Il avait un visage d’ange, assis, posé, souriant devant l’objectif. On aurait pu croire qu’il s’agissait d’une photo de profil Instagram ou Facebook comme il y en a des millions chaque jour, si ce n’était cette Kalachnikov qu’il tenait dans les bras et ce drapeau noir et blanc qui lui servait de toile de fond. Il s’appelait André, du moins les premières années que je l’ai connu, car après sa conversion il avait choisi le prénom de Hamza, oncle du prophète et guerrier redoutable. Rien de ce que je savais de lui n’aurait pu me préparer à cette photo, découverte un après-midi d’été 2014 par le hasard du “scrolling” sur les réseaux sociaux.

Rien… hum… pas si sûr.

Je l’ai connu au lycée, c’était un mec sympa, discret et plus âgé que moi. Il était assez beau gosse au point qu’il sortait avec la plus belle fille du lycée. Et comme tous les couples de jeunes ados “pré-internet”, ils n’hésitaient pas à s’afficher dans la cour de récréation, ancêtre des murs Facebook et recoins d’Instagram. On l’enviait tous un peu et on rêvait, secrètement, qu’un jour, nous aussi, nous pourrions “galocher” comme il le faisait, avec classe et détachement. À ce moment de sa vie et de la mienne, nous ne nous fréquentions pas. Ce n’est qu’en terminal que nous avons commencé à nous parler. Je venais d’apprendre qu’il avait “largué” sa copine et celle-ci était effondrée. Il ne l’avait pas quittée pour une autre fille, mais parce qu’il s’était converti à l’Islam et que la religion interdisait les relations hors mariage. Pire, dans la version d’islam qu’on nous livrait clé sur porte à l’époque à Bruxelles, un garçon et une fille ne pouvaient se retrouver ensemble, seuls, sinon le diable s’infiltrait entre eux et leur donnaient des envies interdites. Celui qui, à l’époque, avait popularisé dans mon quartier cette théorie de la séparation homme/femme était un jeune prédicateur, beau gosse lui aussi au point qu’on l’avait surnommé “Le Patrick Bruel Halal”. Trois décennies plus tard, le bellâtre sera jeté en prison pour avoir enfreint, à l’excès, sa propre règle et sera mis au ban d’une communauté qu’il avait lui-même contribué à façonner. Pendant mes années au lycée, les cassettes de ses conférences se vendaient comme des petits pains dans les librairies islamiques de Bruxelles.

Les fameuses librairies islamiques…

Il y a quelques mois un reportage sur certains quartiers du nord de la France a défrayé la chronique au point que la présentatrice a été menacée de mort. Ce reportage montrait “le niveau de religiosité” de certains quartiers de Roubaix et plus particulièrement ce qui se vendait dans les libraires islamiques : des livres pour apprendre aux femmes à être dociles et se donner sans mot dire à leur mari, des poupées sans visage, car reproduire ce que Dieu a créé est interdit et bien d’autres choses du “Halal World” qui s’est créé en Europe sans que personne ne le voie venir. Je vous avoue que je n’étais pas plus choqué que ça par ce reportage, juste un peu étonné que la France découvre ces “petits bazars des horreurs” en 2022 quand ils pullulaient déjà chez moi en 1992. Ces pensées mêlées à une infinie tristesse me renvoient vers André/Hamza et cette fameuse année de terminale. Il avait donc quitté son amoureuse qui ne s’en remettait pas. Elle lui avait même proposé de se convertir elle aussi, mais il avait refusé : on ne se convertit pas par amour, lui disait-il, eh puis, il l’avait déjà “souillée” dans son ancienne vie et lui, il cherchait une femme pure. Cette notion d’ancienne vie est une notion très forte liée aux prémisses mêmes de ce qui va devenir l’Islam. Le prophète lui-même voyait sa vie coupée en deux : avant la révélation et après. Cette notion de rupture, à l’image du baptême chrétien, est un élément fondateur de la construction psychologique d’un converti à l’Islam ou même d’un “musulman de naissance” qui revenait sur le droit chemin. “Les conneries, c’était ma vie d’avant”, dit-on alors.

