Le fond de ces étendues d’eau… si loin, si sombre, si incompréhensible. C’est vrai. Nous avons cartographié seulement 20 % des fonds marins. Nous connaissons mieux la surface de la lune que le plancher océanique. Fort de cette ignorance, l’humain a le grand projet de passer rapidement de l’exploration des fonds marins à l’exploitation. Ces ‘humains’, ce sont plus précisément quelques pays comme le Japon, la Norvège et la Belgique. La Belgique parraine en effet le projet de la compagnie Global Sea Mineral Resources (GSR), filiale de DEME, pour des tests d’exploitation minière en eaux profondes de la zone de Clarion Clipperton dans l’océan Pacifique. À l’aide d’une machine extractive, sorte de grosse moissonneuse-batteuse des fonds marins, GSR souhaite y extraire des minéraux (cobalt, nickel, cuivre, manganèse). De ceux que l’on retrouve dans nos smartphones, nos ordinateurs, les voitures électriques… GSR ne peut exploiter dans des eaux internationales sans l’accord de l’Autorité Internationale des fonds marins (AIFM) qui réglemente l’exploration et l’exploitation future des ressources minérales des grands fonds marins situées hors des zones nationales. À partir de juillet 2023, des États et des entreprises privées, pourront faire une demande d’exploitation. GSR espère obtenir une licence en 2025. Notons au passage que c’est GSR qui auto-observe “l’impact de ses essais sur l’environnement” et en produit une notice à l’État belge (economie.fgov.be). On nage en eaux troubles. Explorateur et exploiteur se superposent. État parrain et état leader ne font qu’un, puisque notre pays en ‘Blue Leader’se dit à la tête d’un “groupe ambitieux de pays appelant à une action urgente pour sauver l’océan mondial face à la crise climatique, à la surpêche, à la pollution et à d’autres menaces” (The blue leaders, 2022). Est-ce bien cohérent ?

Eclairage

Les fonds marins (on parle en milliers de mètres de profondeurs) recèlent, entre autres, des nodules polymétalliques – des concrétions géologiques composées en partie de manganèse, fer, cuivre, nickel, cobalt… et, des entreprises minières comme GSR avancent que l’exploitation minière dans ces fonds est indispensable à nos transitions énergétiques. Faux argument, car de nombreux rapports démontrent que cette exploitation n’est pas nécessaire à nos transitions (SINTEC, 2022). Par ailleurs, ce qu’il ne faut pas oublier aussi d’éclairer, c’est que ces grandes profondeurs abritent une autre grande richesse, une biodiversité étonnante adaptée à de rudes conditions de vie, sans lumière ni oxygène, et que l’on connaît à peine (IUCN, 2018). Sans compter que l’océan est aussi un réservoir de carbone essentiel dans l’équilibre du climat.

Les abysses dévoilent leurs trésors, à nous de choisir ce que nous en ferons

De nombreux scientifiques ont fait ce choix et appellent à respecter le principe de précaution car les écosystèmes des fonds océaniques restent largement inconnus. En revanche, on connaît déjà des effets environnementaux négatifs que la machinerie minière déclencherait : la destruction des habitats ; des perturbations physiques qui altèrent ou détruisent les espèces et écosystèmes ; et la perturbation des sédiments du fond marin créant des panaches de particules en suspension qui affectent le milieu marin au-delà de la zone minière. Pour ces scientifiques, il ne faut pas envoyer ces grosses machines dans le fond de l’océan avant de connaître les conséquences exactes que cela pourrait avoir sur la biodiversité. Or, développer cette connaissance pourrait prendre entre 10 et 30 ans.

Allons-nous accepter d’éventrer les océans sans mieux savoir ce que cela provoque de manière sur la chaîne de vivants dont nous dépendons ? Nous le savons, l’humain a largement participé aux pertes de biodiversité terrestres, au nom de son économie. Cette nouvelle quête de ressources dans les abysses, encore mal documentée scientifiquement et mal connue des citoyens, démontre l’irrationalité (la cupidité ?) dont l’humain peut être capable.

Remontée

Comme d’autres millions de jeunes de la génération 2000, ma chance est grande de traverser ce siècle et j’ai l’espoir qu’il voit s’inventer une économie qui tienne compte des réactions de la terre et des océans, aux actions des humains. Une économie qui prend en compte dans ses équations les limites planétaires et les enchevêtrements des vivants. J’ai l’espoir d’une mondialisation positive où l’on reconnaît aussi aux fonds des océans la part active qui leur revient.

Pour cet espoir, j’assume une résistance aux “Deep sea mining” dans le collectif “Look down”. Je serai aussi le 6 mars à 17h30 devant le Parlement Européen pour défendre les profondeurs de l’océan et pouvoir, à ses étendues bleues, rêver encore…

”J’assume !”, le rendez-vous du mardi midi

Avec ”J’assume !”, La Libre propose chaque mardi midi, sur son site, un nouveau rendez-vous d’opinion. Six chroniqueurs, venus d’horizons de pensée différents et complémentaires, proposent leurs arguments semaine après semaine sur des questions polémiques et de société.

Vous y retrouverez l’essayiste et militante laïque Nadia Geerts, l’auteur et comédien Ismaël Saidi, l’avocat et directeur général adjoint de l’Institut Thomas More Aymeric de Lamotte, la chargée de projets dans l’administration publique Margherita Romengo, Rik Torfs, professeur de droit canonique, écrivain, recteur honoraire de la KU Leuven, et Adelaïde Charlier, étudiante en sciences politiques et sociales UGent&Vub, connue comme activiste climat et droits humains.

Tous s’expriment à titre personnel. Ils ont pour ambition de vivifier un débat impertinent mais de qualité aux côtés des grands entretiens, des opinions, des chroniques et des cartes blanches que La Libre publie au quotidien. Comme pour toutes les opinions, le contenu des textes n’engage que les auteurs et n’appartient pas à la rédaction du journal.