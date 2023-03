Sous le titre “Le Parlement bruxellois s’offre une statue massive du Chat à 370 000 euros”, La Libre du 23 février 2023 citait la porte-parole de Rachid Madrane : “Ce n’est certes pas donné, mais c’est un choix qui s’inscrit dans le soutien au musée du Chat […] ”. Rien que pour la construction du bâtiment, un apport de neuf millions de fonds publics aurait déjà été consenti. La contribution de l’auteur du chat ne permettant pas de boucler le budget total, la récente acquisition voulue par nos parlementaires est présentée comme un “coup de pouce” supplémentaire…

Une crainte se serait fait jour chez nos décideurs politiques : celle qu’en ne participant pas au financement de ce musée, la Belgique courrait le risque que Paris ou Lausanne n’hésite pas à mettre le prix pour ériger “son” musée du Chat. Notre capitale serait ainsi privée d’un fleuron de la culture populaire en même temps que d’une attraction touristique dont Bruxelles a tant besoin. Il faudrait dès lors se résoudre à l’idée qu’il s’agit d’un formidable fromage attirant nombre de souris que leur légendaire prédateur (et nos élus !) ne devrai (en) t pas laisser filer, quoi qu’il en coûte. Ce musée serait donc, osons appeler un chat un chat, un investissement in – dis – pen – sa – ble ! Le sujet est trop sérieux pour poursuivre les jeux de mots faciles (dont le félin regorge) car la décision de nos parlementaires choque un grand nombre de concitoyens qui ont bien le droit de s’en offusquer, singulièrement en cette période de rigueur budgétaire.

Une pétition (plus de 4.000 signatures) adressée, dès 2018, au Ministre-Président pour réclamer l’abandon du projet semble être tombée dans l’oubli. Si une pétition subséquente aurait rassemblé un nombre plus important de soutiens (quelque 6 000), il reste qu’aujourd’hui ceux-ci (et nos édiles bruxellois) n’ont manifestement pas pris la mesure de l’inconvenance d’une telle dépense pour un musée d’initiative essentiellement privée et dont la vocation notamment commerciale est patente.

Un comble : on apprend que la méga-statue sera soustraite à la vue du public (c’est pourtant l’argent de celui-ci dont il est fait usage) puisqu’il est question de l’installer dans le jardin intérieur du Parlement bruxellois ! Serait-ce pour la préserver des risques de vandalisme ou empêcher quelques audacieux pourfendeurs d’organiser un jour son déboulonnage ? Décidément, cette histoire de chat ne fait plus rire au moment où la Région de Bruxelles-Capitale peine à satisfaire d’autres besoins culturels (voyez La Libre du 21 février 2023 : "La Ministre Linard fait face à 600 demandes de financement en art de la scène : “il y aura des déçus"”). Et ne parlons pas de l’urgente priorité que devrait être la prise en charge de l’hébergement des demandeurs d’asile, de la lutte contre la grande pauvreté, de l’assistance aux sans-abri, etc.

Philippe Geluck a fait dire un jour à son chat : “Il y a un âge où le budget bougies commence à dépasser le budget gâteau”. On aimerait que nos mandataires pastichent une telle sentence en admettant qu’il y a un moment où le budget de ce musée commence à dépasser les limites de la décence !

Jacques Laffineur

La goutte d’eau qui fait déborder le vase

Je tenais à partager mon malaise et aussi ma colère à la lecture de l’article concernant l’achat d’une statue massive du Chat par le Parlement bruxellois. Dépenser 370 000 euros pour une statue du Chat de Geluck… et laisser des hommes, des femmes et aussi des enfants sous tente dans la rue…

J’apprécie Philippe Geluck en tant que dessinateur, mais regrette amèrement que des parlementaires partagent sa folie des grandeurs. S’il souhaite un musée privé pour son “œuvre”, à lui d’en assumer le financement. [NdlR : la Région bruxelloise via la Sau (Société d’Aménagement Urbain) a prévu de mettre 9,33 millions d’euros sur la table (ce sera plus en raison de la hausse du coût de la construction), et l’ASBL de Geluck, 4,5 millions.]

Devoir lire, en outre, que ne pas faire cette dépense “n’aurait pas sauvé les finances du Parlement” donne peut-être bonne conscience à tous ceux qui ne savent pas gérer un budget… C’est avec ce genre de raisonnement que sont multipliés les ministères, les constructions grandioses, les voyages de rêve, les pensions inconsidérées et j’en oublie. Nous apprenons à nos jeunes le sens de l’argent, le sens de l’effort, le respect de l’autre… Et ceux qui sont censés nous gouverner montrent au quotidien leur ignorance des valeurs qui font qu’il fait bon vivre dans une société ! L’achat de cette “œuvre” de Geluck est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Une statue a plus d’importance que des vies humaines ! ? Voici ce que j’avais besoin de partager. Je ne suis certainement pas la seule à penser ainsi.

Catherine De Cannière

Un Chat qui n'est pas du tout risible !

"Je l'avoue, je ne respecte rien", affirme le Chat de Geluck. Et le Parlement bruxellois vient de démontrer qu'il fait de même en s'offrant une statue massive du Chat à 370 000 €. Je conseille vivement à Philippe Geluck que sa statue porte ostensiblement cette citation pleine de cynisme et de vérité.

Car le Parlement et lui-même savent pourtant que:

- l'État belge a une lourde dette;

- la crise actuelle affecte financièrement un nombre important de citoyens;

- les 600 dossiers déposés auprès de l'Administration Générale de la Culture se heurtent au budget annuel minimal très insuffisant pour répondre aux demandes de nos artistes;

- une pétition publique comprenant des milliers de signatures demandait l'abandon de ce projet;

- autour du Parlement bruxellois et dans tout Bruxelles errent des centaines de sans-abri, tels des chats devenus sauvages, car en manque de nourriture, de logement, et de reconnaissance.

Et pourquoi édifier un musée du Chat et non pas un musée de l'Humour belge ?

Pourquoi le Chat de Philippe Geluck doit-il avoir cet honneur de se voir construire un musée, au grand dam de tous les très talentueux humoristes belges qui n'ont pas droit à ce privilège?

Désormais, le Chat ne me fera plus du tout rire [...].

Brigitte Gazan