André/Hamza avait donc refusé la conversion de sa petite-amie et s’était mis en recherche d’une musulmane, pratiquante, prête à se cacher du regard des hommes, docile et surtout… vierge. Donc Hamza voulait une vierge et Hamza s’est rendu dans le seul endroit à Bruxelles où il était sûr de trouver une musulmane, pratiquante, vierge et docile : dans la maison du Cheikh Bassam ! L’homme qui voulait récupérer l’esprit des jeunes Cheikh Bassam a eu mille vies et je ne vais pas en faire l’historique ici, mais je peux vous dire qu’à la fin des années 1990, il s’est installé à Molenbeek et, comme tout bon prédicateur, il lui fallait créer une communauté autour de ses idées.

Or, sa génération, qui était celle de mes parents, voyait d’un mauvais œil cet étranger venu en Belgique pour leur apprendre un nouvel islam. Ce n’est donc pas au milieu d’eux qu’il jeta sa ligne. Non, il lui fallait des proies plus enclines à écouter une nouvelle voix, un son dissonant : la jeunesse bruxelloise !

Bassam avait compris que cette jeunesse était en rupture totale avec ses parents – comme je l’étais moi-même à l’époque – qu’elle ne supportait plus cette image “d’islam du bled”, cette pseudo-identité qu’on lui avait fourguée et qu’elle n’avait jamais demandée. Cette jeunesse avait besoin de se construire, de créer quelque chose de nouveau, une équipollence entre l’origine et l’avenir, entre le Maroc et la Belgique. Tous ces adolescents, ces adolescentes, ces adultes en devenir, avaient besoin qu’on emplisse le vide, le trou béant créé par l’absence de politiques européennes face aux enfants d’immigrés.

Bassam avait donc saisi qu’il lui fallait récupérer l’esprit des jeunes et il a très vite compris la Sainte Trinité de l’adolescence : l’argent, l’amour, le sexe. L’argent, il n’en avait pas donc il ne pouvait rien faire d’autant qu’il devait rivaliser avec les dealers qui eux, pour le coup, roulaient sur l’or. L’amour, ça ne se décide pas et donc compliqué d’en injecter aux lycéens et il ne se voyait pas non plus leur faire des câlins à la sortie des cours, malgré son look de père Noël roussi au henné.

Il restait donc le sexe !

Mais le sexe, n’importe quel néophyte en matière d’interdits islamiques pourrait vous dire que l’activité sexuelle est en pole position des voies qui vous mènent vers le brasier de la géhenne où vous rôtiriez comme un cochon de lait… oups… pardon… un mouton de lait. Du moins le sexe hors mariage, le sexe haram…

Sexe haram…

Eurêka ! La voilà l’idée de génie ! Il faut leur proposer du sexe halal !

Alors, détrompez-vous : du sexe halal, ce ne sont pas des sex-toys bénis par un imam ou une émission de Clara Morgane traduite en arabe et diffusée sur Al Jazeera. Non, du sexe halal, c’est du sexe protégé par les liens du mariage. Et ça, Bassam pouvait leur donner.

Il avait trouvé une faille dans les textes de la sunna, une faille aussi vieille que la civilisation islamique : la possibilité de se passer d’un contrat de mariage et de marier deux personnes uniquement en récitant un verset du Coran. Et l’entreprise lui paraissait d’autant plus sexy qu’il savait que les jeunes étaient en conflit ouvert avec la société belge et qu’ils en réfutaient les lois.

Alors, il mit en place une petite entreprise diaboliquement efficace : il s’installa dans une maison à Molenbeek où il créa une association : Le centre islamique belge. Officiellement, pour apprendre la religion aux jeunes, sauver les gosses qui squattent les coins de rue, chasser les dealers, faire disparaitre la drogue… Un ramassis de stupidités et d’inepties que le gouvernement belge ne s’est même jamais pris la peine de vérifier. Bassam allait s’occuper de ces sauvages que personne n’arrivait à gérer, laissons-le faire ! Et, caché, tapis sous cette façade validée par les autorités communales, Bassam commençait à distiller une idéologie mortifère et à l’injecter dans les cerveaux des jeunes de ma ville.

