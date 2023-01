Le fédéralisme européen, ce système politico-institutionnel aux qualités méconnues

Entre amis, le savoir-vivre exclut parfois certains sujets comme l’argent, la politique et le sexe. Il en va de même en Europe pour le fédéralisme européen. Une sorte d’omerta spontanée évite d’en parler depuis près de vingt ans et le ‘Traité constitutionnel’ de 2004.

Le fédéralisme a-t-il une plus-value ? N’est-il pas trop compliqué ? En Belgique, le fédéralisme n’est-il pas perçu comme une division, voire une étape avant le séparatisme ? Alors qu’au contraire, chez les anti-Européens, le fédéralisme reflète plutôt une forme de centralisme, voire de super État.

Afin de répondre au contexte actuel inquiétant (cf. Russie, Chine), nos sociétés demandent une adaptation profonde du système institutionnel et décisionnel européen. Les citoyens tirés au sort en 2021 pour réfléchir ensemble lors de la Conférence sur le Futur de l’Europe embrassent plusieurs des idées proposées par les Fédéralistes européens au nom d’une Europe plus efficace. Le Parlement Européen leur a emboité le pas en adoptant des résolutions qui reprennent ces arguments y compris pour l’abandon de l’unanimité au Conseil et la généralisation du vote à majorité qualifiée1.

Mais une certaine inertie semble prévaloir. Elle s’explique par un manque de vision sur notre avenir partagé et le maintien de prérogatives de l’État-Nation considérées comme inattaquables. De plus, la plupart des États sont réticents à l’idée d’être chapeauté par un système politique européen solide et efficace.

L’Europe est menacée dans plusieurs domaines stratégiques: la technologie, le commerce, son indépendance et la pérennité de son modèle démocratique. Ces menaces n’émanent pas uniquement des régimes autoritaires éloignés de nos valeurs, mais aussi de pays amis concurrents comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. L’Union européenne se doit de réagir fermement, mais sa structure politique doit être adaptée pour que l’UE reste un acteur mondial de premier plan.

A la menace militaire récente, la réaction en Europe fût une hausse des dépenses militaires. C’est insuffisant, puisqu’il faut simultanément un pouvoir politique européen fort, capable de réagir rapidement et d’une seule voix par des mesures diplomatiques et militaires conjuguées. Malheureusement, les responsables politiques de dix-sept États membres se sont opposés au remaniement du Traité européen proposé en juin par le Parlement. L’actuelle décision à l’unanimité par l’ensemble des vingt-sept États membres empêche toute initiative politique significative. Les médias se limitent à constater qu’il faut davantage d’Europe, mais négligent de faire appel aux acteurs qui en sont capables, au premier chef, les grands États. Les académiques spécialisés en politique s’intéressent surtout à l’échelon national et ceux qui s’intéressent à la res europea s’abstiennent de prendre parti et ne font que trop peu de propositions concrètes qui feraient avancer l’Europe. Et la société civile a tant de chats à fouetter (migrations, changements climatiques, pauvreté, droits de l’homme, etc), qu’elle peine à être entendue au sujet du projet européen.

La méthode intergouvernementale actuelle est responsable de l’inertie européenne. Elle avance à trop petits pas, sans objectif final, sans vision d’avenir partagé et sans moyens institutionnels pour faire face effectivement à un nombre croissant de défis. Ce simple constat est difficile à faire passer au grand public qui n’en a que trop peu conscience.

Des identités enrichies

Quels messages les Fédéralistes européens peuvent-ils à offrir à l’Europe et à ses citoyens ? Une Europe capable de défendre ses intérêts communs, comme la paix en Europe ; une Europe libre et démocratique, respectueuse de ses valeurs fondamentales ; une Europe respectée qui propage l’idée d’une cohabitation pacifique et multilatérale dans le monde, pour que tous profitent de l’ouverture des marchés et des protections sociales ; une Europe qui respecte la diversité et le dialogue au sein et entre les pays ; une Europe forte qui sache parler d’une seule voix pour que la planète réussisse la double transition digitale et climatique ; une Europe qui formule l’intérêt général et l’applique pour le bien de tous, qu’il s’agisse de la santé, de la biodiversité ou de la qualité de l’air.

Ces valeurs évidentes peuvent être résumées comme suit dans le langage fédéraliste : unité, diversité, complémentarité, supranationalité et subsidiarité. En termes opérationnels, on peut citer l’efficience, l’efficacité, la capacité d’agir et de faire porter sa voix dans le monde, la hiérarchie des normes, les contrepouvoirs démocratiques, une gouvernance à des niveaux multiples, une confiance mutuelle pour décider à la majorité simple ou qualifiée, une société participative où le rôle des citoyens est revalorisé.

Ces principes du fédéralisme sont taillés sur mesure pour les besoins d’une Europe multiculturelle et multiraciale. L’État national continuera de fonctionner après avoir, non pas abandonné, mais transféré des compétences au système démocratique européen. Nos identités (nationales, régionales, linguistiques ou religieuses), loin de disparaître, seront enrichies par la conscience d’appartenir à une Europe dont l’avenir est large et prometteur.

Cette perspective optimiste est capitale pour nourrir le respect des citoyens européens et de nos partenaires dans le monde. Ce potentiel ne peut nous échapper au nom d’un égoïsme improductif et dangereux. Le récit fédéraliste européen est réaliste et doit remplacer le repli sur soi, le protectionnisme de tout bord et un égocentrisme national largement dépassé.

1 Résolutions du Parlement européen sur la « Convocation d’une convention pour la révision des traités » et sur le « Droit d’initiative du Parlement », Strasbourg, 9 juin 2022.