C’est en Enfer que Dante envoie Ulysse, figure intemporelle du voyageur, le vouant à une errance sans fin en mer, à un exil sans port d’attache ni terre d’accueil. A cette figure mythique semble aujourd’hui se superposer la figure du migrant, celle de l’étranger indésirable que l’on refoule, sans égard, dans les marges de nos espaces politiques et sociaux, le condamnant à une existence quotidienne tout aussi inhospitalière que l’enfer dantesque.

Il en va ainsi de la petite localité bretonne de Callac, qui ne sera pas une terre de refuge pour quelques dizaines de personnes migrantes via le projet d’accueil nommé "Horizon", cofinancé par la ville et le fonds de dotation "Merci". La décision est tombée le 11 janvier dernier, au grand regret du maire Jean-Yves Rolland, ancien agriculteur de soixante-six ans. Manifestations, pressions et menaces de mort aux membres du Conseil municipal ont traduit l’opposition féroce d’une partie de la population, soutenue par l’extrême droite (dont le parti Reconquête! d’Éric Zemmour), provoquant l’abandon pur et simple du projet pilote qui visait à donner un nouvel élan à la petite commune rurale d’un peu plus de 2000 habitants, pour la plupart retraités. "Victoire !", s’égosillent celles et ceux pour qui le petit village gaulois doit résister encore et toujours à l’envahisseur. Stupeur et déception pour les autres, qui voyaient dans ce projet l’opportunité de redynamiser un territoire déserté, notamment par la jeunesse.

L’empêchement de ce projet n’est pas sans rappeler le sabotage par la droite dure italienne du projet qui avait vu le jour à Riace, en Calabre, à l’initiative du maire Domenico Lucano. De 2004 à 2018, celui-ci était parvenu à mettre en place un dispositif d’accueil de migrants, faisant de la petite commune rurale au fin fond de la botte italienne un modèle d’intégration et de relance économique. Mais ce n’était pas du goût de tout le monde, et certainement pas de la Lega. Prenant ses quartiers au Ministère de l’Intérieur en 2018, Matteo Salvini, connu pour sa xénophobie, s’était alors empressé de couper les fonds publics dédiés aux migrants installés dans la commune calabraise, de déplacer ceux-là dans des centres d’accueil et, cremina sul caffè, de mettre définitivement hors d’état de nuire Domenico Lucano au moyen d’une enquête judiciaire visant à prouver des irrégularités dans la gestion de l’accueil des migrants. En dépit des manifestations de soutien d’une large partie du monde politique et médiatique italien, ce dernier a été condamné en 2021 à une peine de prison de treize ans (soit le double de ce qui avait été demandé par le ministère public) et à une peine d’amende de 500 000 euros pour association de malfaiteurs visant à aider à l’immigration clandestine, détournement de fonds et abus de fonction. C’est que la justice italienne peut être rapide et frapper fort, quand elle est poussée dans le dos…

Le gouvernement de Giorgia Meloni – au sein duquel Matteo Salvini est Ministre des Infrastructures et de la Mobilité durable – a adopté le 2 janvier un décret-loi relatif à la gestion des flux migratoires, marquant une nouvelle victoire, accablante, de la droite dure en matière de politique anti migratoire. Déjà renommé « décret anti-ONG » ou « anti-migrants », le texte de loi vise, par le truchement d’un code de conduite, à infléchir les activités des navires humanitaires en complexifiant les démarches autorisées pour venir en aide aux migrants, quitte à risquer d’augmenter encore le nombre de morts en mer. C’est donc, de toute évidence, un pas de plus vers la criminalisation de la solidarité envers les migrants. Galvanisé par une idéologie nationaliste, identitaire et exclusive, au demeurant mortifère, le gouvernement de Giorgia Meloni entend affirmer ainsi, une nouvelle fois, que l’Italie est aux Italiens. C’est pour le moins ironique, si l’on pense à toutes celles et tous ceux, en particulier en provenance du Meridione, qui ont dû et qui doivent encore et toujours quitter la péninsule, principalement pour des raisons économiques.

