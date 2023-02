En juin dernier, la fédération des industriels de Bavière a publié une étude indiquant qu’en cas d’arrêt des livraisons de gaz russe, des secteurs entiers de l’économie allemande se retrouveraient à l’arrêt, le PIB se contracterait de 12,7 % et 5,6 millions de travailleurs viendraient gonfler les rangs du chômage. Depuis lors, nous savons ce qu’il est advenu du gaz russe… et pourtant ce scénario catastrophe a été tout sauf validé. L’activité outre Rhin est globalement stable et le nombre total de chômeurs aussi, aux alentours de 2,5 millions. Bien sûr, les pouvoirs publics ont pris des mesures qui ont limité le choc énergétique, mais elles seules ne suffisent pas pour faire mentir le terriblement sombre pronostic patronal. Non, le constat est simple : ce fut une lourde erreur d’ainsi crier au loup, et, tromperie dans la tromperie, avec des nombres derrière la virgule pour accentuer le caractère certain de la débâcle.

Encore crier au loup

En Belgique, le banc patronal, en ce compris les organisations représentant les indépendants, n’est pas en reste en termes de lourds pronostics servant de justificatif pour des aides publiques massives. Nous l’avions déjà vu en 2020 avec la Covid, où un “tsunami de faillites” avait été largement annoncé. Celui-ci n’a pas été observé car, au-delà des mesures de soutien aux entreprises prises en réponse à la pandémie et au confinement, les fédérations d’employeurs et d’indépendants se sont trompées, volontairement ou non. Et rebelote en 2022 avec l’emballement des prix de l’énergie et ses effets en termes d’inflation, d’indexation des salaires et de hausse des taux d’intérêt. Tel l’enfant de la fable d’Esope, le monde patronal a encore crié au loup. Ainsi, pour l’un de ses représentants, “Les indépendants sont en train de crever” (La Libre, 29 novembre 2022).

Des relents trumpiens de vérité alternative

Tout qui défend des intérêts catégoriels cherche à tirer la couverture à lui, mais ce n’est pas honorable si ce n’est pas fondé sur l’analyse des faits. Voir une organisation patronale contester les récentes prévisions conjoncturelles de la Banque nationale qui auraient le tort de ne pas retenir le scénario de la récession met l’observateur mal à l’aise, pour ne pas dire qu’il peut y voir des relents trumpiens de vérité alternative.

Le changement viendra de nouveaux venus

Ce que les données indiquent, c’est que l’économie est agile et robuste et qu’en particulier les entreprises ont ces deux qualités, qui font qu’elles savent encaisser des coups. Ce n’est pas vrai pour toutes, bien sûr, mais le tissu économique ne se disloque pas et le propos se doit d’être nuancé et, en conséquence, les mesures d’aide ciblée. Il y a évidemment lieu de se réjouir de cette capacité des entreprises en place à traverser les périodes difficiles… mais pas trop. Nous l’avons déjà écrit, un faible nombre de faillites n’est pas un signe de bonne santé économique mais au contraire de “sclérose” du paysage économique. Or, nous avons besoin d’un renouvellement en continu du tissu économique, et plus encore aujourd’hui à l’heure de la transition économique. Bien sûr, des entreprises en place peuvent se réinventer, mais, voiture électrique ou économie circulaire en tête, le changement viendra de nouveaux venus, qui partent d’une feuille blanche.

”L'’optimisme est un devoir moral”

Dans sa récente chronique, Francis Van de Woestyne disait en avoir “Marre du pessimisme” (La Libre, 5 février 2023), et il reprenait le mot de Churchill, “l’optimisme est un devoir moral”. On peut supposer que la plupart des entrepreneurs ont un ADN en phase avec cette exigence éthique, sinon, ils n’auraient pas entrepris. La sinistrose des organisations patronales détone donc particulièrement, et d’autant plus que les données n’y invitent pas et qu’un discours négatif présente le risque d’être une prévision autoréalisatrice dont les entrepreneurs seraient directement victimes.

