Victime d’être victime : l’antienne est d’une justesse qui ne pourra jamais se démentir… tant que nous œuvrerons dans un système de justice uniquement préoccupé de réserver au coupable le sort qu’il mérite. Car ce système, en vigueur depuis deux siècles sans modification notable (sa seule raison d’être étant de se perpétuer à l’identique), fait de la victime la simple occasion pour lui-même de se mettre en branle, le prétexte pour intervenir, lui ravir sa place et agir au nom de “la société”, considérant que le dommage causé par l’infraction est avant tout la lésion d’une valeur digne de protection (telle que l’intégrité des personnes ou la propriété privée) plutôt que le préjudice subi en propre par la victime elle-même. Et voilà par principe la victime reléguée au deuxième rang, acteur dispensable du procès. La preuve la plus évidente en est que la plupart des procès correctionnels se déroulent en son absence : qu’irait-elle faire dans une procédure où elle n’est qu’une pièce rapportée ? Qu’aurait-elle à gagner à participer à “l’action publique” ? Que lui chaut, au fond, la peine prononcée à l’égard du condamné, dès lors qu’elle n’a même pas été sollicitée pour exprimer son avis à ce sujet ? Pis : il lui est carrément interdit de faire part de son opinion sur ce qu’il y aurait lieu de faire du condamné une fois établie sa culpabilité. Ainsi, la plupart du temps, les tribunaux correctionnels (qui connaissent de l’immense majorité des procès au pénal) se bornent à “réserver sur les intérêts civils”, ce qui équivaut en général à classer le dossier, car la victime sort très rarement de son mutisme, sans doute convaincue à bon escient que non seulement le procès ne lui restituera pas ce qu’elle a perdu (ce qui relève de l’évidence), mais que, de plus, elle ne trouvera aucune sorte de compensation à son malheur, ni symbolique, ni financière, par la seule vertu du jugement.

Il est assez tragique (je pèse mes mots) de constater que les victimes des attentats de Bruxelles semblent attendre beaucoup de ce procès alors que ces attentes seront forcément déçues. À part le fait de pouvoir exprimer publiquement les souffrances qu’elles auront vécues, dans leur cœur, dans leur chair, ou les deux à la fois (ce qui, je le conçois aisément, peut leur apporter un certain réconfort), elles ne pourront que constater que le procès se conclura sur une aporie : la partie publique aura apporté ses éléments de preuve ; chacun des accusés jouera sa partition ; le jury tentera tant bien que mal, avec les moyens du bord, de démêler le vrai du faux et fera prévaloir in fine une vérité qui sera forcément approximative, mais dont il faudra bien se contenter définitivement.

Un sentiment d’intense frustration

Outre qu’il est illusoire dans le cas de l’espèce d’attendre d’un accusé qu’il se confesse intégralement en révélant in extremis, à la faveur du procès public, “sa vérité, toute sa vérité, rien que sa vérité”, on ne voit pas très bien ce que change pour les victimes le rôle exact que chacun des accusés aurait – ou non – joué dans le drame qui les a frappés. Pourquoi dis-je que c’est illusoire ? Parce qu’on n’aperçoit pas le bénéfice qu’aurait l’un des accusés (pour autant, bien entendu, qu’il soit réellement coupable) à se confesser sincèrement, compte tenu de l’énormité des peines requises en cette matière, a fortiori dans une affaire qui mobilise l’attention de la planète entière. Déjà, dans un procès “ordinaire”, les prévenus nient très souvent en dépit du bon sens parce qu’ils ne voient pas dans le fait d’avouer leur intérêt personnel. Alors, à plus forte raison, dans le procès qui nous occupe, on comprend vite que chacun veut tenter sa chance et la jouer “perso”. Quant à ceux des accusés qui n’ont strictement plus rien à gagner, ayant déjà été condamnés à des peines énormes (et même, s’agissant d’une perpétuité incompressible, absolument inhumaines, donc barbares), on n’aperçoit pas par l’effet de quel sincère repentir, par quelle volonté d’amendement aussi subite qu’inattendue, ils viendraient à contrition au moment de leur interrogatoire.

Ainsi, à part l’expression de sa propre douleur, une victime succédant à l’autre dans une interminable litanie de souffrances dont le public, tout compatissant qu’il soit, finit par se lasser puis par se désintéresser, la victime sortira de ce procès comme de tous les procès avec un sentiment d’intense frustration, considérant que les débats n’auront été qu’un jeu de dupes, où toutes les parties ne sont préoccupées que de la défense de leurs propres intérêts.

Pour une réforme

Pourrait-il en aller autrement ? Oui et non. Ce disant, je ne botte pas en touche. Ma réponse est mûrement réfléchie. Non parce que le procès pénal n’est pas, dans sa configuration actuelle, le lieu rêvé pour que la vérité s’y fasse jour. Compte tenu de l’issue inéluctable de tout procès d’importance (prison ou non et pour combien de temps), le prévenu ou l’accusé tente simplement de sauver sa peau. C’est légitime de son point de vue, mais l’appréhension de ce qui risque de lui advenir l’empêche de considérer à quel point la vérité est précieuse, non seulement pour la victime, mais aussi pour lui-même. S’il pouvait y voir son intérêt bien compris, et que le procès soit l’occasion de libérer une parole vive, ce serait une véritable révolution.

Oui, cependant, il pourrait en être autrement si la victime, au cours d’une phase préalable au procès, en présence (ou non, selon son unique vœu) du prévenu, mais en tout cas de son conseil pour assurer la contradiction, avait l’occasion d’exprimer non pas seulement son ressenti, mais également ce qu’elle souhaite au sujet du prévenu. Idéalement en sa présence pour que celui-ci l’entende. Et qu’à son tour, il puisse lui répliquer avec ses propres mots, sans l’intermédiaire de son conseil. De façon à faire émerger une parole juste et sincère, à faire s’amorcer un dialogue vrai si cruellement absent de la procédure courante. Ce qui permettrait aux victimes de se réapproprier le traitement de leur cause qui leur est aujourd’hui à peu près confisqué. Un premier pas serait de ne pas pouvoir juger sans que le tribunal du fond ait entendu la victime sur ses attentes concrètes. Je ne vois pas que cette réforme simple relève si peu que ce soit d’une vue de l’esprit.

Titre original: "Le malheur sonne toujours deux fois"