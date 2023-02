Se demandant si l’économie de marché repose sur un fondement “scientifique”, le professeur Bruno Colmant écrivait récemment : “Très honnêtement, et bien que je l’enseigne depuis trente ans, je n’en sais plus rien.” Recevons cet aveu comme une invitation à interroger nos évidences, pas toutes, assurément, mais certaines radicalement.

Les professeurs d’économie ne sont pas des béotiens : entre l’offre et la demande, le couple quantité-prix est un arbitre efficace et désincarné, qui échappe aux palabres et à l’arbitraire. Toutes choses étant par ailleurs égales, qui serait assez fou pour produire des quantités invendables, pour acheter à des prix extravagants, ou pour soumettre à des processus collectifs ce que l’initiative individuelle génère aussi bien ? L’économie de marché est donc utile. Cependant, livrée à elle-même, elle nous a aveuglés, elle nous a empêchés de prévenir les externalités négatives de notre production, ainsi que les dérives de la cupidité et du pouvoir. L’économie de marché est devenue un ogre, elle dévore tout : les forces des humains et les ressources de la nature.

Un œil est fermé

Une des failles de son enseignement et de sa pratique ne tient-elle pas au traitement des mots “toutes choses étant par ailleurs égales” ? Lorsque, par ignorance ou par opportunisme, on s’abstient d’anticiper et de vérifier la réalisation de cette hypothèse, en prenant les externalités pour des invariants, pour des faits négligeables ou comme étant l’affaire des autres, alors on ignore lâchement les risques d’effets délétères du marché.

Ainsi, sous le couvert des lois de l’économie, l’industrie pétrolière a délibérément ignoré le dérèglement climatique qu’elle générait à long terme, l’industrie du tabac a délibérément ignoré le poison qu’elle inoculait insensiblement, l’industrie textile a délibérément ignoré l’esclavage de sa main-d’œuvre lointaine… Elles l’ont fait et le font sous l’empire d’une logique négligeant toutes les variables autres que la maximisation du profit et la minimisation des coûts : un œil est grand ouvert, l’autre volontairement fermé. Les meilleurs alliés de ces producteurs borgnes sont, à l’autre bout de la chaîne, leurs homologues consommateurs qui ne boycottent pas les fabricants coupables de fraude, ne sanctionnent pas les États voyous, ne se soucient ni de la déforestation, ni de la pauvreté, ni de l’asservissement, ni de la pollution tant que leur panier de produits et de services les satisfait. Ce cercle vicieux est contaminant car nous sommes tous faits de la même étoffe : spontanément, nous faisons prévaloir notre intérêt individuel sur l’intérêt collectif, le court terme sur le long terme, le plaisir sur le bienfait, le conformisme sur le questionnement, la sensation sur le bien-être, le simple sur le complexe. La publicité s’en lèche les babines, l’industrie numérique aussi.

Une ambition accessible à tous

Les élites courantes, de toutes natures, n’échappent pas aux défauts humains les plus communs dès lors que, d’une façon ou d’une autre, elles sont élues, donc cooptées, puisées dans le même vivier. Or, il nous faut aussi une élite capable de générer un autre comportement de masse. Cette ambition est réaliste car accessible à tous. Il s’agit, en effet, de subordonner nos décisions et nos actions à ce simple précepte : “C’est bon pour moi et pour les miens si – et seulement si – c’est bon pour autrui.”

L’économie de marché se dit centrée sur autrui, un de ses dogmes étant que la satisfaction du producteur repose sur celle du consommateur. En réalité, elle est centrée sur la relation marchande et, là encore, dans un face-à-face limité par les connaissances et les pouvoirs des interlocuteurs. De ce point de vue, autrui est tout ce qui échappe à mes obligations mais que, pourtant, ma décision concerne, directement ou indirectement ; c’est donc, au-delà de mes créanciers et de mes familiers, la nature muette ainsi que le monde anonyme des humains, proches et lointains, présents et à venir. Cet autrui est extérieur au cercle de mes contraintes, mais il a besoin de moi, je le prends dès lors en considération. Je pourrais l’ignorer, on ne m’en ferait pas le reproche ; néanmoins, je me soucie de lui et, parfois même, je le mets au cœur de mon équation économique. Cette attitude est à la portée de tous, chacun à sa mesure ; adoptée collectivement, elle changerait la face du monde. Elle est simple, puisqu’il suffit de se décentrer, mais elle est ambitieuse car elle demande une conversion.