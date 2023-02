Nos forêts, patrimoine écologique, économique et social, souffrent. En décrivant quelques-unes des causes de ce constat, nous souhaitons apporter un peu de neutralité dans un débat qui semble parfois à sens unique – en faisant du gibier le seul coupable de l’état de nos forêts – ce qui risque de dissimuler d'autres problèmes.

Le changement climatique impose, pour espérer maintenir les forêts, et ce puits de carbone, d’accroître la proportion d’essences moins vulnérables, et de mieux diversifier les peuplements.

Le sol assure des rôles fondamentaux, pourtant sous-estimés. L’exploitation mécanisée des bois doit être encadrée (1) pour limiter les tassements destructeurs et tenter de préserver sa capacité à nourrir les arbres, à infiltrer l’eau et à stocker le carbone, et la régénération naturelle le cas échéant.

L’équilibrage précis de la ressource lumière par un prélèvement adéquat dans les arbres du peuplement, qui débute plusieurs années avant la régénération naturelle, est l’enjeu majeur de sa réussite (2) : il en faut suffisamment pour minéraliser l’humus, et pour le développement des semis, mais pas de trop afin d’éviter la dominance d’une végétation non désirée (ex. ronce, fougère).

Le gibier, en excès, contraint la régénération, naturelle ou par plantation, des forêts, . De plus, les dégâts d’écorcementet altèrent la qualité des essences qui sont sensibles à la pourriture (ex. épicéa). L’excès s’évalue difficilement car il dépend de nombreux facteurs, en interaction : les espèces de gibier et leur quantité, avec leurs migrations saisonnières parfois modifiées par les fructifications ; la capacité d’accueil du territoire ; les pratiques sylvicoles ; la météo, etc. Par exemple : même avec peu de gibier, les semis naturels s’ils sont rares, ou une essence très peu représentée dans le paysage, tendent à être dévorés comme la cerise sur le gâteau ; une forêt lumineuse grâce à des éclaircies dynamiques permet un meilleur accueil du gibier, et de la biodiversité, qu’un massif traité de façon conservatrice, sans végétation au sol ; la pression du cerf, ruminant, est moindre s’il dispose de gagnages herbeux ; le risque d’écorcement en résineux est augmenté quand l’élagage de pénétration est réalisé juste avant ou pendant l’hiver, et surtout lorsque la neige tient au sol, mais dans ce dernier cas, l’apport complémentaire de fourrage peut aider à contrôler ce dernier phénomène.

Remettons la balle au centre

À la une des discussions, le chasseur, dont le loisir touche des aspects émotionnels et sociétaux. Des gestionnaires forestiers leur reprochent de ne pas tuer assez d’animaux, laissant croître les populations et leur pression sur la forêt et la biodiversité (ce qui est réel par endroits !), mais la communication porte le gibier comme principal, et parfois unique responsable de la souffrance des forêts. Si quelques chasseurs produisent des dérives, la réalité est loin de ce qui est souvent exposé. Pourtant, les dérives (mêmes involontaires) de la gestion forestière ont des effets parfois au moins aussi graves. Par exemple : l’application de mesures pour préserver le sol lors des exploitations est loin d’être systématique ; beaucoup de régénérations naturelles prometteuses sont gyrobroyées et remplacées par des plantations, parfois encore monospécifiques ; le manque de suivi de pas mal de jeunes peuplements les condamne à l’échec ; dans bien des forêts, les semis naturels ne peuvent se développer à cause d’un sol tassé, recouvert d’un humus épais et/ou trop (peu) ombragé… mais le gibier est le bouc émissaire de la méconnaissance sylvicole, phénomène illustré par certains enclos-exclos ; etc. De plus, l’expérience montre qu’avec une réduction drastique d’une importante surpopulation, comme ce fut le cas à l’abrogation des parcs à gibiers dans la moitié des années 90’, la régénération naturelle (en condition de lumière optimale) reprend très vite sa place. A contrario, les sols abîmés le resteront ; un choix d’essences inapproprié perdurera des décennies ; une mauvaise gestion de la lumière peut créer des situations de blocage pour le long terme, etc.

Avec des responsabilités assumées, nous pouvons (devons !) agir pour une gestion plus durable

Des chasseurs (parfois de mauvaise foi), des gestionnaires forestiers (dont certains réclament davantage de formations), des propriétaires et pouvoirs publics (qui négligent les travaux d’entretien) sont coresponsables. Il est inacceptable et non-productif de diaboliser exclusivement le chasseur. D’autant plus que les fondements de la cynégétique sont de loin plus complexes que ce qui est généralement exposé. Il ne s’agit pas d’une simple question de densité et de nourrissage ! L’équilibrage du rapport gibier/forêt nécessitera certainement par endroits une diminution des populations d’animaux (dans une mesure qu’il faut encore parvenir à judicieusement définir), mais également une amélioration de l’état de la forêt !

Un dialogue et une (volonté de) compréhension des réalités de chacun s’imposent, en ce compris au sein même de chaque secteur. La gestion du tourisme doit intégrer la réflexion pour que la forêt conserve aussi son rôle de ressourcement et de quiétude. Il est nécessaire d’agir pour la préservation des sols, de financer des formations sylvicoles plus nombreuses et des sensibilisations efficaces. Obtenir et travailler avec la régénération naturelle, diversifier efficacement les peuplements, et former des grumes de qualité pour une valorisation noble avec des essences moins communes demandent beaucoup d’expertise et de la coopération. La sylviculture nécessite des opérateurs passionnés, formés et ingénieux, car chaque action ou inaction peut être lourde de conséquences. Des solutions sont à portée de main, comme le montrent les réalisations de certains, prêts à partager. Qu’attendons-nous pour réagir ?

(1) Layon J., Heyninck C., Claessens H. 2013 L’exploitation des mises à blanc résineuses sur cloisonnements et lit de branches pour protéger la capacité productive des sols forestiers et maîtriser les coûts de reboisement. Forêt. Nature 122

(2) Layon J., Dubois H. 2015 “D’ombre et de lumière” : Récit d’une régénération réussie en chênaie ardennaise. Forêt. Nature 137

