Comme beaucoup de lecteurs j’imagine, je lis avec intérêt les articles sur l’indexation des salaires et, étant salarié, je lis cette problématique du côté de celui qui en bénéficie.

Je vois plusieurs intervenants qui évoquent les difficultés des entreprises face à cette mesure typiquement belge, mais il me semble qu’on oublie souvent que cette pratique a été progressivement mise en place par des conventions collectives de travail. Durant mes études, on m’a plusieurs fois expliqué que cela avait été instauré à la demande des entreprises – et plus particulièrement de la grande distribution – pour soutenir le pouvoir d’achat et donc l’activité de ces mêmes entreprises. Par voie de conséquence cela a bénéficié à leurs fournisseurs et donc à une grande partie de l’économie.

À lire aussi

Si nous voyons dans ce mécanisme, qui a fait l’objet d’un consensus entre des travailleurs et des entreprises pendant de nombreuses années un soutien du pouvoir d’achat de ceux qui peuvent en bénéficier, nous devons aussi y voir un soutien de l’activité des entreprises. L’objectif de départ était bien de soutenir l’activité économique ; sans indexation cette année, la consommation se serait contractée très sérieusement.

L’indexation est également un garant essentiel de la paix sociale. Chez nos voisins, en Angleterre, France, Allemagne… des mouvements sociaux importants s’organisent pour maintenir le pouvoir d’achat, parfois à la limite de la survie.

C’est également un atout pour les entreprises. En cette période de pénurie de travailleurs dans certains secteurs et certaines qualifications, l’indexation régule la concurrence salariale. Sans indexation, certains employeurs, dans les secteurs à l’activité soutenue et qui de ce fait continuent à réaliser des bénéfices importants, seraient amenés à augmenter leur offre de rémunération au détriment des entreprises moins profitables.

Les entreprises qui estiment la rémunération de leurs collaborateurs trop élevée, devraient probablement s’interroger d’abord sur la pertinence d’avantages plus spécifiques comme des assurances complémentaires ou le budget consacré au véhicule parfois très largement supérieur à celui que le travailleur fixerait lui-même si on lui en laissait le choix.

À lire aussi

En outre, toucher au niveau des salaires, c’est remettre en question les contributions aux moyens de financement de notre bien-être collectif, les services publics et la sécurité sociale. Les avantages “extralégaux”, qui échappent aux contributions et cotisations sociales ne participent pas à l’émancipation sociale.

Présenter l’indexation des salaires comme un problème pour les entreprises est vraisemblablement une lecture univoque. Si cela représente une difficulté, particulièrement lorsque l’inflation est plus forte, la non-indexation engendrerait certainement de plus gros problèmes.

Il peut être très risqué de résoudre un problème particulier par une mesure générale.

Le mécanisme d’indexation doit donc, me semble-t-il, être vu comme un moyen de soutien à l’activité économique. Y toucher serait un peu comme diminuer la quantité d’huile dans le moteur d’une voiture pour réduire les frais. À court terme, cela peut fonctionner, mais à long terme, cela risque de coûter très très cher.