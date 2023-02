L’an dernier, notre État était pointé du doigt par le Conseil de l’Europe à propos des stages non rémunérés : la Belgique viole la charte sociale européenne en son article 4 § 1 relatif au droit à une rémunération équitable. Ceci suite à la déposition d’une plainte collective effectuée par le Youth European Forum, décrivant la Belgique comme une mauvaise élève en la matière avec un des plus gros taux de stages non rémunérés à l’échelle européenne avec seulement 1 stage sur 5 rémunéré soit 18 % au moment de la plainte (Eurobaromètre). Le comité européen des droits sociaux a déterminé que le flou dans la loi belge permettrait l’exploitation de jeunes gens comme des ressources gratuites via des stages non payés.

Le ministre fédéral avait alors déclaré : “Les stages non rémunérés sont une forme de concurrence déloyale, d’abus des jeunes travailleurs et une manière de renforcer les inégalités sur notre marché de travail. Avec l’aide de mes collègues des entités fédérées, je mets tout en œuvre pour y remédier”. Toutefois, jusqu’à présent nous n’en voyons toujours pas la couleur et pourtant il s’agit d’une urgence qui devrait être réglée durant cette législature. Cette réalité étant profondément discriminatoire et vecteur d’inégalités.

En effet, nous sommes dans un marché de l’emploi qui demande aux étudiants toujours plus d’expériences. Toutefois, le constat de l’échec c’est que les cursus universitaires ne fournissent pas cette expérience. Du coup, les étudiants qui peuvent se le permettre enchaînent les stages hors cursus.

Malheureusement, tous les étudiants ne sont pas logés à la même enseigne face aux stages. Effectivement, les étudiants jobistes qui ont à travailler pour payer leurs études sont ainsi dans une situation de précarité car les stages étant majoritairement non rémunérés, ils ont à cumuler la poursuite de leurs cursus, la prestation de leur job et enfin, un stage. En réalité, l’étudiant dans cette situation mettra de côté ses études ou choisira d’abandonner l’opportunité de stages en dehors de son cursus. Tandis que l’étudiant dans une situation privilégiée (à la base) pourra se permettre de se constituer un cv toujours plus compétitif car il n’a pas à s’inquiéter du financement de ses études. Ce dernier bénéficie aussi d’un réseau lui permettant de trouver les “bons” filons. Tout cela reproduira une inégalité sociale entre étudiants lorsqu’ils entreront en compétition sur le marché de l’emploi.

Pour nous, c’est simple. Il faut davantage encadrer les stages. Inciter à plus de stages rémunérés, instaurer un cadre contraignant les stages de plus de 3 mois à prévoir une rémunération et développer plus d’initiatives de réseautage au sein même des institutions universitaires. Évidemment, l’enseignement supérieur doit évoluer pour répondre aux attentes de demain et préparer au mieux l’étudiant à ce qui l’attend potentiellement lorsqu’il finira ses études. Nous parlons ainsi de plus de pratiques pouvant s’acquérir tant par les stages que par des programmes de workshops ouvrant la perspective de davantage de partenariats stratégiques avec des entreprises publiques comme privées.