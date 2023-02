Une conférence de présentation du dernier “Bilan social de l’Union européenne (2022)” publié annuellement par l’Observatoire social européen à Bruxelles, que je félicite au passage, m’a donné à penser que c’est un peu tout cela… En sorte que l’on peut légitimement se demander en quoi les milliards d’euros qui sont en jeu vont provoquer la différence dans les approches des États membres de la transition sociale et écologique en cours. Cette question mérite plus que ce billet mais je crois utile de fournir, sur base des discussions, les éléments-clés que j’ai perçus.

Un contrôle budgétaire, c’est-à-dire de l’orientation des budgets sociaux des États ? Oui, toujours. Ce contrôle, qui s’effectue dans le cadre du “semestre européen” à l’appui de “plans nationaux de réformes” (PNR) dans une optique macroéconomique et budgétaire de soutien à l’euro, n’est pas remis en cause. Ces PNR sont censés donner suite à des recommandations individuelles du Conseil adressées annuellement à chaque pays au terme d’une négociation avec eux. En 2022, la Commission a par ailleurs proposé aux États des grands programmes d’envergure pour faire face à la crise et à la transition économique et sociale dans une perspective à moyen terme, financés par des emprunts communautaires et des États. Ceux-ci, sur cette base, lui ont présenté des plans de relance et de résilience (PRR). À ce stade de l’évaluation après quelques mois de ces PRR, il apparaît que la liaison, en termes de contenu des mesures et de gouvernance, entre les deux perspectives de planification, n’apparaît pas clairement. Sans doute parce que les PRR sont plus orientés vers la solidarité (entre États (le financement par emprunts garantis par tous) et entre groupes nationaux) que vers la gestion des contraintes (économiques) pour les PNR.

Sur quoi porte alors le souci de la Commission, dans les deux perspectives, de vérifier la performance des politiques ? On pourrait dire : à peu près sur tous les aspects et objets des politiques, systématiquement, en vue de renforcer dans les États l’engagement politique pour les réformes nécessaires. En fait, cet engagement doit se vérifier à chaque étape. Dans le cadre du contrôle budgétaire, les États ne peuvent plus échapper à la vérité des comptes mais les réformes témoignent d’une grande variété d’efforts sur des politiques spécifiques de l’emploi ou de la politique de protection sociale (au sens large). Or l’envergure de ces réformes ne paraît plus être à la hauteur des enjeux qu’impose la transition. Dans les plans de relance, par contre, l’ambition, ici aussi négociée avec les États, est placée beaucoup plus haut. Elle ajoute notamment la prise en compte de la dimension écologique. Il en résulte que les réformes annoncées dans les PRR, dans la pratique et dans leur gouvernance, doivent être, sous une contrainte de temps – la libération des crédits européens -, menées de façon plus rapidement convaincante. Si les PNR doivent être mis en œuvre en impliquant les gouvernements et les partenaires sociaux, la gestion des plans de relance paraît quant à elle plus centralisée, ce qui met au défi une nouvelle fois en Belgique le millefeuille institutionnel bien connu. Cette méthode soulève d’ailleurs un problème de contrôle démocratique de la machinerie, a observé une académique. L’amplification ainsi donnée à la mutation en cours dans les politiques sociales devrait aider les États à mieux équilibrer (je dois reprendre le jargon académique anglais) les “stocks, flows and buffer functions of the Eco-Welfare states”, afin de rendre ces fonctions plus inclusives et adéquates. L’analyse des PRR effectuée par la Commission montre déjà en ce début d’année une grande diversité des choix et des approches des États…

Il s’agit donc bien d’encourager l’investissement social en vue de la transition, dont l’intérêt politique (selon la Commission) sera mesuré notamment par :

- l’équilibre entre les efforts nationaux d’investissements et de réformes ;

- la gouvernance des efforts qui sera appréciée par rapport à leur efficience (à atteindre les objectifs négociés), la discipline (en termes d’engagement, de continuité des efforts) et la responsabilité (accountability) des acteurs ;

- la qualité des politiques et mesures.

Le contrôle par la Commission est-il rigide ? Il n’y a finalement pas de conditionnalité sociale à bénéficier des crédits européens pour la relance, selon une intervenante académique. Certes, la nouvelle machine avance vite mais il faudrait accepter ce fait et ce prix pour disposer de ces arrières financiers dans l’ambition nationale.