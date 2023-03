”Pourquoi devrais-je abandonner mon titre de princesse de Belgique ?”

La princesse Esmeralda de Belgique, fille de Léopold III, se confie avec une étonnante franchise et une belle sincérité. Elle évoque son père adoré, les relations plus difficiles avec sa mère, la princesse Lilian. Elle détaille ses combats pour l’environnement et le féminisme. Elle trouve “admirables” les paroles du roi Philippe sur la colonisation, mais condamne violemment ce système. La monarchie ? “Anachronique”. Mais pour la Belgique, dit-elle, rien d’autre n’est possible. Contrairement à Laurent et Astrid, elle veut continuer à utiliser le titre de “princesse de Belgique” quand il peut donner plus de visibilité et d’écho aux combats qu’elle soutient.