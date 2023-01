L’évaluation de la performance énergétique des bâtiments relève du bon sens dans sa motivation et de la science dans son application. On a en effet toutes les bonnes raisons de s’intéresser à la consommation énergétique des bâtiments qui, en France, représente 44 % de l’énergie consommée, loin devant le secteur des transports avec 31 %. L’évaluation énergétique des bâtiments est un chantier important tant notre bâti présente des caractéristiques différentes selon son année de construction et sa localisation. Dans un souci d’efficacité, une méthodologie standardisée a été développée sous le label de PEB (Performance Energétique des Bâtiments). Le PEB est essentiellement une approche quantitative dont le but est d’estimer la quantité d’énergie primaire nécessaire au fonctionnement d’un bâtiment que ce soit un appartement, une maison, une surface commerciale ou un bureau. Pour faire simple, cette énergie primaire est exprimée en KWH et représente, sur une base annuelle, l’énergie nécessaire pour chauffer, éclairer, ventiler et produire l’eau chaude dans des conditions “standards” d’utilisation du bien. Les coefficients de résistance thermique de vos façades, sols, toitures et châssis sont les éléments les plus importants qui vont déterminer le niveau d’isolation et donc votre consommation théorique d’énergie. Le PEB inclut également des facteurs qualitatifs essentiellement lies à l’efficience de vos équipements de chauffage et vos sources potentielles d’énergie renouvelable. Sur base des informations collectées, un algorithme déterminera votre consommation théorique d’énergie par m2 bâti ; base sur laquelle sera établie une classification comparative de tous les bâtiments.

Décalé de la réalité

Là ou le besoin de standardisation et de classification relève de la raison, force est de constater que la mise en œuvre de l’algorithme et la classification énergétique relèvent du mystère pour la très grande majorité des gens et pour moi en particulier. Je suis pourtant relativement familier avec le sujet pour conduire des analyses thermographiques pour le résidentiel en région flamande. Une première constatation est que la consommation théorique déterminée dans un PEB est généralement très supérieure, pour ne pas dire totalement déconnectée, de la consommation réelle. J’ai récemment été consulté sur un cas où la consommation théorique du PEB était deux fois supérieure à la consommation réelle d’un ménage qui occupe le bien en “bon père de famille”. Une déviation de 100 % par rapport à la consommation réelle, ne semble inquiéter ni les certificateurs PEB, ni Bruxelles Environnement. Toute question dont l’objet est de rapprocher la consommation théorique du PEB avec votre consommation effective restera sans réponse. Or, il existe des consommations normalisées pour les ménages selon le type de bien, la taille du ménage, l’année de construction. Là où le thermographe va essayer de comprendre la capacité de rétention énergétique d’un bâtiment et la corréler avec la consommation normalisée et la consommation effective, le PEB, dans sa générosité toute mystérieuse, ne se prive pas de doubler ou tripler votre consommation de bon père de famille. N’essayez pas de comprendre et encore moins de corréler le PEB avec la réalité, vous vous compliquez la vie, vous compliquez la vie de vos certificateurs alors qu’il suffit d’y croire !

Des promesses surgonflées

Et comme dans toute bonne profession de foi, fermez les yeux et le PEB vous ouvrira les voies du miracle. Il n’est pas rare de trouver dans un PEB des promesses d’économies supérieures à votre consommation annuelle si, par exemple, vous isolez les façades de votre habitat. Ce faisant, on induit délibérément et sans fondement les gens en erreur. Comment est-ce possible de galvauder avec autant de négligence un sujet aussi important ? Pour faciliter votre compréhension, je prends un exemple simplificateur, abandonnant au passage le concept d’énergie primaire au profit d’un concept plus familier – à savoir la quantité de combustible que vous utilisez pour le chauffage et l’eau chaude. Admettons que votre consommation annuelle “en bon père de famille” soit de 1500 litres de mazout ou 1 500 m3 de gaz, le PEB, à travers ses algorithmes, déterminera “artificiellement” une consommation théorique deux ou trois fois plus élevée que votre consommation réelle. C’est sur cette base “surgonflée” que votre logement sera classifié et que l’on construit des promesses d’économies supérieures à votre consommation réelle.

Des comparaisons trop aléatoires

Le grand argument avancé par Bruxelles Environnement est que l’objet du PEB n’est pas d’évaluer la consommation énergétique d’un bien (c’est pourtant la donnée mise en avant dans tout rapport PEB) mais de comparer la performance énergétique de plusieurs biens dans des “conditions similaires d’utilisation”. Ces conditions d’utilisation sont très vaguement définies : la seule certitude c’est qu’on se trouve en surchauffe constante pour arriver à des consommations théoriques aussi élevées. Je pense aussi que les comparaisons suggérées par les classifications PEB sont hautement aléatoires. En particulier, la densité de l’habitat n’est pas prise en compte. Dans les mêmes conditions, un appartement, entre 2 étages, sans déperdition par ses sols et ses plafonds, peut très bien se retrouver dans la même catégorie très énergivore qu’une maison 4 façades. Il n’est pas rare aussi de voir 2 classifications différentes pour deux appartements similaires. Une dernière constatation à consonance plus belge : Le PEB se décline en flamand, en wallon et en bruxellois avec des conclusions différentes ; parfois à raison, mais tout ça ne contribue pas à sa bonne compréhension.

Opaque et peu accessible

Pourquoi ce plaidoyer à l’encontre des certifications PEB et de Bruxelles Environnement alors que je suis moi-même convaincu de la nécessité et de l’urgence de rénover notre habitat pour une moindre consommation énergétique ? Je pense qu’il faut agir avec discernement et qu’il n’est pas utile de reverser plus de 50 % de l’habitat dans la pire catégorie des biens très énergivores. La science et les technologies thermiques sont disponibles pour nous aider à poser des diagnostics plus pertinents et à identifier les véritables priorités. Je refuse aussi le manque de transparence dans une matière qui n’est pas accessible à tout un chacun. La très grande majorité des citoyens n’est pas en mesure de comprendre et apprécier leur consommation d’énergie primaire : j’aurais très largement favorisé un programme plus éducatif, moins punitif, financièrement plus accessible et qui bénéficierait à l’ensemble de la société. Aujourd’hui, le PEB ressemble davantage à une machine idéologique qu’a un programme techniquement fondé.

=>Titre et chapô sont de la rédaction. Titre original : “Le PEB – a en perdre la raison”.