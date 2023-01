La nouvelle série de fiction bilingue 1985 diffusée dimanche soir sur la VRT (Eén) et la RTBF (La Une) n’a pas raté son départ. Au milieu des années 80, notre pays a connu la terreur de la bande de Nivelles, entre autres. Cette bande est considérée comme responsable de nombreux braquages qui ont coûté de nombreuses vies. Le fait que les criminels responsables n’aient toujours pas été arrêtés et condamnés entache le système judiciaire belge. Et explique peut-être aussi pourquoi cette série de fiction se déroulant principalement dans la capitale est si populaire. C’est la première fois qu’une série de fiction belge bilingue est réalisée.

En tant que Bruxellois et fervent défenseur du multilinguisme, je suis heureux de constater que nos chaînes publiques, en l’occurrence la VRT et la RTBF, ont uni leurs forces dans ce domaine. Tous les acteurs jouent dans leur propre langue. Sur la VRT, la série est sous-titrée en néerlandais. Côté francophone, sur La Une, les acteurs néerlandophones sont doublés en français ou vous pouvez opter pour la version originale, bilingue, sous-titrée en français. Il est regrettable que cette version originale ne soit pas automatiquement diffusée sur la chaîne francophone. De ce fait, le caractère unique d’un pays bilingue contenu dans la série n'est pas pris en compte dans les émissions de La Une.

Les familles multilingues sont l’avenir

Il est indéniable que le sous-titrage des programmes contribue également à l’apprentissage des langues. Le sous-titrage sur la VRT a déjà aidé de nombreux Flamands à apprendre l’anglais et le français. Ceux qui apprennent une autre langue apprennent également à mieux connaître et comprendre d’autres cultures. Pour cela, les deux chaînes nationales pourraient et devraient y contribuer.

Pourquoi la VRT et la RTBF ne sous-titrent-elles pas les séries avec des sous-titres bilingues ? Ainsi, les familles linguistiquement mixtes, comme il y en a beaucoup à Bruxelles, pourraient regarder la série ensemble sans problème de langue. Après tout, selon le dernier Baromètre des langues, la Région bruxelloise compte plus de 20 % de familles mixtes qui combinent le néerlandais et le français. Les familles multilingues sont l’avenir. Le nombre de familles mixtes combinant plusieurs langues est en constante augmentation. Des sous-titres bilingues sur nos chaînes nationales pourraient donc aider les familles mixtes à mieux comprendre les deux grandes langues nationales.

Bien sûr, on peut se demander si la VRT et la RTBF n’ont pas pour mission de s’adresser également aux téléspectateurs francophones et néerlandophones respectivement. Mais pourquoi les chaînes publiques d’émissions populaires et de programmes d’information ne donneraient-ils pas aux familles bilingues ou multilingues la possibilité de goûter à la culture flamande et francophone ? Elle permettrait de faire tomber les murs et d’encourager la connaissance du néerlandais en Wallonie et du français en Flandre. Comme les journalistes Alain Gerlache et Ivan De Vadder avec leur podcast “Plan B”, dans lequel ils expliquent l’actualité flamande en français et l’actualité francophone en néerlandais.

