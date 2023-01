"Mon expérience de terrain m’a convaincue d’une chose : l’orphelinat n’est pas l’endroit où un enfant peut s’épanouir"

Le Caire, immense capitale d’Égypte. Le quartier de Maadi. Nous sommes au dernier étage d’un immeuble du ministère de la Santé dans un centre pour bébés abandonnés créé et géré par l’association belge Face for Children in Need. Aïcha y est arrivée il y a 15 jours. Elle est paisible. C’est l’heure du biberon avant la sieste. La vie d’Aïcha a mal commencé. Sa mère, 16 ans, a été rejetée par sa famille. Son père était marié à la sœur aînée, mais c’est à la plus jeune fille qu’il a fait un enfant… La jeune maman s’est enfouie laissant son enfant dont ses parents n’ont pas voulu. Le juge a ordonné son placement chez Face. Ici, Aïcha reçoit l’affection, les soins, l’attention, la douceur dont devraient bénéficier tous les bébés du monde. C’est elle, la dernière arrivée, que la fondatrice de Face, Flavia Shaw Jackson, prend en premier lieu dans ses bras. La plupart des 52 enfants recueillis dans cet orphelinat dorment déjà d’un sommeil profond dans leur petit lit douillet. La vie de Mohamed est bien pire. Deux ans. Son corps porte encore les traces douloureuses des sévices infligés par ses parents. Brûlures, coups, cicatrices. Ses parents sont en prison. Il est ici depuis un mois. À son arrivée en piteux état, ses traits traduisaient son immense souffrance. Aujourd’hui un sourire éclaire son visage. Cap vers un autre orphelinat. Deux heures d’embouteillages. Nour a 16 ans. Une seule main, des pieds atrophiés. Abandonnée parce que handicapée. Elle voit ses amies qui se colorent les ongles. Elle, si joyeuse autrefois,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous