C’est toujours pareil avec le PTB. Dans un premier temps, son discours paraît séduisant. Il se présente comme le défenseur de la veuve et de l’orphelin, du petit pensionné, de la classe ouvrière, de la paix et de l’amitié entre les peuples. On est tenté d’applaudir. Sauf que Raoul Hedebouw et ses camarades montrent vite leur vrai visage. Il n’est pas du tout sympathique.

Comme la corde soutient le pendu

Depuis le début de la guerre déclenchée par Poutine, le PTB soutient les Ukrainiens comme la corde soutient le pendu. Pas question, pour l’extrême gauche belge, de donner à l’Ukraine les moyens de résister à Poutine. Si les ‘recettes’ du PTB avaient été appliquées – pour l’essentiel, des ‘appels à la paix’ complètement creux et la dénonciation obsessionnelle des soi-disant fauteurs de guerre occidentaux qui ‘versent de l’huile sur le feu’ – l’Ukraine privée d’armes serait aujourd’hui annexée par la Russie. La répression serait féroce. Le président ukrainien aurait été assassiné ou croupirait dans une geôle poutinienne. La paix à la sauce du PTB régnerait. Une paix honteuse, car elle acterait la victoire de l’agresseur sur l’agressé, la défaite en rase campagne de la démocratie et de nos valeurs de liberté face à la force brutale et la crapulerie poutinienne.

L’Occident est le problème

Une paix honteuse ? Le PTB, lui, n’a pas honte. Quand elle fait le jeu de Poutine, applaudit la dictature cubaine, ménage la dictature chinoise (le massacre des Ouïghours, circulez, il n’y a rien à voir), l’extrême gauche n’a aucun état d’âme. Sa ligne de conduite est claire : les États-Unis et l’Occident en général ont toujours tout faux. Ce sont eux le problème. Il faut dénoncer sans relâche leur ‘impérialisme’. L’anti-américanisme primaire du PTB va de pair avec une détestation sans limite de la social-démocratie.

La social-démocratie serait vendue au Capital, à la remorque du complexe militaro-industriel et, dans le conflit ukrainien, pieds et poings liés avec les pires marchands de guerre occidentaux.

Le camouflage du PTB

Depuis l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, le PTB a revêtu sa tenue de camouflage. Il brandit son slogan fétiche ‘la paix, la paix, toujours la paix’. Si on gratte un peu, on découvre vite le pot aux roses. Le PTB veut d’abord que l’Occident ne gagne pas cette guerre. C’est pour cela que le parti d’extrême gauche refuse que nous apportions une aide militaire aux Ukrainiens. Le pacifisme du PTB, c’est du toc, une escroquerie, un piège à gogos. L’extrême gauche nous sert toujours le même cocktail, agréable à la première gorgée, imbuvable dès la seconde. Ce cocktail est mortifère, l’horreur ukrainienne nous le rappelle une fois de plus.

Les intellectuels de la gauche radicale ont la mémoire courte

Le PTB se comporte en ‘parti russe’. Il n’est pas pro Poutine, un ‘capitaliste rouge’qui opprime son peuple et accroît les inégalités sociales. Mais il est pro russe. Dans le grand jeu de dominos planétaire où s’affrontent grandes et moyennes puissances, dictatures, autocraties et démocraties, le PTB a toujours été – et sera toujours – du côté des ennemis de l’Occident.

Il est désolant de voir une partie de l’intelligentsia de gauche flirter avec le PTB. Ce parti a un ‘programme social’ qui justifierait un vote sanction contre les socialistes et les sociaux démocrates, ‘trop modérés’ aux yeux des partisans de la gauche dite radicale. L’argument de certains intellectuels de gauche est faible : le Rassemblement National, en France, le Vlaams Belang, en Flandre, ont aussi un ’programme social’. Cela ne suffit pas à les rendre fréquentables. Certes, le PTB n’est pas raciste ni homophobe, mais son soutien mollasson aux démocrates ukrainiens, sa fascination pour la dictature cubaine, son refus de condamner la Chine lorsqu’elle réprime ses minorités, nous rappellent que ce parti n’a pas dompté ses vieux démons, lui qui a longtemps défendu les pires dictatures communistes (URSS, Chine, Albanie, Khmers rouges…). Les intellectuels de gauche qui applaudissent le PTB ont décidément la mémoire courte.

Le PTB : pas un allié potentiel

À gauche, il est important de ne pas se tromper d’adversaire. Le PTB n’est pas un allié potentiel du PS et d’Ecolo, dans une sorte d’union de la gauche ressuscitée dont rêvent certains ‘penseurs’. Le drame ukrainien est une piqûre de rappel pour ceux qui fantasment sur un Front rouge vif : le PTB n’a pas changé. Il reste infréquentable.