Le 24 février 2022, le monde tel que nous le connaissions a été complètement bouleversé. Ce jour-là, la vie de millions d’Ukrainiens a volé en éclats, sans revenir à la normale depuis. Nombre d’entre eux ont dû tout abandonner en un instant. Huit millions d’Ukrainiens ont été forcés de fuir leur foyer et de venir se réfugier dans l’Union européenne, tandis que six millions de personnes, c’est-à-dire près de la moitié de la population belge, sont déplacées dans leur propre pays.

Cette guerre a également ébranlé notre monde à tous, nous qui sommes témoins de la brutalité, de l’injustice, de l’horreur, des violations délibérées du droit international et des droits de l’homme, des crimes de guerre qui, un an plus tard, continuent d’être commis sur le territoire de l’Ukraine souveraine.

Nous voulons tous la paix, les Ukrainiens plus que quiconque. L’idée européenne tout entière est construite sur la paix, mais il ne peut y avoir de paix sans liberté ni justice.

Il y a tout juste deux semaines, le président Zelensky s’est adressé au Parlement européen. Dans son discours, il a dressé l’image d’une Europe fondée sur le droit, sur des valeurs, sur l’égalité et sur l’équité, une Europe où l’Ukraine est incontestablement chez elle. « À l’inverse, a-t-il poursuivi, le Kremlin fait tout son possible pour saper les valeurs européennes ».

C’est pourquoi nous continuerons à soutenir l’Ukraine: sa population en dépend, l’Europe en dépend, la paix en dépend. Nous nous tenons aux côtés des innombrables familles qui ont tout perdu. Nous nous tenons aux côtés des forces de défense ukrainiennes qui se battent pour la liberté, pour la démocratie et pour un ordre mondial fondé sur des règles. Nous nous tenons aux côtés de ceux qui luttent pour nous.

Le Parlement européen appelle donc à la création d’un tribunal spécial chargé de traduire en justice tous les responsables de crimes de guerre, des crimes imprescriptibles sur lesquels nous ne pouvons fermer les yeux.

L’Union européenne doit en outre continuer d’imposer des sanctions à la Russie, aux personnes et aux entités qui soutiennent la guerre illégale menée par Vladimir Poutine. Nous devons faire pression sur les pays tiers et les entreprises privées qui maintiennent leurs relations avec le Kremlin. Le statu quo avec la Russie est inenvisageable.

Le Parlement européen pense à l’avenir, il souhaite préparer la libération de l’Ukraine et son adhésion à l’Union européenne. Chaque pays candidat suit son propre chemin vers l’adhésion mais il nous faut, dans cette optique, débuter au plus tôt les négociations avec l’Ukraine. La perspective de l’adhésion apportera non seulement un soutien moral et symbolique, mais aussi une aide pour la reconstruction de l’Ukraine libérée.

Il ne s’agira pas uniquement d’une reconstruction matérielle, laquelle sera d’ailleurs titanesque. L’administration, la justice et le système de gouvernance devront eux aussi être rebâtis. La tâche sera colossale: des réformes difficiles, des changements profonds et des décisions radicales s’imposeront.

L’Ukraine pourra bénéficier du soutien du Parlement européen et de nombreux programmes de l’Union. Si l’année écoulée a cependant prouvé une chose, c’est que le peuple ukrainien est un exemple de courage et de résilience qui se bat avec bravoure contre l’adversité. Les Ukrainiens méritent notre soutien inconditionnel. Nous sommes unis, car l’Ukraine est l’Europe et l’Europe est l’Ukraine.