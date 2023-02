Ce 15 février, Euronext (2) lance le BEL ESG index. Saluons cette belle initiative pour orienter les capitaux vers des entreprises durables. Par cette reconnaissance, vingt entreprises ont été couronnées pour attirer les capitaux “verts” des investisseurs.

À lire aussi

Cependant, on est en droit de se poser la question de qui a accès à ce coup de projecteur. Au-delà du critère de la taille de l’entreprise, Euronext a choisi de se baser sur les chiffres de Sustainalytics. Cette société commerciale a pour vocation d’offrir aux investisseurs des analyses de durabilité des entreprises. L’objectif est de leur offrir une bonne opinion, basée sur un avis neutre et objectif. Mais en réalité, comment cela se passe ? Admettons que vous soyez gérant d’une entreprise. Sustainalytics va analyser votre impact environnemental, social et de bonne gouvernance en se basant sur tout ce qu’elle trouve sur le Web. Elle vous octroie alors un score sans vous avoir demandé votre avis, ni vous avoir consulté ou rencontré. Ensuite, un de ses représentants commerciaux vous contacte en expliquant qu’un panel d’investisseurs se base sur ce score pour leurs décisions d’achat ou vente. C’est évidemment plus simple pour ces investisseurs de se baser directement sur un score final, sans devoir corriger les copies. À ce stade, en tant que gérant, vous ne savez toujours pas quel est votre score. Pour l’obtenir, Sustainalytics vous invite à souscrire à un service “d’accompagnement” vous permettant d’accéder à votre score et de le rectifier. Le tout pour une souscription annuelle avoisinant les 50 000 euros.

À lire aussi

Dans votre dos

La semaine qui suit, vous aurez sans doute une autre entreprise de rating à votre porte, comme MSCI. Elle aussi vous a donné un score. Sa méthodologie se veut meilleure que les autres… Là, c’est différent, vous recevez une analyse souvent bancale, vous donnant 2 semaines pour la compléter et la corriger. Vous voici donc à refaire dans l’urgence toute l’analyse à leur place en répondant méthodiquement à leurs questions. Votre travail sera alors vendu cher et vilain à des analystes dans votre dos.

À lire aussi

Mettre fin à ces pratiques regrettables

Heureusement, l’Europe est en train de définir des règles du jeu qui mettront fin à ces pratiques regrettables. D’une part la taxonomie européenne harmonise la définition de ce qu’est une activité durable. D’autre part, la Corporate Sustainability Reporting Directive, définit le questionnaire (unique !) permettant de se faire un avis objectif sur les performances non-financières d’une entreprise. Tout cela arrive, et on se réjouit du gain de temps et d’efficacité que cela va représenter pour les entreprises, de la transparence et de l’équité de l’économie européenne. Pourvu que le monde financier saisisse cette opportunité !

À lire aussi

(1) Les critères ESG (pour Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) permettent d’évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des acteurs économiques (entreprises, collectivités, etc.).

(2) Euronext regroupe les places d’Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris.