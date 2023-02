Qu’est-ce que la Belgique attend pour interdire le commerce avec les colonies ?

L’actualité au Proche-Orient nous l’a encore récemment montré : le statu quo est intenable. Si le même “cycle de violences” se rappelle régulièrement à nous, c’est parce que les causes profondes de ces violences restent les mêmes et sont à trouver dans la politique israélienne de colonisation et d’annexion du territoire palestinien. Amnesty International, Human Rights Watch et l’organisation israélienne de défense des droits humains B’tselem ont par ailleurs récemment rejoint le constat, établi depuis longtemps par les organisations palestiniennes, qu’Israël se rend responsable de politiques et pratiques d’apartheid.

Fin décembre 2022, Benjamin Netanyahou a pris la tête du gouvernement le plus extrémiste qu’Israël ait jamais connu. Sa coalition avec le Bloc sioniste religieux permet à des suprémacistes juifs, ouvertement racistes et homophobes, d’accéder à des postes clés de l’État. Itamar Ben Gvir, chef du parti Force Juive, héritier du parti Kach qualifié d’organisation terroriste, est ministre de la Sécurité nationale et commande directement la police israélienne. Quant à Bezalel Smotrich, chef du Parti sioniste religieux, il est le nouveau ministre des Finances, avec un portefeuille supplémentaire au sein du ministère de la Défense pour le contrôle de l’administration civile. Leurs fonctions leur permettent de contrôler la majeure partie de la vie des Palestiniens et Palestiniennes vivant dans le territoire occupé et d’ainsi encore renforcer le système d’apartheid qu’Israël y impose.

Agenda ouvertement annexionniste

Le nouveau gouvernement israélien a également un agenda ouvertement annexionniste. L’accord de coalition appelle ainsi à “encourager et développer l’expansion de la présence juive dans toutes les parties de la Terre d’Israël – en Galilée, dans le Néguev, dans le Golan et en Judée et Samarie (c’est-à-dire en Cisjordanie)”. Au programme des prochains mois de la nouvelle coalition se trouvent ainsi la légalisation d’une centaine d’avant-postes – embryons de colonies illégales, même selon la loi israélienne -, et la démolition des maisons de plus de 1 000 civils palestiniens dans la région de Masafer Yatta.

Ce renforcement de la politique coloniale israélienne a pour effet d’attiser les tensions et donc les violences. 60 Palestiniens ont été tués par les forces d’occupation depuis le 1er janvier, tandis qu’un attentat perpétré dans une colonie à Jérusalem-Est a fait 7 victimes israéliennes. Suite à cet attentat, au lieu de calmer le jeu, le premier ministre Netanyahou a annoncé une série de mesures punitives, illégales au regard du droit international, dont le redoublement de la colonisation, jetant ainsi encore plus d’huile sur le feu.

Pour la population palestinienne, rien de neuf par rapport au dernier gouvernement durant lequel colonisation, démolition de structures et violence meurtrière avaient déjà drastiquement augmenté. Ainsi en 2022, la Cisjordanie comptait déjà le plus haut nombre de victimes palestiniennes de tirs à balles réelles par les forces israéliennes depuis la Seconde Intifada. Ce qui change désormais, c’est que le gouvernement ne s’en cache pas. Il expose noir sur blanc son programme annexionniste, encouragé par le silence et l’inaction de la communauté internationale.

Cohérence et droit international

La colonisation d’un territoire occupé est un crime de guerre. C’est aussi une violation claire du droit international humanitaire qui oblige les autres États à agir pour la faire cesser. Alors que l’Union européenne a interdit l’importation des produits en provenance des territoires ukrainiens occupés, elle continue à autoriser l’importation des produits venant des colonies israéliennes.

C’est la raison pour laquelle nous appelons la Belgique et l’Union européenne à mettre fin à ses relations commerciales avec les colonies illégalement établies dans des territoires occupés, que ce soit en Palestine, en Ukraine ou ailleurs. Nous le demandons au nom du respect du droit international et des droits humains, et de la cohérence de notre politique commerciale avec ces mêmes droits.

Plus de 20.000 citoyennes et citoyens belges se sont prononcés en faveur d’une telle mesure au niveau européen en signant l’initiative citoyenne européenne Stop trade with settlements. Tant que l’Union européenne ne fait rien, les États membres ont l’obligation d’agir pour mettre fin à ce commerce. La responsabilité est désormais dans les mains du parlement et du gouvernement belges pour mettre cette mesure en œuvre.

Lors de sa formation en 2020, le gouvernement belge s’est engagé à approfondir sa politique de différenciation vis-à-vis des colonies israéliennes, ainsi qu’à s’opposer à tout projet d’annexion en adoptant des mesures effectives avec les États européens qui partagent ses idées. S’il ne le fait pas maintenant, alors que le gouvernement israélien promeut ouvertement l’annexion du territoire palestinien, quand le fera-t-il ?