Le système universitaire belge est parmi les plus démocratiques au monde : ni examen d’entrée ni numerus clausus, un minerval accessible, le tout dans un système public qui a réussi à éviter l’émergence d’un système privé parallèle pour les classes aisées. En contrepartie, nos universités ont un taux d’encadrement très bas et un taux d’échec très haut. C’est le revers de la médaille, sans doute ?

Il y a une autre particularité belge et c’est la “deuxième session”, en novlange décrétale le “troisième quadri”. Cette “deuxième session” est une double exception au niveau mondial. D’abord, elle se déroule au mois d’août, une période habituellement consacrée aux vacances d’été dans l’hémisphère nord. Plus exceptionnel encore, elle concerne plus de 80 % de nos étudiants. Comment est-il possible que 80 % de nos étudiants ont besoin d’une deuxième tentative pour réussir leurs examens ? Soit ils sont plus bêtes que les étudiants dans les autres pays, soit les examens sont plus durs en Belgique qu’ailleurs, soit encore les universités les y préparent moins bien. Les universités et leurs étudiants en Belgique, plus démocratiques, mais plus nuls qu’ailleurs ?

À lire aussi

Il y a une autre explication. Au siècle dernier, l’année académique ne comptait qu’une seule session d’examens, en juin, et une session de rattrapage, en août. Puis, dans les années 1990, on est passé à la semestrialisation : deux périodes de cours qui se terminent chacune par une session d’examens. Cela faisait partie d’une grande opération d’harmonisation européenne, favorisant les échanges Erasmus. Sauf que, en Belgique, il y a eu un oubli, ou une incohérence : on a organisé tous les enseignements et leurs examens en deux semestres, mais on a maintenu une seule session de rattrapage, en août. Du coup, cette session a totalement changé de nature. Pour les cours du premier semestre en particulier, l’examen d’août n’est plus juste une façon de rattraper un examen raté en janvier, c’est une façon d’acheter du temps, beaucoup de temps. Je ne me sens pas prêt en janvier (parce que j’ai fait la fête, parce que j’ai eu une lourde session d’août et que j’ai pris mes vacances en septembre, parce que j’ai dû consacrer l’automne à des jobs étudiants pour me payer les études), donc en passant l’examen en août, je gagne huit mois. Au lieu d’un dispositif de rattrapage, la “deuxième session” est devenue un dispositif d’étalement. Est arrivé ensuite Jean-Claude Marcourt et son décret, qui a érigé l’étalement en règle et transformé les étudiants en main-d’œuvre flexible et jetable, contrainte de financer ces études à rallonge par des petits jobs.

À lire aussi

Le “troisième quadri” n’est pas seulement une aberration, c’est une perversion. Pédagogiquement, cela n’a aucun sens de demander à un étudiant qui a raté son examen en janvier de revenir dans 8 mois. Tout son travail d’étude sera en grande partie à reprendre et notre système universitaire ne lui permet aucune remédiation ou aide à la réussite. Permettre aux étudiants de passer leurs examens plusieurs mois après la fin des cours revient, de fait, à les laisser se débrouiller tout seuls, car le dispositif pédagogique, lui, a pris fin l’année civile précédente. Si l’étudiant a mal pris note en cours, sa seule option est de revenir en cours l’année suivante. Si, en fin de compte, le cours ne présente que peu d’intérêt et que tous les contenus sont disponibles dans le syllabus ou en ligne, autant supprimer les universités et les remplacer par des centres d’examen à distance. En voilà une belle économie.

Notre système qui sépare l’organisation de l’année universitaire en trois phases chronologiquement et fonctionnellement distinctes – suivre des cours, étudier (cet autre belgicisme de “blocus”) et présenter des examens – est dysfonctionnel et l’organisation du troisième quadri porte ce dysfonctionnement à son comble. C’est pendant les cours qu’on apprend, et plus l’évaluation est rapproché de l’apprentissage, mieux seront les résultats. Les étudiants sont les premières victimes de ce dysfonctionnement. Le système actuel permet aux enseignants d’imposer à l’examen une matière qu’ils ont été incapables d’enseigner pendant la période des cours. C’est le fameux syllabus de mille pages à apprendre par cœur qui nécessite une période du deux à quatre semaines de blocus et, pour la grande majorité, une “deuxième session” qui leur permet d’y ajouter quelques mois de travail solitaire.

À lire aussi

Si un étudiant arrive préparé à l’examen, et si l’organisation des études lui permet raisonnablement d’être prêt au moment où l’examen est programmé, il faut lui donner une deuxième chance en cas d’accident de parcours dans le mois qui suit l’épreuve. La remédiation doit être organisée sur la base des erreurs commises, avec des conseils ciblés pour une nouvelle tentative, sans devoir reprendre l’étude des mois plus tard. Quand on laisse le choix entre demain ou dans quelques mois, la majorité des êtres humains choisit la deuxième option. Mais ce choix déstructure l’organisation de notre enseignement universitaire et il plombe les taux de réussite.

À lire aussi

Valérie Glatigny a voulu rendre une part d’autonomie aux universités dans la réforme du calendrier académique et c’est tout à son honneur. Or, couler dans le bronze du décret le maintien de ce “troisième quadri” aboutit à parfaitement l’inverse. Il n’est point question d’obliger toutes les universités, facultés et enseignants de procéder à une réforme qui tombe sous le bon sens : deux semestres, deux sessions d’examens et deux sessions de rattrapage dans la foulée. Il s’agit simplement de ne pas leur interdire de mener cette réforme, ni de les contraindre à perpétuer ce qui est la première cause du taux d’échec : la prime institutionnelle, que dis-je, décrétale, à la procrastination pour les étudiants, ou encore, à la déconnexion radicale, pour les enseignants, du rapport entre la matière examinée et la matière enseignée. Le “troisième quadri” n’a pas sa place dans le décret. Il suffit de stipuler que chaque étudiant à droit au rattrapage. Aux universités alors de décider quand elles le programment et il y a de très bonnes raisons, pour les examens de décembre, de le faire en janvier plutôt qu’en juillet.

À lire aussi

Le nouveau calendrier scolaire oblige les universités à repenser le leur. Saisissons l’opportunité pour mener une réforme, pas pour jouer à un puzzle coulissant qui continue de manquer cruellement de cases libres. Rendons aux universités un espace pour mener des expériences innovantes et réduire le taux d’échec de leurs étudiants.