Sainte-Ode, Province de Luxembourg, novembre 2021 : des citoyens découvrent lors d’une réunion d’information publique qu’un site boisé emblématique de leur commune, la “Butte du Celly”, jusqu’à présent paisible et accessible au public, est voué à devenir un complexe touristique de masse. Il y est question de plus de 50 gîtes de grande capacité, de restaurants, centre wellness, hôtel de luxe, piscines, jacuzzis… pour accueillir jusqu’à 700 touristes par jour.

Le village voisin compte un peu plus de 600 personnes. La commune vit déjà beaucoup du tourisme en jouant de ses principaux atouts : quiétude et Nature plutôt préservée.

Le projet envisagé est donc simplement un scandale !

Depuis des années, l’urgence environnementale s’impose ; nos politiciens déclarent à l’envi que leur priorité est également d’agir pour la planète ; dans les faits, ce n’est pas vraiment ça. Notre exemple en est un flagrant délit.

Une nébuleuse complexe

En résumé, ce site dédié à la prise en charge des anciens prisonniers de guerre après la Seconde Guerre mondiale est géré actuellement par une Asbl “Sainte-Ode et Sana Belgica” ; son conseil d’administration est composé d’élus de la Province dans sa grande majorité ; des décisions de l’ASBL étant votées en Conseil Provincial.

Par cette stratégie, la Province a assez mystérieusement soustrait le domaine au contrôle du Service Public (DNF) échappant ainsi à des obligations publiques plus contraignantes.

L’objet social de l’ASBL est toujours de protéger les intérêts des victimes de guerre, sans limite de nationalité ni de temps. Il reste donc beaucoup à faire pour eux. Rien cependant depuis des décennies allant en ce sens alors même qu’un centre de demandeurs d’asile jouxte le site.

Les Fondations et ASBL ayant joué un rôle dans la gestion de ce site flottent dans une nébuleuse complexe, difficile à investiguer.

En janvier 2021, un appel à manifestation de projet pour vendre ce site est émis. Le délai de réponse est court et échoit en mars 2021.

Il s’agit d’un site de 83 ha de bois, d’un château et quelques constructions.

Au plan de secteur : zone agricole (3ha), zone forestière (40ha), zone d’intérêt public et équipement communautaire (40ha).

Les autorités appellent cependant à une activité touristique. Deux offres sont présentées. Le promoteur obtenant le marché sort de son chapeau un projet particulièrement élaboré vu le délai et est qualifié en termes dithyrambiques par les autorités publiques concernées.

La Province reconnaîtra un premier contact avec le promoteur en 2018…

Le tout sera bradé pour 2,6 millions d’euros.

Affaire juteuse pour les initiés.

Un site à protéger

La Butte du Celly surplombe l’Ourthe Occidentale et forme un paysage unique reconnu unanimement. De nombreuses publications affichent le panorama de cette vallée pour vanter la beauté de la province et même de la Wallonie.

De nombreuses espèces fragiles fréquentent la zone (loutre, cigogne noire…).

Les amoureux de la Nature, respectueux de celle-ci, sont enchantés de goûter à la majesté des lieux.

L’endroit est également un lieu de mémoire. Le souvenir des anciens prisonniers et de l’ancien hôpital de Sainte-Ode s’étend bien au-delà des frontières provinciales.

L’intérêt historique ne s’arrête pas là : une activité humaine se retrouve depuis de nombreux siècles et de manière importante sur le site et ses environs.

Ce site est impérativement à protéger.

Rapidement après la première réunion d’information où le promoteur a maquillé de vert son projet ne visant que la rentabilité, notre collectif citoyen s’est formé : “Celly-C-Nous”. Nous rédigeons un manifeste résumant notre position : partisans d’une réaffectation des bâtiments existants après rénovation, nous ne voulons aucune autre nouvelle construction permanente sur le site ; nous demandons à nos dirigeants de mettre un terme à ce projet et de travailler avec nous, citoyens, à la recherche d’un projet alternatif.

Nous relevons de nombreuses aberrations concernant le projet de vente, sa destination.

Une caricature de l’incohérence de nos politiciens

Vu le contexte environnemental, socio-économique et énergétique actuel, il nous semble incroyable de prévoir de nouvelles piscines, des jacuzzis… en lieu et place de forêts paisibles alors que la rivière est presque à sec en été et que les inondations ont tué en aval.

Il est incroyable de promouvoir un projet de super-luxe notamment quand des demandeurs d’asile, fuyant la misère, sont hébergés à proximité.

Il est incroyable d’invoquer un argument “emploi” alors même que la pénurie de main-d’œuvre caractérise les secteurs concernés.

Il est incroyable qu’une gestion publique sacrifie un patrimoine unique à des fins mercantiles privées.

Pour ces motifs et d’autres encore, le collectif alerte rapidement les politiciens sur la grossière erreur en cours et, malgré plusieurs milliers de signataires de la pétition, la Province maintient son soutien affiché au promoteur.

Dernièrement, l’ASBL provinciale, propriétaire du site et en contradiction avec son propre appel à manifestation de projets, traîne la commune de Sainte-Ode en justice sur le fait que celle-ci ait reconnu les chemins du site comme servitudes publiques.

À propos de l’ensemble du dossier, les mêmes personnes se retrouvent régulièrement au sein des organes de décision : conseils communaux, provincial, intercommunales (Idelux…), ASBL, Fondations…

Tels des kamikazes, sont-ils convaincus que leur dogme et/ou leur ego mérite (nt) de tout sacrifier ?

Ce dossier est une caricature de l’incohérence de nos politiciens habitués à défendre leur inefficience en invoquant les motifs de manque de moyens, de pouvoirs…

Les pouvoirs publics en charge du dossier ne peuvent prétendre cette fois n’avoir aucun poids dans les décisions.

La gestion des récentes crises montre que les budgets se trouvent. Il faut au moins l’essayer.

Tous les partis clament défendre l’environnement et la justice sociale. Pourquoi, dès lors une telle contradiction dans les faits ?

Mesdames, Messieurs les élus, merci de prendre vos responsabilités.