Fin 2022, le collège échevinal de la ville de Gand a décidé de porter un coup fatal à son Service d’archéologie. Pour des raisons budgétaires, la majorité “Vivaldi” alliant l’Open VLD à un cartel Vooruit-Groen et au CD&V s’est en effet prononcée en faveur du démantèlement de cette structure. Les activités de recherche et les opérations de terrain sont abandonnées, le service – ou ce qu’il en reste – devant dorénavant se consacrer aux seules tâches administratives. L’économie estimée serait d’ environ 200 000 euros par an , soit une épargne relativement modeste pour une ville dont le budget annuel équivaut à plusieurs millions d’euros. L’archéologie étant en bonne partie privatisée en Flandre, les fouilles menées dans ce contexte urbain seront désormais réalisées par des entreprises privées, pour lesquelles une recherche planifiée et coordonnée n’est pas une priorité. Ce choix politique a évidemment suscité un réel émoi parmi les travailleurs, mais aussi à Gand et en Flandre de manière plus générale. En quelques jours, la mobilisation s’est organisée , avec l’espoir d’infléchir la décision des autorités politiques (voir notamment cette pétition , demeurée sans effet, et cette carte blanche , publiée par Marie-Christine Laleman, ancienne directrice de la structure et archéologue à la compétence unanimement reconnue).

Des craintes scientifiques

Pour ce service d’archéologie urbaine qui s’apprêtait à fêter son cinquantième anniversaire – il était le plus ancien département du genre en Belgique –, le coup est dur. Aux dégâts humains qu’implique le reclassement du personnel vers des tâches pour lesquelles il n’est ni formé ni spécialement intéressé, s’ajoutent des craintes scientifiques légitimes. Depuis des décennies, l’équipe gantoise faisait en effet preuve d’un professionnalisme et d’un dynamisme reconnus à l’international, tout en menant à bien – seule ou en partenariat – de nombreuses opérations archéologiques d’envergure (pour ne citer que deux cas emblématiques, mentionnons les premiers travaux autour de l’ancienne abbaye Saint-Pierre ou ceux plus récents au niveau de “The Loop”, un quartier en voie d’extension pour l’étude duquel l’équipe a contribué à des tâches de coordination et de recherche).

Plus grave encore, la disparition de la composante scientifique de ce service risque fort d’entraîner la perte de toute vision coordonnée et intégrée des opérations archéologiques menées en ville. En matière patrimoniale et urbanistique, l’une des forces de Gand était précisément l’existence de ce service qui pouvait guider les autorités dans le processus d’aménagement du territoire et, dans le même temps, communiquer en direction du grand public les résultats des fouilles menées dans “sa” ville. L’histoire et l’archéologie se muaient alors en puissant facteur d’intégration, en permettant aux Gantois – en ce compris ceux d’adoption récente – de mieux appréhender leur cadre de vie. Sans ce département pour coordonner les activités de terrain et partager les connaissances accumulées, chaque nouvelle opération risque de repartir d’une page blanche, avec des conséquences néfastes pour la science, la ville et ses habitants. En Flandre, seule la ville d’Anvers a conservé un service d’archéologie urbaine, les autres ayant disparu ou s’étant transformés sur initiative des pouvoirs politiques.

De nombreux maux

Si le cas gantois marque par sa radicalité, il est probablement moins isolé qu’il n’y paraît. Ailleurs aussi, en Belgique comme à l’étranger, l’archéologie et le patrimoine souffrent, tout comme ceux qui font vivre ces disciplines. Nul n’est besoin de faire ici le détail des chantiers archéologiques maltraités dans notre pays, ni celui des institutions patrimoniales en difficulté, puisque d’autres s’en sont déjà chargés . De lourdes contraintes budgétaires pèsent sur le bon fonctionnement des institutions patrimoniales et des services d’archéologie. Année après année, elles engendrent une réelle précarisation des métiers liés à ces disciplines : les jeunes diplômés enchaînent les contrats précaires sans possibilité d’avenir, tandis que le personnel plus expérimenté souffre du non-remplacement des collègues partis à la retraite. La plupart du temps, ces institutions ne fonctionnent correctement qu’en raison de l’abnégation des travailleurs qu’elles emploient, lesquels sont trop souvent prêts à sacrifier des aspects essentiels de leur vie privée et à ruiner leur santé pour un métier qui est aussi une passion.

Mais un autre mal, que l’on voit affleurer à Gand, est peut-être plus insidieux. Il tient au fait que les pouvoirs politiques et certains hauts fonctionnaires s’instituent de plus en plus souvent experts à la place des experts, en prenant des décisions au mépris de l’avis des agents de terrain, pourtant mandatés pour ce faire, et des institutions patrimoniales, voire sans même consulter ceux-ci – en Wallonie, l’affaire du kiosque de Fosses-la-Ville , dont la destruction a finalement été suspendue par le Conseil d’État contre l’avis de la ministre et du bourgmestre, est là pour nous le rappeler, tout comme les dossiers du Pont-des-Trous de Tournai, de la Maison des Parlementaires de Namur et du couvent des Récollets de Nivelles…

Face aux menaces qui pèsent sur leurs métiers, les professionnels de l’archéologie et du patrimoine se sentent souvent isolés. Les problématiques auxquelles ils font face ont pourtant un caractère transversal. En Belgique, avec certes des niveaux d’intensité variables, elles se rencontrent tant dans les institutions fédérales qu’au niveau des structures dépendant des entités fédérées. Dans ces circonstances, la mise sur pied d’une association susceptible de rassembler les professionnels de l’archéologie et du patrimoine aurait sans doute du sens pour défendre la qualité scientifique et les intérêts de nos disciplines ainsi que les préoccupations des individus qui les font vivre.

Signataires:

Paulo Charruadas (Université libre de Bruxelles)

Jean-Philippe Collin (Université libre de Bruxelles)

François De Vriendt (Société des Bollandistes)

Ingrid Falque (FNRS / UCLouvain)

Patrice Gautier (Musées royaux d’Art et d’Histoire)

Caroline Heering (IRPA / UCLouvain)

Christophe Maggi (IRPA)

Corentin Massart (Recherches et Prospections archéologiques asbl)

Christophe Masson (FNRS / ULiège)

Nicolas Ruffini-Ronzani (Archives de l’État / UNamur)