Dans sa maison, il rencontrait les garçons au premier étage et leur demandait ce qu’ils voulaient trouver chez une fille. Les garçons l’écrivaient sur un bout de papier et Bassam mettait ce papier dans une urne. Sa femme, à l’étage du dessus ou du dessous, je ne me souviens plus vraiment, car je n’y suis jamais allé, n’étant pas une femme, faisait la même chose avec les filles et avait son urne. Le soir, les Bassam’s vérifiaient les urnes et décidaient en toute partialité de créer des couples. Quand les jeunes revenaient, Bassam les mariait et ils avaient même droit à une chambre pour pouvoir “vivre intensément leur religion”. Voilà la méthode Bassam.

L’affaire a fini par s’ébruiter quand Bassam est passé à la vitesse supérieure et qu’il a commencé à demander aux garçons de prendre, comme le prophète le faisait, une deuxième épouse. Ce qui n’était pas pour déplaire au garçon alors que ça faisait enrager les filles au point que leurs “époux” recevaient l’autorisation de Bassam de les répudier, car elles n’étaient plus obéissantes. Certaines filles ont été répudiées… enceintes ! Ce qu’elles n’ont pu cacher longtemps à leurs parents, et Bassam finit par s’enfuir comme tout bon charlatan qu’une foule en colère veut dépecer sur la place publique.

Mais à l’époque où je commençais à me lier d’amitié avec Hamza, Bassam était encore enveloppé par son aura charismatique. Nous avions de jolies discussions Hamza et moi sur la religion. Comme il s’était converti à l’époque où je me plongeais de plus en plus dans les livres religieux, nous discutions sans cesse de la vie du prophète, du halal et du haram et… c’est tout. Notre vision de la religion était étriquée et binaire : le licite et l’interdit, nous et le reste du monde.

C’est lui qui m’emmena un jour chez Bassam, car il pensait que j’avais besoin d’en apprendre plus sur la religion. Je suis arrivé dans cette maison, à Molenbeek, et j’ai rencontré cet homme. Tout en moi me disait de partir, de ne pas rester là. Malgré ses paroles mielleuses, ses propositions de mariage, de voyage, d’aller apprendre le coran au Pakistan, j’ai quitté les lieux, apeuré. Hamza ne comprenait pas et m’en a voulu jusqu’à la fin de l’année scolaire. Après le bac, je ne l’ai plus revu, plus jamais… jusqu’à cet après-midi d’été vingt ans plus tard.

Je vous parle beaucoup de Bassam, presque plus que de Hamza, car, je ne vous l’ai pas encore dit, et je n’ai d’ailleurs jamais partagé cette information avant cette ligne, mais Bassam était sur la même photo que Hamza. Cette photo découverte par hasard sur Facebook.

Bassam avait réussi son travail de fossoyeur des âmes de la jeunesse bruxelloise. Du moins, avec Hamza, mais combien d’autres l’ont suivi ? Combien en a-t-il envoyé ailleurs ? Au Pakistan, en Tchétchénie, en Bosnie ? Combien de morts a-t-il sur la conscience ?

J’ai répété des milliers de fois en interview que cette photo a été le déclic pour écrire Djihad, et c’est vrai. Mais cette photo a surtout détruit quelque chose en moi, ce jour-là. Comment croire encore en un Dieu qui permet ça ? Quelle est cette religion qui est venue chercher un jeune homme bruxellois pour l’envoyer mourir des années plus tard de l’autre côté de la terre ? Comment cet homme qui a bousillé des vies à mon époque a pu continuer à en bousiller encore pendant des années. Quel Dieu a permis ça ?

Même si nous partageons la même religion, depuis que j’ai vu cette photo, j’ai laissé le Dieu de Bassam dans le néant de ses idées nauséabondes et choisi le mien, un dieu qui ne me demande rien, qui ressemble plus à celui de Spinoza qu’à celui de Hamza. Cela peut vous paraître étrange, incongru, antinomique… et vous vous demandez quel chemin j’ai pris pour arriver à cela ? Ce sera l’objet d’une future chronique.

