Quand on essaye de joindre par téléphone une banque ou une administration quelconque en manque de personnel, une voix artificielle répète toutes les quinze secondes “toutes nos lignes sont occupées, merci pour votre patience… etc. ”. Un ChatGPT ou un robot parlant (chat-bot) pourrait certes programmer une voix qui semble de plus en plus ennuyée. “Excusez-nous… mais toutes nos lignes sont encore occupées”, “Croyez bien que nous sommes vraiment désolés, mais toutes nos lignes sont toujours occupées”. Etc. Mais cela ne changerait rien.

Car si un ordinateur peut simuler de la gêne, il ne peut en éprouver. Il peut imiter de mieux en mieux les émotions, mais il reste avant tout un tas de pièces métalliques ou plastiques alimentées par de l’électricité. Au carnaval du numérique, les robots sont masqués.

Un GPS ne dit rien

On ne dit pas d’un thermostat qu’il “désire” garder une température constante dans une pièce, ni d’un siphon qu’il “souhaite” empêcher les mauvaises odeurs. Aux objets mécaniques, nous n’avons jamais prêté la moindre intention. On se réjouit simplement de voir ces outils faire correctement ce pour quoi ils ont été conçus.

Avec les objets informatiques, tout à coup, c’est comme si cela changeait. Nous serions cette fois dans une relation d’égal à égal. Non, non et non. On n’échange pas plus avec un ordinateur qu’avec un grille-pain. La raison d’être d’un outil numérique est de pouvoir amplifier les gestes intellectuels, parfois de manière impressionnante. Mais cela ne change en rien à son statut d’objet technique.

On entend parfois dire que “le cerveau c’est un peu comme un ordinateur”. Et quoi encore ? Ce serait comme dire “un soudeur, c’est un peu comme un fer à souder”.

On ne devrait donc jamais parler d’ “l’intelligence artificielle”, mais plutôt d’ “une intelligence artificielle”. Il faudrait de plus les appeler par leur nom, Alexia, Watson. Ou ChatGPT.

Un GPS ne “dit” pas de tourner à gauche. Non, dans un GPS un ensemble de données sont synthétisées et converties en un signal qui imite la voix. Une caméra de surveillance ne “reconnaît” aucun visage. Non, des personnes ont un jour décidé de mettre des caméras partout pour savoir qui est où, et d’en garder une trace.

Une calculatrice ne calcule pas plus qu’une foreuse ne fore. Faire une addition ou faire un trou est plus facile avec une machine, c’est évident, mais la démarche reste celle d’une personne qui a une idée, un besoin, un projet, un plaisir, une raison, une obligation ou une envie de faire ce qu’elle fait, autant de choses qu’une machine ne peut avoir. Tout comme une foreuse ne sait pas ce qu’est un trou, une calculatrice ne sait pas ce qu’est un résultat. Ce qui apparaît à l’écran ne prend son sens que par rapport au projet de l’être humain qui calcule, car les chiffres ne parlent jamais “d’eux-mêmes”. Ils ne parlent même pas du tout. Toute analyse de données se fait suivant des prismes, des modèles, des catégories choisis a priori. À toute organisation de l’information correspond une idéologie sous-jacente.

Le bout de la réflexion

Un ordinateur qui joue aux échecs ne sait pas ce que veut dire “jouer”, ni ce que veut dire “échec”. Il ne sait pas ce qu’est un échiquier, ni pourquoi il joue. Il n’a pas plus “envie” de jouer que de gagner, et ne peut être déçu de perdre. Un ordinateur ne sait rien, il simule le savoir. Un ordinateur ne pense pas et ne comprend pas ce qu’il fait, ce qui le rend évidemment dangereux. Il n’a pas la moindre idée de ce qu’il “apprend”, il n’a d’ailleurs pas d’idée du tout.

À lire ce qu’on dit des ordinateurs, on se croirait revenu au temps des animistes qui attribuaient une forme de vie aux objets inertes. Ils étaient convaincus par exemple que le fer rouille parce qu’il est malade…

Ni la calculatrice de poche ni le supercalculateur n’ont accès à l’essentiel : le sens d’une action. Rajouter de la mémoire ou de la puissance ne change rien à cela. Il n’est donc pas correct de dire qu’une machine fait quelque chose, car agir implique la nature, la signification, le contexte, la motivation, les mots, les impacts de cette action.

L’intelligence ne peut être artificielle car il n’est pas rationnel d’être 100 % rationnel. Si vous voulez un projet de vacances original, n’essayez pas de choisir le meilleur projet de voyage parmi tous ceux qui sont possibles, car il y en a une infinité. Si vous voulez innover l’été prochain, il vous faudra lâcher prise et renoncer à aller “jusqu’au bout de la réflexion”. Autrement, vous ne partirez pas !

Penser contre son cerveau

Ce lâcher prise indispensable à l’action est précisément ce dont un ordinateur est incapable. Il se déroule en deux temps, la créativité d’abord, la responsabilité ensuite. Ce sont les deux limites indépassables par la technologie. La première limite est technique, la deuxième est philosophique.

Aucun algorithme ne peut résoudre les grands défis posés à la société d’aujourd’hui, parce qu’il nous faut décider sans pouvoir aller au “fond du problème” ou “en connaissance de cause”.

Beaucoup de philosophes montrent que, plus encore que le doute, c’est le refus qui est le signe d’une pensée authentique. Sans élaboration critique, on ne pense pas, on opine ou on consent. Penser c’est se battre, c’est contester l’ordre des idées établies, or une machine ne peut qu’obéir. Pour le philosophe Alain, penser c’est dire “non” car le signe du “oui” est celui d’un homme qui s’endort. Bachelard soutient même qu’il faut penser “contre son cerveau”. Or un algorithme ne peut lutter contre lui-même.

Prenez l’intelligence humaine. Et enlevez-lui le sens de l’humour, le doute, l’intuition, la conscience de ce qu’elle fait, l’ambition, les oublis, les états d’âme, le souci esthétique, la joie de trouver et la tristesse d’échouer, la capacité à écouter l’autre, à surmonter les paradoxes ou à trouver des analogies inattendues.

Si vous retirez tout cela à l’intelligence humaine, il ne restera pas grand-chose.

Mais pour ce “pas grand-chose” une intelligence artificielle est utile.