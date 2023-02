Les attentats terroristes dont ceux de 2015 en France et de 2016 en Belgique, l’assassinat du professeur Samuel Paty et d’autres faits dramatiques dans différents pays ont mis en exergue la nécessité de renforcer la dimension religieuse de l’éducation. L’enseignement en France, notamment celui qui n’organise pas de cours de religion, reconnaît des lacunes importantes dans ce domaine. Ne pas traiter cette dimension de l’identité à l’école, c’est en faire une identité intouchable qui peut être meurtrière. Par ailleurs, le désintérêt voire la défiance qui a tendance à se généraliser par rapport à la politique, le sens civique et moral qui font défaut chez de nombreux jeunes, le manque de clés pour développer son sens critique, tout cela amène à questionner les systèmes éducatifs. Religions, éthique, philosophie, éducation citoyenne sont différents paramètres qu’il faut pouvoir combiner dans les systèmes éducatifs. Les considérer en les mettant en concurrence est un piège dans lequel il ne faut pas tomber.

La Ministre Désir soumet à la concertation de certains acteurs de l’enseignement une note sur l’extension de l’Éducation à la philosophie et à la citoyenneté à deux heures hebdomadaires ainsi que sur les scénarios d’une réorganisation des cours de religion et de morale dans l’enseignement officiel. Rien n’est décidé, contrairement à ce que certains titres dans les médias laissent entendre. Il est essentiel de prendre la mesure des enjeux qui se cachent dans ce dossier complexe. Avancer à rebours par rapport au sens de l’histoire en se laissant guider principalement par des considérations organisationnelles ou budgétaires serait une grave erreur. On ne doit pas non plus oublier les questions importantes qui se posent pour l’emploi et pour la formation des enseignants. Je n’envisage cependant ici que les aspects pédagogiques qui passent trop souvent à l’arrière-plan.

Tous les domaines de la culture doivent pouvoir être traités par la raison. Seuls les laïcistes athées et les intégristes religieux pensent le contraire. Seuls ceux qui adoptent ces deux positionnements extrêmes sont convaincus que foi et culture n’ont rien à se dire. Ils conduisent aux risques graves des maladies des religions et à un fractionnement de la société. La raison doit traiter le fait religieux au sens large à l’école. C’est indispensable. L’éducation au dialogue interconvictionnel, qui semblait un argument de premier plan pour tous ceux qui plaidaient pour rassembler les élèves des différents cours philosophiques, ne fait plus l’unanimité. C’est pourtant une visée éducative importante rappelée notamment par le Conseil de l’Europe qui invite tous les pays à renforcer l’éducation religieuse, à promouvoir une meilleure connaissance des religions et à développer le dialogue interconvictionnel. (Recommandation 1720).

Les questions sociales ont aussi souvent une dimension religieuse. Gommer cette dimension, c’est faire obstacle à un véritable débat démocratique. Il ne s’agit pas d’empêcher les croyants de s’exprimer dans le champ politique mais il s’agit de rendre possible le débat pluraliste en usant de la raison. Les religions doivent être traitées à l’école à différents niveaux, sans qu’il n’y ait de frontière hermétique entre ces niveaux. D’une part, par une approche de l’extérieur, objective, avec probité, pour une meilleure connaissance des religions. Il s’agit aussi de donner aux élèves des clés critiques pour comprendre les religions : distinction des ordres de réalité, de langage et de vérité ; approche historico-critique de textes religieux ; sens des symboles et des rites… Ceci devrait prendre place dans le cours de philosophie et citoyenneté de l’enseignement officiel par une modification du référentiel commun d’EPC. D’autre part, par une approche confessionnelle, qui approfondit la connaissance d’une religion, en s’appropriant ses ressources de sens pour travailler les questions d’existence. Cette approche de l’intérieur par des enseignants légitimes aux yeux des élèves de milieux religieux est indispensable, notamment pour permettre une prise de distance de ceux-ci par rapport à leur milieu convictionnel d’origine.

Rendre les cours de religion optionnels, a fortiori s’ils sont sortis de la grille horaire scolaire des élèves de l’enseignement officiel, ce serait considérer que les religions ne font pas partie de la culture commune. Ce serait réduire les cours de religion à peau de chagrin et les renvoyer dans la sphère privée. Ce serait contraire à l’esprit de la Constitution qui oblige l’école à organiser des cours convictionnels significatifs en accord avec les convictions des parents. Cela poserait différentes questions. En voici quelques-unes, sans exhaustivité : Quelles exigences pédagogiques pourrait-on maintenir dans ces cours ? Quelle évaluation et quelle participation à la certification des élèves ? Quel accompagnement et quel contrôle des enseignants ? Quels glissements des enfants des familles qui tiennent à la dimension religieuse de leur identité, d’une école devenue “sans Dieu” vers une école “avec Dieu” ?

Les élèves attendent d’être écoutés, pris en compte et accompagnés dans leur recherche de sens. Les cours de religion sont pour beaucoup de jeunes parmi les derniers lieux consacrés à cette recherche. Supprimer cette approche du monde du cursus scolaire des élèves, ce serait les amputer d’une des missions de l’éducation et d’une dimension culturelle incontournable pour comprendre le monde et s’y orienter.