tout temps, les enseignants formant des professionnels du pédagogique, de la santé et du social ont mis en évidence l’importance de la pratique. Si celle-ci passe notamment par des stages et des travaux pratiques, la posture de l’éducateur spécialisé, du soignant, du travailleur social s’acquiert aussi dans la rencontre quotidienne avec ses enseignants et la socialisation se déployant dans les moments informels avec eux. On aurait tort de nier l’importance de ces moments qui sont au cœur de la vie sociale et du quotidien de nombre de professionnels dont la relation s’adresse souvent aux personnes les plus fragiles socialement.

Cette réflexion nous est venue à la suite de la lecture de plusieurs articles parus récemment, notamment celui de l’anthropologue David Le Breton qui soulignait (Le Monde, 02/01/20231), que nous n’avons jamais autant communiqué, mais si peu parlé. D’autres études soulignent le fait que les jeunes privilégient de plus en plus les messages vocaux de peur de se confronter à l’autre “en direct”. Or, créer une relation de confiance avec des personnes en situation de vulnérabilité sociale nécessite de parler et pas simplement de communiquer. Il faut pouvoir s’engager dans l’interaction, entendre et vivre des émotions qui parfois ne peuvent être tenues à distance, accompagner, réconforter. Cela nécessite une présence, une attention à l’autre, une réponse à l’autre et des compétences socio-émotionnelles qui ne s’acquièrent pas virtuellement. Pour ce faire, le professionnel de l’accompagnement social doit avoir été lui-même socialisé à la rencontre avec les autres. Rencontrer l’autre, l’individu, la personne passe inévitablement par l’expérimentation du face-à-face au quotidien dans la formation professionnelle.

Trop souvent aujourd’hui, les personnes en situation de vulnérabilité sociale font face à des murs liés à des administrations entièrement numérisées et callcenterisées. Nous l’entendons avec le service chèque énergie du service public fédéral Économie, avec le service public fédéral Finances, le bureau des allocations d’études ou d’autres administrations. Plus moyen d’avoir un interlocuteur privilégié et parfois même, plus moyen d’avoir un interlocuteur tout simplement ! Les travailleurs de la relation prennent alors le relais pour réduire la fracture numérique et téléphonique et doivent donc pouvoir maîtriser les outils utiles pour accompagner au mieux leurs bénéficiaires. Cette situation du monde numérique fracturé auquel font face les travailleurs sociaux pour accompagner leurs bénéficiaires est abordée également dans le numéro 110 de la revue L’Observatoire (avril 2022) 2. Cet accompagnement nécessite dans le même temps de pouvoir continuer à offrir à l’autre la considération qu’il mérite en tant qu’être humain et qui lui est souvent déniée par les nouveaux processus de gestion bureaucratiques qui augmentent la détresse et les inégalités liées à la fracture numérique. Ce qui représente pour certains un gain de temps, plus de fluidité et d’efficacité, engendre chez les autres une perte des valeurs essentielles, nécessaires au bien-être et à l’épanouissement de la personne. Il y a donc constamment, pour le professionnel du lien, un subtil équilibre à trouver entre l’utilisation des connaissances techniques dont il doit être doté pour accompagner efficacement les usagers dans certaines démarches et l’interactionnel indispensable à la création d’une relation de confiance avec ses bénéficiaires.

Le travailleur social agit en général là où les maux de la société sont les plus visibles et ce “mécanicien de l’humain” joue un rôle central dans l’accompagnement des personnes plus fragilisées, brisées, en rupture. Il nous paraît dès lors essentiel de continuer à former les étudiants à l’utilisation des outils numériques, mais aussi à ses dérives et aux problématiques qu’ils peuvent engendrer. Il paraît désormais urgent de renouer des liens vivants et de continuer à amener nos étudiants à développer les compétences sociales et relationnelles et l’intelligence émotionnelle, indispensables à l’exercice de leur fonction.

1 “Vestige d’un temps révolu, la conversation est en voie de disparition” (lemonde.fr)

2 Numéro ayant pour titre Numérique. Quels risques pour les usagers plus fragiles ?