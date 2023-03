Peu de quartiers ont autant résonné avec l’histoire de Bruxelles. Souvent à la pointe de mouvements sociaux, assoiffées de droits politiques, les rues avant-gardistes des Marolles ont bien souvent fait suer les services d’ordre de la capitale, et ont fait vibrer des générations d’habitants pour un avenir plus juste.

Immigration et pauvreté

Mais pourquoi les Marolles ? Rien que la toponymie laisse entrevoir l’histoire du quartier. Ce nom serait à l’origine issu d’une congrégation de sœurs espagnoles nommées “Mariam Colentes” (Maricoles) venues porter secours aux prostituées du quartier. Immigration et pauvreté, deux caractéristiques qui traversent les siècles et les rues des Marolles.

Les Marolles, c’est l’enfant de Bruxelles né entre les champs et une léproserie (le futur hôpital Saint-Pierre) au XIIe siècle, artisans et classe paysanne remplissent les premières rues non pavées. Une population se développe à l’écart de la classe dominante bourgeoise, bien protégée par les remparts de la ville. Toujours révoltée, elle exprime son désir de liberté à coups d’émeutes. Le contexte social bouillonnant mène les patriciens des beaux quartiers de la ville à organiser le massacre du 23 juillet 1360. Mettant le feu au quartier et tuant les fuyards, l’animosité entre le bas et le haut de la ville est actée.

Déjà à l’époque, les Marolles étaient considérées comme un quartier “chaud”. Depuis toujours quartier multiculturel et aéroport avant l’heure de l’immigration en Belgique, ce mélange des origines et des mœurs en faisait le quartier le plus explosif et le plus pauvre de Bruxelles.

Dix personnes par taudis

La révolution industrielle s’empare du quartier. Les ouvriers et les petits commerçants n’ont d’autre choix que de se loger dans de petits logements insalubres, sans eau courante. Un bidonville se forme où 4 000 personnes logent dans 394 maisons, c’est-à-dire dix personnes par taudis. Ce condensé de facteurs sanitaires amène son lot d’épidémies et de cortèges funéraires. La révolution industrielle encourage une politique des grands travaux et, avec eux, de nombreuses expropriations de familles sans-abri.

L’insulte “rotten of vuilen architek”

À partir de 1883, le palais de justice écrase de son ombre le bas quartier. Un signe de plus dans la tentative de mater la rébellion constante de ce quartier populaire. Conviés lors de l’ouverture, les habitants du quartier en ont profité pour marquer leur frustration face à l’expropriation de Marolliens par la destruction des biens meubles du palais. Poelaert, l’architecte, devient schieven, rotten of vuilen architek, devenue une insulte dans le patois bruxellois.

La santé publique ne pouvant plus fermer les yeux sur la situation sanitaire, la Ville lance de grands travaux d’assainissement. La construction de la cité Hellemans, appelée couramment aujourd’hui “les blocs rouges”, première cité sociale belge, en est le point d’orgue. Une véritable révolution sociale et architecturale. La forte demande et le loyer trop élevé ne permettent pas d’atteindre les orgueilleux objectifs de la Ville. De nouveaux complexes se créent et, avec eux, une division des relogés en fonction des standards officiels de la Ville : “taudisards”, “éduqués”, “évolués”. Des critères aujourd’hui choquants, pourtant bien réels il y a une centaine d’années.

Accroché au passé de révolutionnaire

L’immigration fuit les dictatures espagnoles ainsi que l’antisémitisme et vient se réfugier pendant les sombres années 1930. Rien d’étonnant que les habitants n’aient jamais accepté l’occupation nazie. Une légende urbaine conte même que, par crainte d’une révolte populaire, les Allemands avaient toujours un canon braqué à l’entrée de la rue Blaes. Ou peut-être la rue Haute ? Traditions populaires et mythes s’entrelacent bien souvent quand on parle des Marolles. Ces rues ont toujours fait peur, par leur population et par leur histoire. Peut-être est-ce aussi pour cela que la Ville n’a jamais délimité ce quartier administrativement.

De nos jours, ce quartier reste associé à son passé d’émeutier, de leader révolutionnaire. Une simple recherche des termes : “Marolles Bruxelles” renvoie directement vers un article intitulé : “Des tirs à l’arme de guerre entendus dans le quartier”. Les Marolles, hormis pour leur rue des antiquaires pour jeunes branchés, restent dans l’imaginaire bruxellois un de ces mauvais endroits à mauvaise réputation ; en somme, un endroit à éviter.

Faire bouger les lignes

Néanmoins, par son penchant révolutionnaire, ce quartier a fait bouger les lignes. En étant précurseur dans le droit à la dignité, aujourd’hui ancré dans la Constitution belge. Par son tempérament bagarreur, la bataille des Marolles a forcé pour la première fois les politiques et les habitants à se parler. Refusant l’expropriation, n’utilisant que des moyens pacifistes pour se défendre, le quartier tout entier fait front solidairement pour protéger la population concernée, qu’elle soit vieille ou fraîchement arrivée. Le curé André Van der Biest devient le porte-parole de la contestation. Son action et ses paroles poussent les politiques à enfin prendre en compte l’opinion des habitants face à la toute-puissance du ministère public.

Un futur de fraternité

Qu’a-t-on encore appris de ce quartier ? Carrefour des mondes, son hospitalité et sa tolérance en ont fait la gare d’accueil de ceux fuyant les persécutions religieuses, ou l’insécurité économique : Espagnols, Européens de l’Est, Juifs, hier ; Marocains, Turcs, Palestiniens, Albanais aujourd’hui. Le quartier a autant de richesses que d’origines différentes, et le vivre-ensemble entre les communautés qui le peuplent coule de source.

Ce quartier nous a appris la solidarité. Face à une population pauvre et nombreuse, nombre de mouvements et d’associations ont pris à bras-le-corps ce défi. Des siècles durant, la charité chrétienne a inscrit par ses couvents et ses dispensaires, la doctrine sociale de l’Église dans sa réalisation effective.

Dans notre siècle séculier, d’autres acteurs ont remplacé les noms, mais pas les outils. Plus de cent associations y sont désormais actives. Le quartier se distingue comme un véritable laboratoire à idées, où des organisations locales s’emparent des thèmes d’actualité comme la précarité, la jeunesse, le social, la culture, et évidemment le logement, pierre angulaire du renouveau de la dignité urbaine.

Face à un XXIe siècle rempli de défis et de doutes, les Marolles ont encore tant à nous apprendre. Nous avons peut-être plus d’enseignements à retirer des quartiers populaires que nous le pensons. Pour cela, il faut oser dépasser les jugements hâtifs que, de part et d’autre du périph, on attribue au voisin. Une histoire de haine, entre le haut et le bas de la ville, contemple un présent mouvementé. Pourtant, un futur de fraternité nous y attend.

